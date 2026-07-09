Enfrentamiento entre Aida Quilcué y el taita Lorenzo Muelas por presuntas irregularidades en la entrega de tierras: “Tendría que presentarme las pruebas”

La representante Aida Quilcué negó irregularidades y pidió pruebas a Lorenzo Muelas - crédito @aida_quilcue/X

La entrega de tierras en el departamento del Cauca ha generado una controversia pública tras la denuncia de presuntas irregularidades en los procesos de adjudicación a comunidades indígenas.

El exsenador y dirigente del pueblo Misak, Lorenzo Muelas Hurtado, pidió al Gobierno nacional analizar exhaustivamente los títulos entregados en la región, al considerar que algunos predios históricos del pueblo guambiano habrían pasado a manos de otros resguardos sin cumplir los requisitos legales.

De acuerdo con lo señalado por Muelas, una parte de las tierras que históricamente ha ocupado el pueblo Misak habrían sido adjudicadas a comunidades distintas, mediante procedimientos que, según el exsenador, “carecen de sustento jurídico”.

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El líder indígena sostuvo que estas decisiones desconocen los derechos colectivos de los guambianos y ponen en riesgo la integridad de sus territorios ancestrales. “Solicito que se revisen estos expedientes”, expresó Muelas, al tiempo que solicitó revertir cualquier entrega basada en “títulos ficticios”.

Aida Quilcué cuestionó estigmatización tras ser vinculada con entrega de tierras - crédito @aida_quilcue/X

La polémica incluyó señalamientos directos hacia la excandidata vicepresidencial y representante a la Cámara Aida Quilcué, a quien Muelas atribuyó una supuesta influencia en los procesos de adjudicación.

El dirigente consideró que “las adjudicaciones obedecen a intereses políticos y electorales” más que a criterios técnicos.

El llamado de Muelas estuvo dirigido también al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que revisen “de manera integral” los expedientes y actúen en caso de encontrar irregularidades. “Si existen títulos sin soporte legal, deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar el respeto de la propiedad colectiva”, enfatizó el líder Misak.

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Lorenzo Muelas es reconocido por su papel en el proceso constituyente de 1991, que dio lugar al reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. El pueblo Misak, asentado principalmente en el oriente del Cauca, mantiene una organización basada en resguardos colectivos, y la defensa de sus tierras constituye un eje central de su identidad y autonomía.

Tras lo anterior, la representante electa por el Pacto Histórico Aida Quilcué respondió públicamente a los recientes señalamientos del exsenador indígena Lorenzo Muelas.

Aida Quilcué defendió su trayectoria y rechazó acusaciones de líder Misak Lorenzo Muelas - crédito @aida_quilcue/X - Redes sociales

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la representante a la Cámara rechazó las declaraciones del dirigente Misak, quien la vinculó con presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras en el Cauca.

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Quilcué expresó que ha sido objeto de “distintas formas de estigmatización y señalamiento”, aludiendo a los cuestionamientos que han circulado en los últimos días.

“Quiero dirigirme al país por las distintas formas de estigmatización a las que he sido sometida”, afirmó la representante, dirigiéndose directamente a Lorenzo Muelas, calificó de “llamativas” sus declaraciones en medios públicos, y aseguró que “no son ciertas”.

En sus palabras, la congresista subrayó su respeto por la trayectoria de Muelas, a quien describió como “un mayor, un taita que admiro, respeto y valoro”. Sin embargo, sostuvo que sus afirmaciones carecen de fundamento.

“Ojalá se rectifique esta información, porque de lo contrario tendría que presentarme las pruebas necesarias sobre lo que usted ha afirmado”, advirtió Quilcué.

Aida Quilcué pidió evitar polarización en el movimiento indígena tras señalamientos - crédito Aida Quilcué/Facebook

En su pronunciamiento, Quilcué hizo un llamado a la unidad del movimiento indígena y pidió evitar la polarización interna. “Debemos orientar a nuestra gente, acompañarlos y seguramente esa será mi tarea como es la suya”, expresó en su mensaje. Insistió en la importancia de no “estigmatizar a nuestros propios procesos indígenas para decir afirmaciones que son negativas, pero además no son ciertas”.

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La representante reiteró su compromiso con el diálogo y la construcción de consensos dentro de los pueblos originarios. “Estaré para seguir generando los procesos de diálogo y que en lo posible podamos generar esos mecanismos importantes que nuestros pueblos deben empezar a caminar en ese marco de la unidad, pero también en el marco de conversar desde la autonomía de los pueblos”, sostuvo.

Cerró su intervención diferenciando la labor organizativa del movimiento indígena de las disputas electorales, y defendió la necesidad de avanzar en procesos colectivos propios, enfocados en la autonomía y la defensa territorial.