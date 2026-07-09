EN VIVO - Mercado de fichajes en la Liga BetPlay II-2026: entérese de los rumores, altas y bajas de los equipos colombianos

Los clubes estructuran sus nóminas para el segundo semestre del fútbol profesional colombiano, buscando quedarse con la estrella de fin de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 inicia el viernes 24 de julio y, tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el foco pasa nuevamente a los clubes, en donde varios de los considerados históricos están en deuda con sus hinchadas.

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