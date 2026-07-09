Canadiense capturado en Medellín tendría vínculos con otros extranjeros detenidos en Antioquia: conformarían estructura criminal internacional

Arif Jhuman, alias Gillani, fue capturado en un gimnasio del sector El Tesoro, en Medellín, durante un operativo conjunto entre autoridades colombianas e internacionales. - crédito captura de video

La captura de Arif Jhuman, ciudadano canadiense con antecedentes en tráfico de armas y drogas, marca un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen transnacional en Medellín. Las autoridades lo detuvieron mientras realizaba ejercicio en un gimnasio del Parque Comercial El Tesoro, tras un año de seguimientos coordinados entre la Policía Nacional, Interpol y la Policía de Canadá.

Jhuman no es un caso aislado. Su detención se relaciona directamente con la de tres ciudadanos británicos, Christopher Neil Costello, Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien, quienes fueron apresados en 2025 en la capital antioqueña por delitos similares. Las investigaciones indican que todos formaban parte de una estructura criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y armas, con nexos comprobados entre Colombia, Reino Unido y Norteamérica.

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Según la información suministrada por El Colombiano, Jhuman cumplía un papel logístico esencial: facilitaba el paso de drogas y armas por Estados Unidos y Canadá, para luego remitirlas a Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Este vínculo operativo refuerza la hipótesis de una red que conecta carteles sudamericanos con organizaciones del Clan del Golfo y sus aliados europeos, utilizando a Medellín como punto estratégico.

Las investigaciones lo relacionarían con los ingleses Christopher Neil Costello, alias Dips; Robert Steven Taylor y Liam George Anton O’Brien, quienes integraban organizaciones criminales que estarían relacionadas con el Clan del Golfo - crédito redes sociales

En noviembre de 2025, Taylor y O’Brien fueron capturados en una propiedad exclusiva del sector El Poblado, mientras que Costello cayó en el mismo barrio un mes después. Las autoridades procesan a los tres por narcotráfico en sus países de origen. La conexión de Jhuman con este grupo destaca la magnitud de la operación, pues su rol habría sido clave para asegurar la logística y el flujo de sustancias ilegales hacia las islas británicas.

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Jhuman, conocido también por los alias de Gillani y William Milles, había ingresado a Colombia desde Miami el año anterior, intentando escapar de las investigaciones que enfrentaba en Estados Unidos desde 2024. Una corte de Tampa ya lo había vinculado con el tráfico de más de 100 armas a Canadá, de las cuales se incautaron 29 y se detuvo a dos colaboradores.

Además, incumplió condiciones de libertad condicional en Toronto tras una condena a 10 años por tráfico de drogas en Ontario, lo que lo convirtió en prófugo para las autoridades canadienses. La detención de Jhuman evidencia cómo las redes criminales internacionales utilizan diferentes países como refugio y plataforma, integrando a ciudadanos de varias nacionalidades en sus operaciones ilícitas.

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Secretario de seguridad de Medellín

Medellín no es escondite: Secretario de Seguridad informa captura de canadiense - crédito @ManuelVillaMe/X

Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin

Alias Kokin fue capturado en el municipio de Sabaneta, Antioquia, y será llevado a la justicia costarricense - crédito Policía Nacional

Las autoridades de Colombia y Costa Rica lograron la captura de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, en Sabaneta, Antioquia. La operación, impulsada por la cooperación entre organismos policiales de ambos países y coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, marca un golpe directo contra el crimen organizado transnacional.

El detenido figura como uno de los líderes de la organización criminal Los Saggy, una estructura dedicada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y canalización de recursos a través de comercios y vehículos de lujo. Las investigaciones señalan que Román Ovares ejercía un rol tanto intelectual como material en múltiples delitos graves.

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Román Ovares, ciudadano costarricense, era buscado por la justicia de su país y enfrentaba una notificación roja de Interpol. Las agencias de inteligencia le atribuyen la responsabilidad directa en al menos 22 homicidios cometidos en Costa Rica. El operativo que permitió su detención se basó en el intercambio de información entre la OCN Interpol Bogotá, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica.

La ubicación de alias Kokin en Colombia fue resultado de acciones conjuntas de verificación, vigilancia y el uso de bases de datos internacionales. Además, la colaboración de fuentes humanas especializadas resultó clave para precisar el lugar donde se encontraba el sospechoso.

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