Colombia

La presentadora Laura Tobón revela que sufrió “muchos abusos” cuando trabajó en televisión: “Tuve jefes muy horribles”

La presentadora e influenciadora habló sin filtros sobre los momentos más difíciles de su paso por la pantalla chica y aseguró que soportó maltrato, aunque destacó que esas experiencias fortalecieron su carácter

Guardar
Google icon
La presentadora Laura Tobón denuncia maltrato laboral y abusos de poder en su paso por la televisión - crédito @laura_tobon/IG
La presentadora Laura Tobón denuncia maltrato laboral y abusos de poder en su paso por la televisión - crédito @laura_tobon/IG

Laura Tobón, una de las presentadoras e influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió al abrir un capítulo poco conocido de su trayectoria profesional.

La creadora de contenido confesó que durante su paso por la televisión vivió experiencias marcadas por el irrespeto, el maltrato laboral y situaciones que, según aseguró, hoy identifica como abusos de poder.

La revelación fue hecha durante una entrevista con la revista Bocas, publicación de la que se convirtió en la portada de su más reciente edición. Allí, además de repasar el éxito que ha construido en el mundo digital, la empresaria habló sobre los momentos más difíciles que enfrentó mientras trabajaba en la industria del entretenimiento.

PUBLICIDAD

En la conversación, Tobón fue consultada sobre los aspectos positivos y negativos de su etapa como presentadora de televisión, una experiencia que, aunque impulsó su carrera, también estuvo acompañada de episodios que marcaron su vida personal y profesional.

Así fue la experiencia de Laura Tobón en el Victoria's Secret Fashion Show 2024 - crédito @laura_tobon/IG
Laura Tobón destapa los abusos de poder que vivió en la televisión: “Tuve jefes muy horribles” - crédito @laura_tobon/IG

Lo más difícil fue el irrespeto. Yo tuve jefes muy horribles y tuve que resistir muchos abusos en el trabajo, en una época en donde no existía el movimiento #MeToo. Tuve el típico jefe que se pasó de piñas conmigo, el típico liso, el coqueto con poder. Una jartera, pero gracias a Dios siempre supe decir ‘no’. También tuve el típico jefe maltratador que me decía ‘boba’, ‘bruta’, ‘estudie’, o sea, un maltrato psicológico terrible. Y tuve también los que me enseñaban, que abrían puertas y acompañaban sin entrometerse nunca en mi vida privada”, expresó la modelo y presentadora a la revista.

PUBLICIDAD

Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención en redes sociales, donde varios usuarios destacaron que la creadora de contenido había sobrevivido en los medios durante la temporada en la que no era tan sencillo hablar abiertamente de esas experiencias y que por encima de la situación logró brillar con su trabajo.

Sin embargo, Laura Tobón también quiso hacer un balance de lo positivo que le dejó esa etapa. Aunque reconoció que atravesó momentos complejos, aseguró que esas vivencias terminaron fortaleciendo su carácter y le permitieron convertirse en la mujer y empresaria que es actualmente.

“En retrospectiva, creo que lo mejor es que, con todo lo que viví en el mundo del periodismo y el entretenimiento, hoy soy una mujer con criterio y carácter, sin pena para decir las cosas y capaz de enfrentar los problemas sin huir, y capaz de entender que a veces es importante incomodarse para crecer, que es algo que me gustaría inculcarles a mis hijos. Gracias a todo lo que he vivido, hoy soy independiente; tengo mis propios proyectos y negocios, y como le he aprendido a mi esposo, sé que en la vida laboral uno puede escribir sus propias reglas”, agregó durante la entrevista.

Laura Tobón reveló que tiene cinco meses de embarazo y que su segundo hijo nacería en octubre de 2026 - crédito @laura_tobon/Instagram
Laura Tobón contó cómo vivió abusos en televisión - crédito @laura_tobon/Instagram

La confesión coincidió con un momento de consolidación profesional para la bogotana, ya que antes de convertirse en una de las influenciadoras más importantes del país, construyó esa carrera en la televisión colombiana y también hizo parte de las pasarelas.

Tobón inició en la industria del entretenimiento como modelo y posteriormente fue ganando espacio como presentadora de programas de entretenimiento, concursos y formatos de gran audiencia.

Uno de los proyectos que mayor reconocimiento le dio fue La Voz Kids —anteriormente La Voz Teens—, donde se convirtió en uno de los rostros más visibles de la televisión nacional gracias a su trabajo como conductora del exitoso reality musical.

No obstante, con el paso de los años decidió tomar un rumbo diferente. Buscando mayor libertad creativa y un espacio donde pudiera expresarse con su propio estilo, lanzó su canal de YouTube. Lo que comenzó con contenidos relacionados con maquillaje, decoración y estilo de vida evolucionó hasta convertirse en un formato mucho más personal, en el que empezó a compartir aspectos de su cotidianidad, maternidad, bienestar y entrevistas.

Actualmente, a sus 36 años, Laura Tobón lidera un ecosistema digital que reúne millones de seguidores. Solo en Instagram supera los cuatro millones de seguidores y en TikTok suma cerca de 1,7 millones, plataformas desde las que trabaja con reconocidas marcas internacionales de moda, lujo, viajes y belleza. Además, es fundadora de MTZ, una agencia boutique especializada en la representación de creadores de contenido, y desde comienzos de 2026 transformó su canal de YouTube en La Tobón Show, un formato de entrevistas inspirado en programas internacionales como los de Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres y Kelly Clarkson.

Temas Relacionados

Laura TobónAcoso laboralAcoso televisión ColombiaAcoso medios de comunicación ColombiaLaura Tobón abusos televisiónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniel Briceño advierte a De la Espriella sobre el riesgo de cierre de 35 colegios en concesión en Bogotá: “Más de 38 mil niños necesitan ayuda”

El representante electo del Centro Democrático también le pidió a la ministra de Educación designada, Vivian Morales, implementar acciones urgentes para garantizar la continuidad de los centros educativos

Daniel Briceño advierte a De la Espriella sobre el riesgo de cierre de 35 colegios en concesión en Bogotá: “Más de 38 mil niños necesitan ayuda”

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este jueves 9 de julio

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este jueves 9 de julio

Chontico Día resultados de hoy jueves 9 de julio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy jueves 9 de julio, esta fue la jugada ganadora

Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal, hizo un llamado a fomentar el diálogo y la cooperación como respuesta a la incertidumbre política en Colombia

Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe se enfrentó a entrevistadores “mamertos” para defender su inocencia: también habló de su relación con Abelardo de la Espriella

En el diálogo televisivo, el exmandatario afirmó que afrontó el proceso judicial completo, descartó sobornos o compra de declaraciones y sostuvo que nunca actuó fuera de la ley ni ordenó acciones criminales

Álvaro Uribe se enfrentó a entrevistadores “mamertos” para defender su inocencia: también habló de su relación con Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

La historia de los Ghetto Kids de Uganda, que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata de ataques en redes tras confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores por video sobre su embarazo: “Duele mucho, no puedo caminar”

Esta es la finca a las afueras de Bogotá que Yina Calderón decidió vender: “Requiere demasiado tiempo”

Deportes

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

Jáminton Campaz se refirió a las amenazas que recibió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Nada justifica vivir con miedo”

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”