‘Timochenko’, excomandante de las Farc, salió del país a pesar de tener pendiente una audiencia ante la JEP: esta en España por invitación de Izquierda Unida

Rodrigo Londoño, director del partido Comunes - crédito Colprensa

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como “Timochenko”, viajó a España invitado por Izquierda Unida. Su salida de Colombia contó con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le fijó una fecha para volver a presentarse ante el tribunal: debe comparecer el 14 de julio para acreditar su regreso al país.

La información fue divulgada por Caracol Radio. En una carta fechada en Madrid el 21 de mayo de 2026, la organización política española formalizó la invitación al exjefe de las extintas Farc y actual presidente del partido Comunes.

“Por medio de la presente carta es para nosotros un honor invitarle a participar en el Seminario sobre trabajo entre Europa y la Comunidad de países andinos que la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida organiza en Madrid entre los días 20 y 23 de junio de 2026”, se lee en la misiva.

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El documento también plantea actividades posteriores en otras ciudades del país europeo, sujetas a agenda: “Igualmente la invitación incluye la participación en distintos eventos organizados por Izquierda Unida sobre la misma temática a realizar en diferentes ciudades de España conforme a su disponibilidad entre los días 24 de junio y 12 de julio de 2026”.

Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como “Timochenko”, viajó a España invitado por Izquierda Unida. Su salida de Colombia contó con autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le fijó una fecha para volver a presentarse ante el tribunal: debe comparecer el 14 de julio para acreditar su regreso al país - crédito Colprensa

La carta precisa que la colectividad asumirá costos asociados a su estadía. “Izquierda Unida se hará cargo de lo relativo a su alojamiento y logística para su participación en los eventos antes mencionados”.

En el documento presentado por la JEP, se establecieron las condiciones mencionadas con anterioridad: “Como consecuencia del ordinal anterior, PREVÉNGASE al compareciente que conforme a lo dispuesto por la SRVR debe asistir de manera virtual a la diligencia programada el 24 de junio de 2026, así como que deberá presentarse personalmente ante la Secretaría Judicial de la SeRVR a más tardar el 14 de julio de 2026 y que la salida del país autorizada en esta providencia es improrrogable salvo fuerza”

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Rodrigo Londoño se había adherido a campaña de Iván Cepeda

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko y exlíder de las Farc, anunció el 7 de junio de 2026 su apoyo al senador Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial en Colombia, decisión que generó numerosas reacciones en redes sociales.

Con esta carta de dos páginas, Rodrigo Londoño, director de Comunes, expresó su apoyo al candidato Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

En una carta dirigida al colectivo Defendamos la Paz, Londoño remarcó la importancia de no dejar dudas ante la coyuntura electoral y justificó su postura a partir de una reflexión personal surgida con su hijo, señalando que el respeto al acuerdo firmado con el Estado estaba en juego.

El exjefe guerrillero, ahora director del partido Comunes, insistió en la necesidad de evitar ambigüedades y llamó a tomar una postura clara frente a las elecciones del 21 de junio. En su mensaje, también criticó la gestión del presidente Gustavo Petro, acusándolo de inconsistencias y de no cumplir plenamente las promesas relacionadas con el Acuerdo Final de Paz, aunque reconoció ciertos avances en el abordaje de las causas estructurales de la violencia.

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Londoño elogió la trayectoria de Iván Cepeda en temas de paz y recordó que sus reservas iniciales respecto al senador se disiparon tras los diálogos en La Habana. Cerró su comunicación apelando a la unidad, citando la obra Fuente Ovejuna para convocar a un respaldo colectivo en el escenario político actual.

El excriminal se ha manifestado a favor del Gobierno de Gustavo Petro en múltiples oportunidades - crédito Jesús Avilés/ Infobae

La situación de Rodrigo Londoño refleja la interacción entre sus compromisos judiciales, políticos y personales, en un contexto marcado por el seguimiento internacional y el debate sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia. Su agenda en España, la vigilancia de la Jurisdicción Especial para la Paz y su participación en la coyuntura electoral evidencian la relevancia de su figura tanto dentro como fuera del país.

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