Deportes

Jáminton Campaz se refirió a las amenazas que recibió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Nada justifica vivir con miedo”

El atacante ha sido hostigado en redes sociales e incluso tuvo que postergar su regreso al país por motivos de seguridad

Guardar
Google icon
Momento de la jugada desperdiciada por Jaminton Campaz en el partido de la Selección Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Momento de la jugada desperdiciada por Jaminton Campaz en el partido de la Selección Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026 - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Jáminton Campaz, jugador de la selección Colombia en el Mundial 2026, se pronunció en su cuenta de Instagram tras la eliminación del equipo en octavos de final ante Suiza. El futbolista, visiblemente afectado por la situación, pidió a la afición que el dolor no justifique la violencia y compartió el impacto de las amenazas recibidas luego del partido.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió Campaz en el mensaje que difundió tras el encuentro.

El extremo, quien decidió limitar los comentarios en sus redes sociales por la ola de mensajes violentos, fue enfático al rechazar cualquier forma de intimidación, recordando que el fútbol puede generar emociones intensas, pero nunca debe poner en riesgo la integridad de los jugadores ni de sus familias.

PUBLICIDAD

El futbolista también hizo un llamado directo a los hinchas para frenar el odio y la persecución virtual, luego de recibir amenazas que también involucraron a su entorno cercano. Campaz subrayó que la pasión por el fútbol no puede transformarse en excusa para la agresión ni para generar miedo.

Las amenazas, que se multiplicaron tras la eliminación de la selección Colombia y la jugada fallida en tiempo suplementario, obligaron a Campaz a restringir la interacción en sus publicaciones. El futbolista indicó que la convivencia y el respeto deben prevalecer, incluso en la derrota.

Mensaje de Jaminton Campaz tras la eliminación con la Selección Colombia y las amenazas en contra de su vida - crédito Instagram
Mensaje de Jaminton Campaz tras la eliminación con la Selección Colombia y las amenazas en contra de su vida - crédito Instagram

Campaz confesó el dolor de la derrota y la responsabilidad que siente como representante de millones de colombianos. Reconoció que la tristeza es compartida, tanto por los jugadores como por la afición.

PUBLICIDAD

En su mensaje expresó: “A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”.

El jugador reiteró que las emociones en el vestuario eran intensas y que el grupo tenía grandes expectativas de avanzar a las siguientes fases del torneo.

El extremo de Rosario Central dedicó palabras de gratitud a quienes lo acompañaron durante el proceso mundialista. Agradeció especialmente a los seguidores que alentaron hasta el último minuto y no dejaron de confiar en la Selección.

Jaminton Campaz marcó el tercer penalti de la tanda ante Suiza en donde Colombia quedó eliminada - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Jaminton Campaz marcó el tercer penalti de la tanda ante Suiza en donde Colombia quedó eliminada - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

“Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar”, escribió Campaz.

El futbolista también resaltó el apoyo de su familia, a la que definió como su “fuerza en cada paso”, y mencionó los momentos felices y los difíciles vividos junto a ellos en este ciclo. Campaz asumió la responsabilidad por la eliminación y lamentó no haber podido darle al país la alegría de una clasificación histórica. Aseguró que no faltaron entrega ni compromiso en la cancha.

“Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, afirmó el atacante.

El mensaje buscó transmitir transparencia sobre el esfuerzo realizado y el dolor que comparten los integrantes del plantel nacional.

El mensaje de Campaz incluyó una reflexión sobre los momentos difíciles que ofrece el fútbol profesional. El jugador destacó la importancia de aprender de la adversidad y de continuar trabajando para regresar más fuertes.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”, enfatizó el atacante.

Uno de los jugadores del plantel mundialista de la Selección que respaldó a Jaminton Campaz tras su mensaje fue Juan Fernando Quintero: “Vamo arriba mi negro te amo y te voy a extrañar”.

Temas Relacionados

Jaminton CampazSelección Colombia Mundial 2026Mundial 2026Amenazas Jaminton CampazColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

Las ocho mejores selecciones del mundo comenzarán a medir sus condiciones de favoritos a llevarse el trofeo en el Metlife Stadium

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son algunos de los equipos de regular presentes que confirmaron a sus primeras caras nuevas para el inicio del fútbol profesional colombiano

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

El club verdolaga oficializa las bajas de varias figuras del cuadro "Verdolaga", en medio de la pretemporada bajo el mando del bogotano Lucas González

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

La hija del capitán acompañó el adiós del Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales y una imagen abrazada con Dulce María Ospina, hija del arquero David Ospina, tras el 4-3 desde los once pasos ante Suiza

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Tadej Pogacar es nuevo líder tras ganar el Tourmalet; Egan Bernal está al borde del top 10

El mejor colombiano en la clasificación general es el líder del Ineos Netcompany que dio un salto de 15 puestos acercándose a los puestos del top 10

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Tadej Pogacar es nuevo líder tras ganar el Tourmalet; Egan Bernal está al borde del top 10
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

La historia de los Ghetto Kids de Uganda, que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

La presentadora Laura Tobón revela que sufrió “muchos abusos” cuando trabajó en televisión: “Tuve jefes muy horribles”

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata de ataques en redes tras confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores por video sobre su embarazo: “Duele mucho, no puedo caminar”

Deportes

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Tadej Pogacar es nuevo líder tras ganar el Tourmalet; Egan Bernal está al borde del top 10