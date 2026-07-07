El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

El operativo se ejecutó en la vereda La Aduana, en área rural de Tumaco, dentro del Plan Ayacucho Plus 2026, con cilindros, pentolita y piezas para minas antipersonal decomisadas - crédito @Ejercito_Div3 / X

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en la zona rural de Tumaco, departamento de Nariño, tras localizar 710 artefactos explosivos improvisados.

Esta operación, desarrollada por la Fuerza de Tarea Hércules, evitó posibles ataques contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura estratégica del Estado, según informó la propia institución castrense.

Operación Ayacucho Plus 2026: el golpe al arsenal ilegal

Como parte del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus 2026, unidades del Ejército Nacional desplegaron una acción militar en la vereda La Aduana, área rural de Tumaco. En el lugar, los soldados identificaron y destruyeron de forma controlada un depósito con:

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710 artefactos explosivos improvisados calibre 60 milímetros,

10 cilindros de 100 libras,

5 galones de pentolita,

55 tubos de PVC adaptados para la fabricación de minas antipersonal,

35 tubos metálicos cargados con explosivos.

El operativo hizo parte del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus 2026 y permitió ubicar un arsenal con cilindros, pentolita y materiales para minas antipersonal - crédito @COL_EJERCITO / X

De acuerdo con información de inteligencia militar, este arsenal pertenecía al grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), estructura Óliver Sinisterra, una facción disidente de las Farc.

Las autoridades sostienen que estos materiales estaban destinados a ejecutar acciones terroristas en el litoral Pacífico de Nariño. La ubicación de este depósito representa el mayor decomiso de explosivos en el país durante el último año.

Impacto en la seguridad de Tumaco y la región

El comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, coronel William Morales Guerrero, afirmó que la eliminación de este arsenal afecta de manera directa la capacidad logística y ofensiva de la estructura Óliver Sinisterra.

“Este importante resultado operacional impide que el material fuera utilizado para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y otros elementos dirigidos contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura estratégica del Estado”, puntualizó Morales Guerrero en declaraciones públicas.

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El Ejército Nacional destruyó en Tumaco el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026, con 710 artefactos explosivos improvisados - crédito @COL_EJERCITO / X

La operación se realizó con protocolos de seguridad, sin reportes de víctimas ni daños colaterales. Según el Ejército Nacional, la destrucción de este depósito previene potenciales atentados de gran escala en el Pacífico nariñense, una zona que ha enfrentado reiterados episodios de violencia armada y presencia de grupos ilegales.

Llamado a la colaboración ciudadana y continuidad de operativos

Tras el operativo en Tumaco, la Fuerza de Tarea Hércules reiteró su invitación a la comunidad a reportar cualquier movimiento sospechoso o presencia de personas ajenas a través de las líneas gratuitas 107 Antiterrorismo y 147 de los Gaula Militares. La información proporcionada por los habitantes es considerada clave para anticipar y neutralizar nuevas amenazas.

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El oficial subrayó que las operaciones en la región continuarán, enfocadas en debilitar a las organizaciones armadas responsables de ataques contra la población civil y de violaciones a los derechos humanos. “Las tropas seguirán desplegadas en el territorio, con el compromiso de garantizar la seguridad de los habitantes del Pacífico nariñense”, aseguró Morales Guerrero.

La operación de la Fuerza de Tarea Hércules se realizó en la vereda La Aduana, en la zona rural de Tumaco, departamento de Nariño - crédito @COL_EJERCITO / X

Contexto: disidencias y violencia en el Pacífico nariñense

El hallazgo de este arsenal responde a una estrategia de presión constante sobre las disidencias de las Farc, que operan en el suroccidente de Colombia. El Ejército Nacional sostiene que la estructura Óliver Sinisterra se encuentra entre los grupos armados más activos en la zona, responsables de múltiples atentados y acciones que han puesto en riesgo la vida y la integridad de comunidades rurales.

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La destrucción de los explosivos ocurre en un contexto de recrudecimiento de la violencia en Nariño, donde el control territorial y las rutas del narcotráfico incrementaron la disputa entre estructuras armadas ilegales.

La ubicación de un depósito de tal magnitud pone en evidencia la capacidad de almacenamiento y fabricación de armas no convencionales por parte de estas organizaciones, y el riesgo latente para la población local.