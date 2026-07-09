Yina Calderón puso en venta su finca a las afueras de Bogotá por un motivo muy claro: “Requiere demasiado tiempo”

La empresaria así lo confirmó en sus redes sociales - crédito @yinacalder0ntv/TikTok

Yina Calderón puso en venta o arriendo una finca ubicada en San Antonio del Tequendama, a una hora de Bogotá, al señalar que el mantenimiento se volvió costoso y que su agenda laboral le impide usarla.

“Estoy vendiendo una de mis propiedades. La verdad, ¿qué pasa con esta finca? Es muy grande, demasiado grande, requiere demasiado tiempo”, dijo.

La creadora de contenido explicó que el inmueble está en buenas condiciones, pero hoy representa un gasto fijo para su familia. “Nosotros la tenemos hermosa, pero en verdad también mantener una finca, si uno no le está sacando dinero, es bastante costoso”, afirmó.

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Calderón sostuvo que la decisión responde a la falta de tiempo para administrar el lugar y a las actividades de su entorno más cercano. “Yo no tengo el tiempo. Mi hermana Leonela anda ocupada con nuestra empresa de fajas, en otras propiedades que nosotros también tenemos”, sostuvo.

Los motivos de la decisión

La DJ mostró cómo se veía su finca y todos los beneficios que tiene en el inmenso terreno - crédito @yinacalderonguarachaa/TikTok

En su relato, vinculó la situación con sus viajes y compromisos laborales fuera de Colombia, que la mantienen lejos del predio. “Yo me lo mantengo viajando, trabajando fuera del país, entonces no me queda tiempo de ir a la finca”, señaló.

También dijo que sus padres no frecuentan el lugar, por lo que el uso del espacio quedó reducido a visitas ocasionales. “Mis papás tampoco van; mi papá tiene su finca. Entonces, en realidad, estoy perdiendo plata”, agregó.

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Venta o arriendo de la propiedad

La influencer detalló que la alternativa no se limita a vender, sino que contempla arrendar la propiedad para distintos usos. “Estoy vendiendo mi finca o alquilándola, porque uno sabe que la puede alquilar para lo que ustedes quieran”, indicó.

Asimismo, ofreció un canal de contacto para interesados. “Entonces les voy a dejar aquí el contacto por si están interesados en la finca. Aquí los van a atender mis hermanas o si la quieren arrendar”, afirmó.

La influencer compartió en Instagram los acabados lujosos de su nueva casa - crédito @yinacalderontv/Instagram

Al describir el entorno, se refirió al clima y dijo que la decisión le genera un costo emocional. “El clima es estupendo y como se pueden dar cuenta, la finca es una chimba. Entonces, pues, me duele, bebés, pero cuando uno no está utilizando una propiedad, no le está sacando beneficio”.

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Esto provocó una serie de reacciones de parte de sus seguidores, que recordaron el episodio de la DJ sobre una supuesta demanda que enfrenta por no pagar completamente el inmueble a su dueño anterior: “Esa no es la misma finca que le estaban pidiendo que devolviera porque no la pagó”; “Qué miedo comprar esa casa y que la vieja se vuele con la plata sin pagarla”; “Ella no es la que tiene problemas con el dueño anterior”, entre otros.

La denuncia sobre el incumplimiento del pago

Luis Alfonso Parra Vargas lleva más de cuatro años reclamando públicamente que Yina Calderón no le ha pagado la totalidad de una finca ubicada en el sector rural de Chicaque, en el departamento de Cundinamarca. La deuda pendiente, según el denunciante, asciende a 1.265 millones de pesos de un negocio total de 2.000 millones.

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El hombre que reclama a la huilense el supuesto dinero pendiente de un negocio por una finca en Chicaque, volvió a cobrarle luego de que esta terminara su participación en el programa de telerrealidad - crédito @notifamosoos/Instagram

El caso salió a la luz en febrero de 2025, cuando Parra publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos dirigidos directamente a la DJ e influenciadora. El detonante fue verla hablar con orgullo de la propiedad en La casa de los famosos Colombia, el programa del Canal RCN en el que participaba en ese momento.

Qué dice el vendedor de la finca

“Hicimos un negocio por 2.000 millones de pesos, espero la estés disfrutando”, le dijo Parra a Calderón en uno de los videos. Acto seguido, añadió: “Me debes 1.265 millones de pesos y no me has pagado, ¿qué ha pasado, Yina?”.

El hombre también desmintió una afirmación que la empresaria repetía en redes sociales: que la finca tiene 32 fanegadas de tierra. Según Parra, son 19 fanegadas, equivalentes a unas 12 hectáreas. Además, aseguró que entregó la propiedad completamente amoblada y lista para habitar.

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La controversia se agravó cuando Calderón mencionó en La Mega que tenía la finca en venta. Parra respondió de inmediato con una advertencia: esa venta podría constituir una maniobra para ocultar la propiedad real del inmueble, y anunció que llevaría el caso ante las autoridades.

La versión de Calderón y su familia

Calderón rechazó la deuda con un argumento concreto: la transacción se saldó mediante un intercambio de propiedades. “Lo que dice ese señor no es verdad. Él me vendió la finca, hicimos un intercambio y yo le devolví un lote para saldar lo que faltaba. Ya quedó todo resuelto”, declaró en una entrevista con Kienyke.

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Su hermana Leonela Calderón reforzó esa postura ante el periodista Carlos Claro: “¿Ustedes creen que una persona va a deber 1.200 millones teniendo las escrituras de una finca? Nosotros ya iniciamos un proceso legal en contra de esta persona por el delito de injuria y calumnia”.

En sus redes sociales, Yina no negó directamente haber tenido un vínculo comercial con Parra, pero sí descalificó el reclamo: “Aparecieron personas que ni siquiera conozco atacando, hablando basura sobre mí, cobrando lo que no debo”.