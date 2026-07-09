Corte Suprema aplazaría audiencia de la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción de Ungrd: cuál es la razón

Martha Peralta es investigada por su presunta relación con el escandalo de corrupción de la Ungrd - crédito Colprensa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pospuso la audiencia programada para el 9 de julio de 2026 en la que definirá la situación legal de Martha Peralta, senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que está siendo investigada por una presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Fuentes ligadas al caso revelaron a Semana que el magistrado Francisco Farfán fue el encargado de realizar la solicitud de aplazamiento de la ponencia elaborada por la también magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación contra la congresista. El funcionario afirmó que los togados debían realizar un estudio integral del expediente.

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En ese sentido, elevó una petición al despacho de la magistrada Lombana con el fin de enviar a todos los integrantes de la Sala de Instrucción los cuadernos que conforman el caso contra la senadora reelecta del Pacto Histórico.

¿Qué dice la ponencia de Cristina Lombana?

El magistrado Francisco Farfán fue el encargado de realizar la solicitud de aplazamiento de la ponencia elaborada por la también magistrada Cristina Lombana, que lidera la investigación contra la congresista - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook

La ponencia de la magistrada Lombana busca determinar si Martha Peralta sigue vinculada al proceso penal en libertad o si se le impone una medida de aseguramiento. Si la mayoría de la Sala la respalda, la senadora continuará el proceso sin detención; si no lo hace, el alto tribunal podrá ordenar una medida en su contra mientras avanza la causa.

Uno de los hechos bajo examen es una orden de proveeduría expedida el 25 de octubre de 2023 por $2.170.000.000 para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas destinadas a obras de recuperación en Riohacha, La Guajira. Ese documento integra el expediente abierto por las presuntas irregularidades en la contratación de la Ungrd.

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La investigación de la Corte busca establecer si Peralta tuvo algún grado de participación en un supuesto esquema para direccionar contratos y gestionar proyectos a cambio de respaldos políticos en el Congreso de la República. La congresista ya fue llamada a rendir indagatoria por su presunta intervención en esos hechos.

La ponencia de Cristina Lombana deja la decisión final en manos del alto tribunal

La congresista fue salpicada por Olmedo López dentro del entramado de corrupción de la Ungrd -crédito Colprensa

La propuesta presentada por la magistrada Cristina Lombana será sometida a consideración de los demás integrantes de la Sala de Instrucción. Ese órgano deberá resolver si comparte que en esta etapa del proceso no existen razones para imponer una medida de aseguramiento o si considera procedente restringir la libertad de la congresista.

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El caso forma parte de una investigación más amplia que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en la Ungrd. El expediente también involucra a exfuncionarios del Gobierno nacional y a otros actores políticos señalados de integrar un supuesto entramado para direccionar recursos públicos y obtener apoyos legislativos.

La hipótesis que examinan los investigadores ubica a Peralta dentro de una estructura que habría promovido proyectos de la Ungrd para congresistas con el fin de asegurar votos favorables a iniciativas del Gobierno. En esa línea, la Fiscalía General de la Nación la ha señalado como una de las presuntas “articuladoras” del esquema.

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La Fiscalía indaga un presunto acuerdo político ligado a proyectos de la Ungrd

Fiscalía indaga un presunto acuerdo político de Peralta ligado a proyectos de la Ungrd - crédito Luis Jaime Acosta

Según la hipótesis de los investigadores, la senadora habría coordinado una estrategia para alinear el respaldo de integrantes de la Comisión Séptima del Senado mediante la promesa de impulsar proyectos para sus regiones. Esa tesis hace parte del núcleo de la investigación penal que ahora estudia la Sala de Instrucción .

También se investiga un presunto acuerdo alcanzado en junio de 2023 entre la congresista y el entonces director de la Ungrd, Olmedo López. Ese señalamiento se suma a las indagaciones sobre la manera en que se habrían usado contratos y proyectos para asegurar apoyos políticos en el Congreso.

Mientras avanza la investigación, Peralta deberá conseguir un relevo en su defensa, puesto que Luis Henry Montes presentó su renuncia a la defensa de la congresista por desacuerdos sobre la estrategia jurídica que debía seguirse dentro del proceso. Además, la congresista tampoco estaba conforme con el trabajo de su representante, luego de que no prosperaran acciones como un habeas corpus y una tutela, informó La FM.

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