EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

El segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 inicia el viernes 24 de julio y, tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el foco pasa nuevamente a los clubes, en donde varios de los considerados históricos están en deuda con sus hinchadas.
Conozca las novedades de los planteles de los equipos de la primera división del fútbol profesional colombiano.
El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.
Jaguares de Córdoba confirma un nuevo defensor central
Jerson Malagón, de amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano por clubes importantes como América de Cali e Independiente Santa Fe, llega al cuadro de Montería tras disputar 35 partidos con Once Caldas como su último club.
Llaneros FC
- Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
- Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla.
Deportivo Pereira
Sin novedades confirmadas.
Deportes Tolima
- Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
- Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez
Junior FC
Sin novedades confirmadas.
Deportivo Cali
- Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
- Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti.
Jaguares FC
- Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
- Llegadas: Jerson Malagón.
Internacional de Bogotá
- Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
- Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.
América de Cali
- Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
- Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.
Boyacá Chicó
sin novedades confirmadas
Atlético Nacional
- Salidas: Diego Arias (DT).
- Llegadas: Lucas González (DT).
Águilas Doradas
- Salidas: Juan David Niño (DT) Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
- Llegadas: Flavio Robatto (DT).
Independiente Santa Fe
Sin novedades confirmadas.
Independiente Medellín
- Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
- Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.
Deportivo Pasto
- Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco.
- Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones.
Alianza FC
- Salidas: Carlos Lucumí.
- Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.
Fortaleza FC
- Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
- Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete.
Millonarios FC
- Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
- Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra.
Atlético Bucaramanga
- Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
- Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.
Once Caldas
- Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez.
- Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto.
Cúcuta Deportivo
- Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
- Llegadas: Marlon Carabalí.