Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son algunos de los equipos de regular presentes que confirmaron a sus primeras caras nuevas para el inicio del fútbol profesional colombiano

Guardar
Google icon
Cartel: Mercado de Fichajes - Liga Betplay. Futbolistas, directivos, periodistas. Movimientos y rumores con escudos de Deportivo Cali y Santa Fe.
Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 inicia el viernes 24 de julio y, tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el foco pasa nuevamente a los clubes, en donde varios de los considerados históricos están en deuda con sus hinchadas.

Conozca las novedades de los planteles de los equipos de la primera división del fútbol profesional colombiano.

13:37 hsHoy

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

La última fecha del todos contra todos se disputará en noviembre de 2026, con el Junior de Barranquilla como vigente campeón de nuestro país

El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

Jaguares de Córdoba confirma un nuevo defensor central

Así presentó Jaguares de Córdoba a Jerson Malagón como su nueva contratación para el segundo semestre del 2026 - crédito Jaguares
Así presentó Jaguares de Córdoba a Jerson Malagón como su nueva contratación para el segundo semestre del 2026 - crédito Jaguares

Jerson Malagón, de amplia trayectoria en el fútbol profesional colombiano por clubes importantes como América de Cali e Independiente Santa Fe, llega al cuadro de Montería tras disputar 35 partidos con Once Caldas como su último club.

12:34 hsHoy

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla.

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

Sin novedades confirmadas.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT).
  • Llegadas: Lucas González (DT).

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT) Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT).

Independiente Santa Fe

Sin novedades confirmadas.

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco.
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto.

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

Temas Relacionados

EN VIVOLiga BetPlayFichajesFútbol ColombianoFPCAmérica de CaliDeportivo CaliAtlético NacionalMillonariosColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

El mejor colombiano en la clasificación general es Sergio Higuita, del XDS Astana Team, a 11 minutos y 16 segundos del líder

EN VIVO - Etapa 6 del Tour de Francia 2026: siga a Egan Bernal y a los ciclistas colombianos en el ascenso al Tourmalet

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

La última fecha del todos contra todos se disputará en noviembre de 2026, con el Junior de Barranquilla como vigente campeón de nuestro país

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

El exarquero Óscar Córdoba habló sobre la actuación de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

El arquero de la edición que se jugó en Estados Unidos 1994 realizó un análisis de lo que fue la participación del cuadro “Cafetero” durante los cinco juegos que disputó

El exarquero Óscar Córdoba habló sobre la actuación de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Les faltó un jugador diferente”

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

Este jueves comienzan los cuartos de final de la Copa del Mundo. La selección argentina sigue con su preparación en Kansas para el duelo ante Suiza

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 9 de julio, fixture, partidos y el minuto a minuto de la jornada

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

Braian Angola y Romario Roque lideraron una remontada que aseguró el lugar del combinado nacional en la siguiente fase rumbo al torneo que se celebrará en 2027, en Qatar

Colombia derrotó a Venezuela en baloncesto y aseguró su tiquete a la segunda ronda de la clasificación al Mundial FIBA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Javier Milei en el Tedeum, en vivo: el Presidente encabezará el evento junto a integrantes de su gabinete

Javier Milei en el Tedeum, en vivo: el Presidente encabezará el evento junto a integrantes de su gabinete

WhatsApp se transforma en Facebook: la nueva sección que te avisará de los cumpleaños de tus amigos

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Mr. Terrific tendrá su propia serie y DC apuesta por expandir el universo de Superman

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en julio de 2026

INFOBAE AMÉRICA

La población de Estados Unidos podría alcanzar su punto máximo en 2050 por la histórica caída de la natalidad

La población de Estados Unidos podría alcanzar su punto máximo en 2050 por la histórica caída de la natalidad

Delcy Rodríguez le pidió a Carlos III la liberación del oro venezolano en el Banco de Inglaterra

Uruguay recorta viajes oficiales y apuesta a bajar 25% la pobreza infantil con asignaciones

Costa Rica se convierte en uno de los países más caros para vivir en América Latina: el costo de la vivienda, los alimentos y las medicinas presiona a las familias

Por qué algunos animales forman pareja de por vida y otros cambian cada temporada

DEPORTES

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Continúan las obras en el Monumental de cara al Mundial 2030: las dos impactantes pantallas que lucirá la casa de River Plate

Contundente respaldo de la FIFA tras las críticas a los árbitros de Argentina-Egipto: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida”

La estrella de Hollywood que llenó de elogios a Lionel Messi en pleno Mundial: “Es un héroe en mi casa”