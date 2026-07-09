Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Monseñor Héctor Fabio Henao pidió evitar mensajes que profundicen la polarización en Colombia tras la suspensión del empalme - crédito Sergio Acero/Colprensa

La suspensión del empalme presidencial entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella sigue generando varias reacciones en Colombia.

El turno fue para el monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, quien pidió evitar mensajes que profundicen la polarización en Colombia.

En un video difundido en las redes sociales, el líder religioso hizo un llamado a las partes para que actúen con prudencia, responsabilidad y apego a la Constitución, además de preservar la confianza en las instituciones.

Igualmente, el representante de la Iglesia católica sostuvo que, aun con diferencias e inquietudes, debe prevalecer el sentido del bien común.

“Colombia está viviendo un momento de transición democrático muy importante y eso exige que desde todos los niveles de la sociedad actuemos con sinceridad, prudencia, con una gran confianza en las instituciones del país”, dijo.

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A su vez, Henao reconoció que, aunque existan diferencias políticas, “eso nos obliga a actuar con responsabilidad, con sentido del bien común y sobre todo a aquellos que tienen responsabilidades con apego a la Constitución nacional”.

“Hay que evitar desde todos los niveles que se lancen mensajes que profundicen la polarización y que creen desconfianza entre la ciudadanía. Eso es clave”, agregó.

De igual forma, el delegado episcopal también pidió promover un clima de diálogo, respeto y cooperación, manifestando la necesidad de sostener la confianza en las instituciones y en el país.

“Debemos crear un clima de diálogo, respeto y cooperación. Hay que mantener la confianza en las instituciones y en el país, va a fortalecer la esperanza, cuidar la confianza y mantener un clima de madurez democrática”, afirmó.

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Por último, el delegado religioso exhortó a los dos dirigentes políticos a trabajar para que la nación siga avanzando, independientemente de quien ostente el poder. “Colombia hoy necesita que todos nos esforcemos en trabajar en la unidad nacional”, concluyó.