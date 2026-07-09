La presentadora Laura Tobón revela que sufrió “muchos abusos” cuando trabajó en televisión: “Tuve jefes muy horribles”

La presentadora Laura Tobón denuncia maltrato laboral y abusos de poder en su paso por la televisión - crédito @laura_tobon/IG

Laura Tobón, una de las presentadoras e influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió al abrir un capítulo poco conocido de su trayectoria profesional.

La creadora de contenido confesó que durante su paso por la televisión vivió experiencias marcadas por el irrespeto, el maltrato laboral y situaciones que, según aseguró, hoy identifica como abusos de poder.

La revelación fue hecha durante una entrevista con la revista Bocas, publicación de la que se convirtió en la portada de su más reciente edición. Allí, además de repasar el éxito que ha construido en el mundo digital, la empresaria habló sobre los momentos más difíciles que enfrentó mientras trabajaba en la industria del entretenimiento.

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En la conversación, Tobón fue consultada sobre los aspectos positivos y negativos de su etapa como presentadora de televisión, una experiencia que, aunque impulsó su carrera, también estuvo acompañada de episodios que marcaron su vida personal y profesional.

Laura Tobón destapa los abusos de poder que vivió en la televisión: “Tuve jefes muy horribles” - crédito @laura_tobon/IG

“Lo más difícil fue el irrespeto. Yo tuve jefes muy horribles y tuve que resistir muchos abusos en el trabajo, en una época en donde no existía el movimiento #MeToo. Tuve el típico jefe que se pasó de piñas conmigo, el típico liso, el coqueto con poder. Una jartera, pero gracias a Dios siempre supe decir ‘no’. También tuve el típico jefe maltratador que me decía ‘boba’, ‘bruta’, ‘estudie’, o sea, un maltrato psicológico terrible. Y tuve también los que me enseñaban, que abrían puertas y acompañaban sin entrometerse nunca en mi vida privada”, expresó la modelo y presentadora a la revista.

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Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención en redes sociales, donde varios usuarios destacaron que la creadora de contenido había sobrevivido en los medios durante la temporada en la que no era tan sencillo hablar abiertamente de esas experiencias y que por encima de la situación logró brillar con su trabajo.

Sin embargo, Laura Tobón también quiso hacer un balance de lo positivo que le dejó esa etapa. Aunque reconoció que atravesó momentos complejos, aseguró que esas vivencias terminaron fortaleciendo su carácter y le permitieron convertirse en la mujer y empresaria que es actualmente.

“En retrospectiva, creo que lo mejor es que, con todo lo que viví en el mundo del periodismo y el entretenimiento, hoy soy una mujer con criterio y carácter, sin pena para decir las cosas y capaz de enfrentar los problemas sin huir, y capaz de entender que a veces es importante incomodarse para crecer, que es algo que me gustaría inculcarles a mis hijos. Gracias a todo lo que he vivido, hoy soy independiente; tengo mis propios proyectos y negocios, y como le he aprendido a mi esposo, sé que en la vida laboral uno puede escribir sus propias reglas”, agregó durante la entrevista.

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Laura Tobón contó cómo vivió abusos en televisión - crédito @laura_tobon/Instagram

La confesión coincidió con un momento de consolidación profesional para la bogotana, ya que antes de convertirse en una de las influenciadoras más importantes del país, construyó esa carrera en la televisión colombiana y también hizo parte de las pasarelas.

Tobón inició en la industria del entretenimiento como modelo y posteriormente fue ganando espacio como presentadora de programas de entretenimiento, concursos y formatos de gran audiencia.

Uno de los proyectos que mayor reconocimiento le dio fue La Voz Kids —anteriormente La Voz Teens—, donde se convirtió en uno de los rostros más visibles de la televisión nacional gracias a su trabajo como conductora del exitoso reality musical.

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No obstante, con el paso de los años decidió tomar un rumbo diferente. Buscando mayor libertad creativa y un espacio donde pudiera expresarse con su propio estilo, lanzó su canal de YouTube. Lo que comenzó con contenidos relacionados con maquillaje, decoración y estilo de vida evolucionó hasta convertirse en un formato mucho más personal, en el que empezó a compartir aspectos de su cotidianidad, maternidad, bienestar y entrevistas.

Actualmente, a sus 36 años, Laura Tobón lidera un ecosistema digital que reúne millones de seguidores. Solo en Instagram supera los cuatro millones de seguidores y en TikTok suma cerca de 1,7 millones, plataformas desde las que trabaja con reconocidas marcas internacionales de moda, lujo, viajes y belleza. Además, es fundadora de MTZ, una agencia boutique especializada en la representación de creadores de contenido, y desde comienzos de 2026 transformó su canal de YouTube en La Tobón Show, un formato de entrevistas inspirado en programas internacionales como los de Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres y Kelly Clarkson.

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