Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

El "Verdolaga" viene de ser el subcampeón de Colombia tras perder la final ante Junior de Barranquilla-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional confirmó este 9 de julio de 2026 la salida de cinco jugadores en plena pretemporada, a pocas horas de presentar oficialmente a Lucas González como nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de la reestructuración de la plantilla antes de su estreno y en medio del mercado de fichajes.

La salida de esos futbolistas es, por ahora, la única decisión oficial comunicada a los hinchas. Hasta la fecha, el cuadro “Verdolaga” aún no confirma refuerzos ni desvinculaciones tras conocerse el comunicado oficial.

Nacional anunció las salidas mientras define su nuevo plantel

Comunicado de Atlético Nacional anunciando la salida de cinco jugadores que conformaron la plantilla en el primer semestre del 2026 - crédito Atlético Nacional

En esa nómina de bajas aparece David Ospina, quien ya se había despedido de la institución. También figura Dayron Asprilla, que ya fue presentado en Bolívar.

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El comunicado incluyó además al argentino Juan Bauzá, a Robinson García, que saldrá cedido a Real Cundinamarca, y a Fabio Martínez, que viajará a México para jugar en Atlético San Luis en condición de préstamo con opción de compra.

El dato central que dejó el comunicado del club es la depuración del plantel: no continuarán David Ospina, Juan Bauzá, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez. La confirmación llegó después de varios días en los que la institución había mantenido silencio sobre altas y bajas.

La decisión se conoce mientras González vuelve al club tras su paso por las divisiones menores en 2021. Ahora asumirá el equipo profesional, con más experiencia acumulada a nivel nacional e internacional y con una idea de juego distinta, con la que espera devolverle protagonismo al conjunto antioqueño.

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El movimiento de salidas se produce además en un mercado en el que Nacional busca consolidar una plantilla más sólida. De acuerdo con la publicación, el club volvería a contar con Luis Marquínez, mientras la renovación de Edwin Cardona quedó encaminada.

Edwin Cardona seguirá en el club hasta junio de 2027

El capitán renovaría contrato con el Verdolaga hasta el 2027-crédito David Jaramillo/Colprensa

Por otra parte, el volante Edwin Cardona continuará en Nacional después de que las negociaciones con Universitario no prosperaran. Las diferencias económicas y el deseo del futbolista de permanecer en el equipo inclinaron la definición a favor del conjunto verdolaga.

Tras varias semanas de versiones sobre un posible fichaje por el club peruano, el volante antioqueño alcanzó un acuerdo para renovar su contrato hasta junio de 2027. Esa continuidad le da al nuevo cuerpo técnico una pieza ya confirmada en medio de la reorganización del plantel.

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En lo que se refiere a la agenda de González también tendría un primer examen fuera de Colombia. Según información del periodista Edgar “El Bambino” Henao citada por Deportes RCN en Planeta Fútbol, Nacional tiene listo un amistoso en México.

La versión entregada en ese espacio radial fue esta: “Confirma también partido amistoso, viajará a territorio mexicano. Se tiene la idea del domingo frente a Pachuca de México en las horas de la tarde en el Estadio Hidalgo”.

Si ese encuentro se concreta, el debut de Lucas González no sería en la Liga BetPlay sino en el plano internacional, ante Pachuca. Ese partido sería la primera referencia para medir al nuevo Nacional antes de su comienzo en la Liga BetPlay ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja.

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Franco Armani regresará a Atlético Nacional

El campeón de América con el Verdolaga regresaría al club de sus amores tras 8 años de éxitos con River Plate-crédito @picadotv_/X

El 8 de julio de 2026, se conoció que Franco Armani dejará River Plate de Argentina para volver a Atlético Nacional, una salida acordada antes del final de su contrato que cierra un ciclo de ocho años y medio en Núñez y le permite cumplir el objetivo de terminar su carrera en el club de Medellín. El arquero de 39 años se irá después de 366 partidos oficiales, 10 títulos y una etapa en la que se convirtió en una de las referencias del equipo.

El arquero de 39 años pondrá fin a un ciclo de ocho años y medio en el club de Núñez, con 366 partidos oficiales, 10 títulos y 158 encuentros con la valla invicta. Según el periodista especializado en mercado de pases César Merlo, las partes ya acordaron la rescisión anticipada de un vínculo que vencía a fin de año.

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La decisión también se explica por su presente deportivo. Durante el último semestre perdió la titularidad ante Santiago Beltrán, sumó pocas apariciones por lesiones y por la consolidación del arquero juvenil.

En River no pusieron obstáculos a la salida del arquero. La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, entendió que el futbolista se había ganado la potestad de decidir su futuro después de todo lo aportado a la institución.

“Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado”, había dicho el dirigente en declaraciones recientes. El club acompañó esa postura y facilitó el traspaso para que el guardameta concretara su salida.

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