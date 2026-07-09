Colombia

Diego Guauque volvió a la sala de quimioterapia y conmovió al compartir el sentido motivo de su visita: “Quiero pedirles un favor”

El periodista colombiano volvió al hospital donde se trató un leiomiosarcoma para compartir su experiencia y brindar apoyo a una mujer que enfrenta el mismo diagnóstico

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El periodista colombiano volvió al hospital donde se trató un leiomiosarcoma, compartió su experiencia y brindó apoyo a una mujer que enfrenta el mismo diagnóstico - crédito @diego_reportero/ Instagram

El periodista colombiano Diego Guauque volvió a la sala de quimioterapia del hospital donde un año atrás enfrentó uno de los desafíos más duros de su vida: el tratamiento contra un leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los músculos lisos.

Guauque, conocido por su trabajo en el programa de investigación Séptimo Día, acudió al centro médico para un procedimiento de rutina, sin imaginar que ese día se convertiría en una nueva oportunidad para inspirar y acompañar a otros pacientes oncológicos.

La visita de Guauque tenía como único objetivo el mantenimiento del catéter que aún conserva tras haber superado las sesiones de quimioterapia. Según relató en sus redes sociales, el comunicador esperaba que la consulta fuera solo un trámite, pero la jornada terminó marcando un momento especial.

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En la sala coincidió con Reina Dávila, una paciente que actualmente atraviesa un proceso similar al que él vivió. Ella, diagnosticada con el mismo tipo de cáncer que Guauque enfrentó en 2023, afirmó que buscó testimonios de personas que hubieran superado esa enfermedad para encontrar esperanza y fortaleza.

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Diego Guauque conmueve en redes tras visitar a una paciente con cáncer en el hospital donde superó la enfermedad - crédito @diego_reportero/Instagram

“Esta mañana volví al hospital donde recibí mis quimioterapias. Fui para que me hicieran el mantenimiento del catéter que todavía conservo. Pensé que iba a ser un trámite más, pero terminé viviendo uno de esos momentos que le recuerdan a uno por qué vale la pena compartir la historia”, escribió Diego en su cuenta de Instagram.

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Dávila contó que, apenas recibió su diagnóstico, decidió escribirle un mensaje a Guauque por Instagram, sin esperar respuesta. Para su sorpresa, el periodista le contestó al día siguiente, confirmando que habían enfrentado el mismo diagnóstico y que él ya se encontraba en etapa de recuperación. El encuentro presencial en la sala de tratamientos fue emotivo para ambos. Dávila agradeció públicamente el gesto de Guauque, destacando la importancia de recibir palabras de aliento por parte de alguien que ha transitado ese camino.

“Reina tiene hoy el mismo diagnóstico que yo tuve. Entre lágrimas me contó que, cuando recibió la noticia, le pidió a Dios una sola cosa: que le permitiera conocer a un sobreviviente para recorrer este camino con un poco más de fe y esperanza”, explicó el periodista.

Guauque conoció a Reina Dávila, quien atraviesa el mismo diagnóstico que él superó un año antes - crédito @diego_reportero/ Instagram
Guauque conoció a Reina Dávila, quien atraviesa el mismo diagnóstico que él superó un año antes - crédito @diego_reportero/ Instagram

El periodista aprovechó el momento para invitar a sus seguidores a enviar mensajes de apoyo y oraciones a Dávila y a quienes luchan contra el cáncer. Subrayó el valor del acompañamiento y la solidaridad, recordando que un mensaje de esperanza puede cambiar el día de una persona que atraviesa por un tratamiento complejo.

“Hoy pude sentarme un rato a acompañarla durante su quimioterapia. Y, una vez más, entendí que cuando la vida te regala un segundo tiempo, una de las mejores maneras de agradecerlo es caminar un rato al lado de quienes apenas están empezando la batalla (...) Hoy quiero pedirles un favor. Inundemos este video de mensajes para Reina Dávila. Escríbanle una palabra de aliento, una oración, un abrazo convertido en texto”, pidió Diego.

“Reina...desde el fondo de mi corazón deseo tu sanación y que nunca te rindas ❤️ Te voy a contar esta historia para que encuentres en ella una motivación más...“, ”Tú que conoces el dolor y la fatiga, abraza sus corazones en los momentos de miedo, dales fuerza cuando el cuerpo se debilite y esperanza cuando el alma se sienta cansada", “Señorita... eres una gran luchadora que Dios siempre este a tu lado, llevándote la mano y derramando muchas bendiciones en ti...”, son algunos de los comentarios, oraciones y buenos deseos que recibió Reina desde la cuenta de Diego.

El periodista invitó a su audiencia a enviar mensajes de ánimo a Reina Dávila, remarcando el poder transformador del apoyo colectivo - crédito @diego_reportero/ Instagram
El periodista invitó a su audiencia a enviar mensajes de ánimo a Reina Dávila, remarcando el poder transformador del apoyo colectivo - crédito @diego_reportero/ Instagram

Guauque, quien en 2023 compartió abiertamente su proceso de recuperación, ha continuado utilizando sus plataformas digitales para visibilizar el impacto emocional de la enfermedad y la importancia de la red de apoyo. Además de dar voz a su experiencia, busca inspirar a otros pacientes y a sus familias a mantener una actitud positiva frente a la adversidad y a valorar cada avance médico.

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