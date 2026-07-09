Colombia

Ecopetrol activa plan de contingencia ante posible llegada del fenómeno de El Niño y anticipa meta de eficiencia energética para 2030

Desde la empresa colombiana se destacó la inclusión de los proyectos de energía solar La Cira, La Iguana, Quifa y Portón del Sol

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La compañía petrolera busca no afectar la producción de crudo en medio de la posible llegada del evento climático al país - crédito @ECOPETROL_SA/X | Ministerio de Agricultura
La compañía petrolera busca no afectar la producción de crudo en medio de la posible llegada del evento climático al país - crédito @ECOPETROL_SA/X | Ministerio de Agricultura

Ecopetrol anunció la mañana del jueves 9 de julio la ejecución de un plan integral para enfrentar un posible fenómeno de El Niño de alta intensidad durante el segundo semestre de 2026.

Esta novedad se presentó por medio de un comunicado en el que se precisó que la respuesta se da a raíz de los pronósticos emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El objetivo principal es fortalecer la resiliencia operativa, garantizar la continuidad del suministro energético y optimizar el uso de recursos hídricos y energéticos en Colombia.

Asimismo, desde la compañía se informó que se alcanzó de manera anticipada una de sus principales metas de eficiencia energética previstas para 2030.

Según el balance presentado en el documento, “el ahorro acumulado llegó a 25,43 PJ desde 2018, resultado que equivale al consumo anual de energía eléctrica de aproximadamente 3,7 millones de hogares colombianos”.

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El comunicado se emitió la mañana del jueves 9 de julio de 2026 - crédito Ecopetrol
El comunicado se emitió la mañana del jueves 9 de julio de 2026 - crédito Ecopetrol

Dicha meta, fijada en un comienzo para 2030, se logró en el primer trimestre de 2026, y representa un avance significativo en la estrategia de sostenibilidad y eficiencia que adelanta la compañía colombiana.

Durante lo corrido de 2026, detalla el prounciamiento ofical, Ecopetrol proyecta optimizar otros 3,14 PJ (petajulios) adicionales de energía en toda su cadena de valor, cifra que equivale a cerca de 872 millones de kilovatios hora (kWh) al año y que sería suficiente para abastecer aproximadamente 500.000 hogares colombianos durante un año.

Dentro de esa meta anual, la empresa precisó que “1,35 PJ corresponderán específicamente a la reducción del consumo de energía eléctrica en sus procesos operativos, lo que equivale a 375 GWh por año”, esto se traduciría en una disminución que contribuirá a reducir la presión sobre el Sistema Interconectado Nacional en períodos de alta demanda.

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El ahorro adicional representa un volumen comparable al consumo anual de entre 250.000 y 300.000 hogares del país.

Entre las medidas del plan de contingencia, Ecopetrol destacó el fortalecimiento de la disponibilidad de gas natural y la ampliación de la capacidad de autogeneración de energía mediante fuentes renovables.

Por lo tanto, la empresa consolida “proyectos estratégicos de regasificación que incorporan 360 GBTUD (Giga British Thermal Units per Day o gigabits térmicos por día)”, añade el documento, y refuerza su infraestructura de autogeneración para respaldar la confiabilidad del sistema energético colombiano.

La compañía también resaltó la incorporación de proyectos solares como La Cira, La Iguana, Quifa y Portón del Sol, que aportan una capacidad instalada de generación de 234 megavatios (MW).

Estas iniciativas, junto con el mantenimiento y alistamiento de los sistemas de generación, buscan maximizar la disponibilidad de energía durante períodos de mayor estrés climático.

Otro de los ejes centrales de la estrategia es la gestión eficiente del recurso hídrico.

Ecopetrol indicó en su comunicado que optimiza el uso del recurso “mediante una mayor reutilización de aguas de producción (35%) y una menor captación (46%)”, medidas orientadas a reducir la presión sobre las fuentes hídricas durante un eventual período de sequía.

El plan integral incluye acciones de monitoreo permanente de riesgos, evaluación de escenarios, prevención de incendios forestales y atención a posibles impactos en las regiones donde la compañía tiene operaciones.

Al finalizar, desde Ecopetrol se mencionó que todas estas acciones están orientadas a garantizar la continuidad operativa, incluso bajo condiciones climáticas adversas, y a preservar la confiabilidad del sistema energético nacional.

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