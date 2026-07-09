El dólar en Colombia siguió desplomándose: se cotizó por debajo de $3.300 por primera vez desde enero de 2020

El dólar en Colombia cayó el 9 de julio por debajo de $3.300 por primera vez desde enero de 2020 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El dólar en Colombia cayó durante la mañana del jueves 9 de julio por debajo de $3.300 por primera vez desde enero de 2020, una baja que lo llevó a un mínimo intradía de $3.293,70 y que confirmó la apreciación del peso en medio de presión vendedora, factores externos favorables para las monedas de América Latina y un mercado que perforó un soporte técnico seguido de cerca por los operadores.

En la apertura, la divisa comenzó la sesión en $3.335,20, nivel que además fue el máximo del día hasta ese momento. Durante la jornada, el precio promedio fue de $3.313,93, es decir, $25,72 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado vigente.

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La TRM para el jueves quedó fijada en $3.339,65, un alza de $4,15 frente a la jornada del miércoles 8 de julio, cuando se ubicó en $3.335,50.

Aun con ese ajuste oficial, la tendencia reciente siguió siendo descendente: hace una semana la tasa era de $3.403,35 y al inicio de junio superaba los $3.588.

La cotización del dólar en Colombia tocó un mínimo intradía de $3.293,70 y confirmó la apreciación del peso colombiano - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El quiebre del nivel de $3.300 no se veía en las pantallas de negociación desde enero de 2020, antes del impacto de la pandemia de Covid-19. La baja se profundizó a medida que avanzaron los primeros flujos de negociación, luego de un cierre previo en $3.340.

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Según JP Tactical Trading, el dólar siguió ampliando la presión vendedora y marcando nuevos mínimos intradía, “extendiendo el escenario de sobreventa que hemos venido monitoreando”, según declaraciones citadas por Valora Analitik.

En resumen, el dólar en Colombia cotizó por debajo de $3.300, abrió en $3.335,20, tocó un piso de $3.293,70 y se movió en una franja que no se observaba desde hace seis años. Ese comportamiento dejó a la moneda estadounidense por debajo del principal soporte técnico mencionado en el mercado.

De acuerdo con la información reportada para la sesión, se realizaron 1.102 transacciones por un monto de USD 678 millones. El volumen acompañó una rueda en la que la divisa se mantuvo cerca de sus mínimos.

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Analistas vinculan la baja con factores externos y con la política monetaria local

El quiebre del soporte técnico de $3.300 llevó al dólar a una franja de precios que no se veía antes de la pandemia de covid-19 - crédito Captura pantalla/Google Finance

El quiebre del soporte respondió a una combinación de factores internacionales y técnicos, según expertos citados por Bloomberg Línea.

Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, explicó, al mismo medio, que las monedas de América Latina ganaron terreno frente al billete verde, que seguía moviéndose alrededor de los 100 puntos en el índice DXY tras la reanudación de los ataques militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

Por su parte, Andrés Moreno, analista financiero sostuvo: “El dólar está respondiendo a una mayor confianza para invertir en Colombia. Es un muy buen momento para comprar y es una coyuntura que no solamente le pega al peso colombiano, sino a otras monedas”, dijo al medio citado.

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Moreno agregó que Colombia tiene actualmente la moneda más fuerte del mundo, con una ventaja de 5% sobre la segunda del escalafón, el real brasileño. Entre los elementos que, según el analista, favorecen la tendencia bajista del dólar en Colombia figuran además las decisiones de política monetaria del Banco de la República.

En la reunión de junio, esa autoridad monetaria apuntó a una tasa de 12%, con una subida de 75 puntos básicos. Ese dato se sumó al escenario de fortalecimiento del peso que quedó expuesto en la cotización de este jueves.

El peso apreciado abarata importaciones, pero recorta ingresos de exportadores

El dólar en Colombia siguió bajando tras las elecciones presidenciales y las primeras señales del Gobierno entrante - crédito https://dolar.wilkinsonpc.com.co/

Willian Farid Barreto Hernández, especialista en comercio internacional, planteó que el escenario más probable no es una caída permanente del dólar, sino un período de cotización baja con episodios de volatilidad. Su lectura combina el efecto político interno con las variables externas que siguen moviendo a la moneda estadounidense.

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El especialista resumió así el impacto de un peso fortalecido: “Por un lado, ayuda a reducir el costo de las importaciones, puede aliviar presiones inflacionarias y favorece a empresas que compran maquinaria, tecnología, insumos o bienes finales en el exterior. También beneficia a quienes tienen deudas o pagos en dólares. Pero, por otro lado, afecta a los exportadores, porque reciben menos pesos por cada dólar vendido, lo que puede reducir sus márgenes de rentabilidad”, dijo a La República.

Esa es la consecuencia central para la economía colombiana: un dólar más barato mejora el costo de compras externas y puede aliviar precios internos, pero deteriora la conversión a pesos de las ventas al exterior. El efecto, por lo tanto, es mixto para empresas, consumidores y sectores productivos.

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En paralelo, las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos siguen bajo revisión. Tras la publicación de las actas de junio de la Reserva Federal, que mostraron que algunos miembros del comité consideraban justificada una subida de tipos, los operadores quedaron pendientes de los datos de inflación de la próxima semana y de la comparecencia del presidente Kevin Warsh ante legisladores.

El Banco de la República reportó que el dólar cerró a la baja el jueves 9 de julio

El Banco de la República informó que el dólar en Colombia cerró el 9 de julio en 3.287,60 pesos colombianos - crédito Banco de la República

El Banco de la República informó que el dólar en Colombia cerró el jueves 9 de julio en $3.287,60, por debajo de la tasa de apertura, según el cuadro actualizado a la 1:00 p. m.

La entidad reportó una tasa de apertura de $3.335,20 por dólar y una tasa promedio del mercado de 3.305,661 pesos, ubicada entre el inicio y el cierre de la jornada.

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El monto transado fue de 1.275,946 millones de dólares. Con esos registros, el comportamiento del día mostró una cotización final inferior a la de apertura y variaciones entre los valores de referencia.