Colombia

Canadiense capturado en Medellín tendría vínculos con otros extranjeros detenidos en Antioquia: conformarían estructura criminal internacional

Las investigaciones indican que todos formaban parte de una estructura criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y armas, con nexos comprobados entre Colombia, Reino Unido y Norteamérica

Guardar
Google icon
Arif Jhuman, alias Gillani, fue capturado en un gimnasio del sector El Tesoro, en Medellín, durante un operativo conjunto entre autoridades colombianas e internacionales. - crédito captura de video
Arif Jhuman, alias Gillani, fue capturado en un gimnasio del sector El Tesoro, en Medellín, durante un operativo conjunto entre autoridades colombianas e internacionales. - crédito captura de video

La captura de Arif Jhuman, ciudadano canadiense con antecedentes en tráfico de armas y drogas, marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen transnacional en Medellín. Las autoridades lo detuvieron mientras realizaba ejercicio en un gimnasio del Parque Comercial El Tesoro, tras un año de seguimientos coordinados entre la Policía Nacional, Interpol y la Policía de Canadá.

Jhuman no es un caso aislado. Su detención se relaciona directamente con la de tres ciudadanos británicos, Christopher Neil Costello, Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien, quienes fueron apresados en 2025 en la capital antioqueña por delitos similares. Las investigaciones indican que todos formaban parte de una estructura criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y armas, con nexos comprobados entre Colombia, Reino Unido y Norteamérica.

PUBLICIDAD

Según la información suministrada por El Colombiano, Jhuman cumplía un papel logístico esencial: facilitaba el paso de drogas y armas por Estados Unidos y Canadá, para luego remitirlas a Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Este vínculo operativo refuerza la hipótesis de una red que conecta carteles sudamericanos con organizaciones del Clan del Golfo y sus aliados europeos, utilizando a Medellín como punto estratégico.

Las investigaciones lo relacionarían con los ingleses Christopher Neil Costello, alias Dips; Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien, quienes integraban organizaciones criminales que estarían relacionadas con el Clan del Golfo - crédito redes sociales
Las investigaciones lo relacionarían con los ingleses Christopher Neil Costello, alias Dips; Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien, quienes integraban organizaciones criminales que estarían relacionadas con el Clan del Golfo - crédito redes sociales

En noviembre de 2025, Taylor y O’Brien fueron capturados en una propiedad exclusiva del sector El Poblado, mientras que Costello cayó en el mismo barrio un mes después. Las autoridades procesan a los tres por narcotráfico en sus países de origen. La conexión de Jhuman con este grupo destaca la magnitud de la operación, pues su rol habría sido clave para asegurar la logística y el flujo de sustancias ilegales hacia las islas británicas.

PUBLICIDAD

Jhuman, conocido también por los alias de Gillani y William Milles, había ingresado a Colombia desde Miami el año anterior, intentando escapar de las investigaciones que enfrentaba en Estados Unidos desde 2024. Una corte de Tampa ya lo había vinculado con el tráfico de más de 100 armas a Canadá, de las cuales se incautaron 29 y se detuvo a dos colaboradores.

Además, incumplió condiciones de libertad condicional en Toronto tras una condena a 10 años por tráfico de drogas en Ontario, lo que lo convirtió en prófugo para las autoridades canadienses. La detención de Jhuman evidencia cómo las redes criminales internacionales utilizan diferentes países como refugio y plataforma, integrando a ciudadanos de varias nacionalidades en sus operaciones ilícitas.

Secretario de seguridad de Medellín

Medellín no es escondite: Secretario de Seguridad informa captura de canadiense - crédito @ManuelVillaMe/X

Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin

Alias Kokin fue capturado en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y será llevado a la justicia costarricense - crédito Policía Nacional
Alias Kokin fue capturado en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y será llevado a la justicia costarricense - crédito Policía Nacional

Las autoridades de Colombia y Costa Rica lograron la captura de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, en Sabaneta, Antioquia. La operación, impulsada por la cooperación entre organismos policiales de ambos países y coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, marca un golpe directo contra el crimen organizado transnacional.

El detenido figura como uno de los líderes de la organización criminal Los Saggy, una estructura dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y canalización de recursos a través de comercios y vehículos de lujo. Las investigaciones señalan que Román Ovares ejercía un rol tanto intelectual como material en múltiples delitos graves.

Román Ovares, ciudadano costarricense, era buscado por la justicia de su país y enfrentaba una notificación roja de Interpol. Las agencias de inteligencia le atribuyen la responsabilidad directa en al menos 22 homicidios cometidos en Costa Rica. El operativo que permitió su detención se basó en el intercambio de información entre la OCN Interpol Bogotá, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica.

La ubicación de alias Kokin en Colombia fue resultado de acciones conjuntas de verificación, vigilancia y el uso de bases de datos internacionales. Además, la colaboración de fuentes humanas especializadas resultó clave para precisar el lugar donde se encontraba el sospechoso.

Temas Relacionados

Arif JhumanVinculos con otros capturadosOrganizaciones criminalesCanadiense capturadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniel Briceño advierte a De la Espriella sobre el riesgo de cierre de 35 colegios en concesión en Bogotá: “Más de 38 mil niños necesitan ayuda”

El representante electo del Centro Democrático también le pidió a la ministra de Educación designada, Vivian Morales, implementar acciones urgentes para garantizar la continuidad de los centros educativos

Daniel Briceño advierte a De la Espriella sobre el riesgo de cierre de 35 colegios en concesión en Bogotá: “Más de 38 mil niños necesitan ayuda”

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este jueves 9 de julio

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este jueves 9 de julio

Chontico Día resultados de hoy jueves 9 de julio, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy jueves 9 de julio, esta fue la jugada ganadora

Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal, hizo un llamado a fomentar el diálogo y la cooperación como respuesta a la incertidumbre política en Colombia

Iglesia católica pide porque se superen las tensiones en el empalme entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe se enfrentó a entrevistadores “mamertos” para defender su inocencia: también habló de su relación con Abelardo de la Espriella

En el diálogo televisivo, el exmandatario afirmó que afrontó el proceso judicial completo, descartó sobornos o compra de declaraciones y sostuvo que nunca actuó fuera de la ley ni ordenó acciones criminales

Álvaro Uribe se enfrentó a entrevistadores “mamertos” para defender su inocencia: también habló de su relación con Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

Exesposa de Jhonny Rivera compartió imágenes con su nueva pareja y la reacción de Jenny López, actual esposa del cantante, sorprendió

La historia de los Ghetto Kids de Uganda, que bailarán con Shakira en la final del Mundial FIFA 2026

La presentadora Laura Tobón revela que sufrió “muchos abusos” cuando trabajó en televisión: “Tuve jefes muy horribles”

Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata de ataques en redes tras confirmar su relación: “Intentan borrar su sonrisa”

Isabella Ladera preocupó a sus seguidores por video sobre su embarazo: “Duele mucho, no puedo caminar”

Deportes

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

España vs. Bélgica: hora y dónde ver en Colombia los cuartos del final del Mundial 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional confirmó la salida de cinco jugadores

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

Jáminton Campaz se refirió a las amenazas que recibió tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Nada justifica vivir con miedo”

Salome, hija de James Rodríguez, se publicó conmovedor mensaje tras la eliminación de la Tricolor del Mundial 2026: “Siempre Colombia”