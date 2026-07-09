Colombia

Álvaro Uribe se enfrentó a entrevistadores “mamertos” para defender su inocencia: también habló de su relación con Abelardo de la Espriella

En el diálogo televisivo, el exmandatario afirmó que afrontó el proceso judicial completo, descartó sobornos o compra de declaraciones y sostuvo que nunca actuó fuera de la ley ni ordenó acciones criminales

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Álvaro Uribe participó en No copio, de Tercer Canal, un espacio crítico de su gobierno y de las investigaciones por supuestos nexos con el paramilitarismo - crédito Tercer Canal/Youtube
Álvaro Uribe participó en No copio, de Tercer Canal, un espacio crítico de su gobierno y de las investigaciones por supuestos nexos con el paramilitarismo - crédito Tercer Canal/Youtube

El expresidente Álvaro Uribe apareció en la tarde del miércoles 8 de julio en el programa No copio, del medio independiente Tercer Canal, pese a ser uno de los espacios con mayor crítica hacia su gobierno, además de las investigaciones vigentes por sus supuestos nexos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el exmandatario colombiano se sentó frente a entrevistadores tradicionalmente críticos, a quienes muchos en el país identifican como de tendencia progresista, para responder a cuestionamientos sobre su pasado político, sus vínculos y las investigaciones judiciales que pesan sobre su entorno familiar y personal.

Durante la conversación, Uribe defendió la transparencia de su trayectoria y la coherencia de sus posiciones, insistiendo en que nunca ha actuado fuera de la ley ni ha ordenado acciones criminales.

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Uno de los ejes de la entrevista giró en torno a la relación de Uribe con Abelardo de la Espriella, actual presidente electo de Colombia. El exmandatario relató que, a pesar de su amistad de años con la familia De la Espriella y el apoyo ideológico que el ahora presidente ha manifestado en el pasado, el proceso interno del partido Centro Democrático impidió que Abelardo fuese considerado como candidato presidencial de esa colectividad.

Uribe afirmó en la entrevista que su trayectoria fue transparente y que nunca actuó fuera de la ley ni ordenó acciones criminales - crédito Tercer Canal/Youtube
Uribe afirmó en la entrevista que su trayectoria fue transparente y que nunca actuó fuera de la ley ni ordenó acciones criminales - crédito Tercer Canal/Youtube

Uribe recalcó que, tras la victoria de De la Espriella, el partido se declaró fuerza de gobierno, aunque sin haber sostenido negociaciones burocráticas ni personales recientes con el nuevo jefe de Estado.

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El expresidente también abordó la posición de su partido en el Congreso y la falta de participación en el gabinete actual, advirtiendo que su respaldo al presidente electo se basa en la defensa de principios como la libertad, la Constitución de 1991, el emprendimiento privado y la política social sostenible.

Juicio, reconciliación y las acusaciones históricas

A lo largo de la entrevista, Uribe se refirió al proceso judicial por presunta manipulación de testigos, asegurando que enfrentó el juicio “de principio a fin” y defendió su inocencia, descartando cualquier intento de compra o soborno. El exmandatario expresó que nunca ha recurrido a la mentira y que siempre ha dado la cara ante las autoridades.

Consultado sobre la posibilidad de reconciliación con figuras como Iván Cepeda, uno de sus más férreos contradictores, Uribe consideró difícil llegar a un acuerdo si ello implicara admitir hechos que, según él, no corresponden a la verdad. Reiteró que jamás ha ofrecido prebendas a testigos ni ha incurrido en actos ilegales para defenderse de acusaciones sobre vínculos con el paramilitarismo.

En el caso de su hermano Santiago Uribe, condenado recientemente, el expresidente sostuvo que se trata de una persona “de buena moral, totalmente ajena a hechos de criminalidad”, y atribuyó la condena a fallos en el sistema judicial. De igual modo, negó haber tenido relación alguna con el asesinato de Jesús María Valle o haber promovido masacres durante su gestión como gobernador de Antioquia.

Seguridad, economía y el debate sobre los falsos positivos

El exmandatario defendió su legado en materia de seguridad y política social, argumentando que su gobierno logró mejoras significativas en la reducción de la violencia y la pobreza. Rememoró la multiplicación del Sena, la creación del Fondo Emprender y la inclusión de millones de familias en programas sociales.

Sobre el tema de los “falsos positivos”, Uribe advirtió que actuó con contundencia al separar del Ejército a altos mandos señalados de irregularidades y que nunca buscó ocultar denuncias.

“Yo hice todos los esfuerzos para que Colombia superara eso y le di la cara”, y sostuvo que la cifra de casos ha sido manipulada por la Jurisdicción Especial para la Paz, donde —según su interpretación— algunos militares se ven forzados a aceptar delitos que no cometieron para evitar condenas más largas.

La entrevista también abordó las tensiones internas del Centro Democrático tras las últimas elecciones, las diferencias entre sus líderes y los desafíos electorales recientes, como la selección de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Uribe defendió la transparencia del proceso y el respeto a quienes participaron, destacando la necesidad de apoyar al liderazgo surgido de la consulta interna.

Uribe aprovechó el espacio para rebatir críticas sobre su supuesta responsabilidad en hechos de violencia y corrupción, y para reivindicar su derecho a la defensa pública. En relación con el mural pintado cerca de su residencia y los cuestionamientos por parte de sectores juveniles, el exmandatario calificó las manifestaciones como ofensivas hacia su familia y reivindicó su disposición a enfrentar a la opinión pública en cualquier escenario.

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