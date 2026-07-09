Salome, hija de James Rodríguez, se mostró conmovida tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

El mediocampista de 34 años se marcha del Mundial 2026 tras la eliminación en octavos por penales ante Suiza y el torneo reabre cuestionamientos por no completar partidos ni aportar en el marcador-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES via Reuters

El 7 de julio de 2026, Colombia cayó ante Suiza en los octavos de final del Mundial de la FIFA, y esa participación pudo representar la última presencia del capitán James Rodríguez en un torneo de fútbol con la Tricolor.

Por ese motivo, el 8 de julio, un día después de la derrota en Vancouver, Salomé, hija de James Rodríguez, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Dulce María, hija del arquero David Ospina. En la imagen, ambas aparecen abrazadas con la camiseta de la selección: Salomé con el número 10 y su acompañante con el número uno.

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La hija del capitán de la selección Coiombia se mostró conmovida tras la eliminación del Mundial 2026-crédito @salomedrodriguezospi/Instagram

En su mensaje corto, pero contundente, publicó “Siempre Colombia” tras la eliminación del equipo de Néstor Lorenzo del Mundial 2026, en una muestra de apoyo al equipo luego de quedar fuera en los octavos de final.

La hija del capitán de la selección Coiombia se mostró conmovida tras la eliminación del Mundial 2026-crédito @salomedrodriguezospi/Instagram

Por otra parte, el 7 de julio de 2026 se conoció la historia que Daniela Ospina subió a su Instagram junto a Salomé Rodríguez al momento de romper en llanto tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, después de la derrota por penales ante Suiza en los octavos de final.

Tras el partido, Daniela Ospina difundió en redes sociales una imagen que se viralizó: la niña aparece en una videollamada con su madre, con lágrimas en el rostro mientras hablaban sobre la caída de Colombia. Ospina acompañó el posteo con un mensaje:

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“Te amo, mi amor”.

Estadísticas de James Rodríguez en el Mundial de 2026

Djibril Sow marcando a James Rodríguez-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

El capitán de la “Amarilla” jugó un total de 13 partidos en 869 minutos, marcó 6 goles y realizó 4 asistencias.

A continuación, estos son los detalles de sus números en las Copas del Mundo que disputó desde la edición de Brasil 2014:

14 de junio de 2014 - Mundial de Brasil: 90 minutos y gol en el Grecia 0-3 Colombia

19 de junio de 2014 - Mundial de Brasil: 90 minutos y gol en el Costa de Marfil 1-2 Colombia

24 de junio de 2014 - Mundial de Brasil: 45 minutos, doblete de asistencias y gol en el Japón 1-4 Colombia

28 de junio de 2014 - Mundial de Brasil: 85 minutos y doblete en el Uruguay 0-2 Colombia

4 de julio de 2014 - Mundial de Brasil: 90 minutos y gol en el Brasil 2-1 Colombia

24 de junio de 2018 - Mundial de Rusia: 90 minutos y doble asistencia en el Polonia 0-3 Colombia

17 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 72 minutos y gol en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 58 minutos en el República Democrática del Congo 0-1 Colombia

27 de junio de 2026 - Mundial de Norteamérica: 76 minutos en el Portugal 0-0 Colombia

3 de julio de 2026 - Dieciseisavos de final Mundial de Norteamérica: 45 minutos en el Ghana 0-1 Colombia

7 de julio de 2026 - Octavos de final Mundial de Norteamérica: 66 minutos en el Suiza 0-0 Colombia

James Rodríguez estaría en el radar del América de México

América de México se interesaría en James Rodríguez, aunque por ahora no tendría acercamientos - crédito @MrOFFSIDER/X

James Rodríguez, 34 años, quedó libre tras su salida de Minnesota United y aparece en la órbita del América de México después de un Mundial 2026 en el que no marcó ni asistió con la Selección Colombia, un cierre que también abre dudas sobre su continuidad en el equipo nacional.

El posible movimiento se produce cuando su presente deportivo deja más preguntas que certezas. En la próxima ruta hacia la Copa del Mundo de 2030, el volante tendría 38 años, y su estado físico aparece como la principal objeción por el desgaste y las lesiones que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

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El mediocampista fue uno de los más señalados por la eliminación colombiana en los octavos de final del Mundial. No aportó goles ni asistencias, no terminó ninguno de los cinco partidos del torneo y llegó al certamen sin la mejor forma física.

Ese rendimiento también alimenta la hipótesis de un cierre de ciclo con la selección.

La posibilidad más concreta para su futuro inmediato aparece en la Liga MX. América de México lo buscaría para el Torneo Apertura 2026 y también lo tendría en consideración para la Leagues Cup, dentro del armado de plantel para su nuevo entrenador.

La versión surgió de la cuenta de X @MrOFFSIDER, especializada en noticias de fichajes de América Latina. Allí se publicó:

“El América de México de Guillermo Almada piensa en varios refuerzos para este mercado de pases. Además del mexicano Luis Chávez, las ‘Águilas’ sueñan con reforzarse con James Rodríguez y Pedro Vite como alternativas en mediocampo”, dijeron.

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