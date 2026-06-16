Esta es la condición que deben cumplir los trabajadores para que Colpensiones haga un aumento en el pago de la pensión

Cuando una persona continúa realizando aportes a Colpensiones después de haber cumplido el número mínimo de semanas exigido por la ley, las semanas adicionales aumentan el monto de la pensión que recibirá al jubilarse - crédito Colprensa

Muchos afiliados al Régimen de Prima Media (RPM) de Colpensiones creen que, después de cumplir el mínimo de semanas necesarias para pensionarse, continuar con las cotizaciones ya no ofrece ningún beneficio. Sin embargo, la normativa colombiana establece que las semanas adicionales sí permiten aumentar el valor de la pensión,algo que contradice así una percepción común.

Si una persona sigue cotizando semanas a Colpensiones después de alcanzar el requisito legal, estos aportes extra incrementan la pensión final. Por cada bloque adicional de 50 semanas cotizadas sobre el mínimo, el monto se eleva y da acceso a una mesada pensional superior en comparación con los trabajadores que dejan de cotizar al cumplir el umbral establecido por la ley.

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Dicha posibilidad es poco difundida, aunque la ley es clara al respecto. “Las semanas adicionales pueden traducirse en una pensión más alta”, dice la Ley 100, que estableció el Sistema de Seguridad Social en Colombia. De acuerdo con la normativa que rige el RPM, los afiliados que acumulen semanas por encima del mínimo legal tienen derecho a que esas semanas sean consideradas en el cálculo de la prestación.

Aunque el resultado final también se determina por el salario base de cotización, la normativa establece que cada grupo adicional de semanas cotizadas impacta de manera directa y verificable en el valor de la pensión - crédito Colprensa

Requisitos de semanas y acceso al beneficio en 2026

Durante 2026, las mujeres deberán completar 1.250 semanas de cotización para acceder a la pensión, según la reducción gradual prevista por la reforma pensional. Para los hombres, el requisito permanece en 1.300 semanas.

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La reducción de semanas para las mujeres continuará en los años siguientes hasta llegar a las 1.000 semanas, según estableció la Corte Constitucional. Los hombres no enfrentarán cambios en el umbral. El beneficio de las semanas adicionales está disponible para todos los afiliados que sigan cotizando luego de reunir el mínimo exigido, validando su derecho al incremento de la pensión.

Colpensiones reiteró que “el incremento aplica para los afiliados que superen el número mínimo de semanas requeridas para acceder a una pensión”. El mecanismo se mantiene vigente con la nueva normativa y adquiere mayor relevancia para quienes están cerca de pensionarse.

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Cómo aumenta la pensión con semanas adicionales

El mecanismo oficial es claro: “Por cada bloque de 50 semanas adicionales cotizadas se incrementa la tasa de reemplazo en 1,5 puntos porcentuales (pp)”. La tasa de reemplazo determina el porcentaje del salario promedio que se utilizará para calcular la mesada pensional.

Es común creer que Colpensiones reembolsa el dinero correspondiente a las semanas cotizadas que exceden el mínimo requerido - crédito Prosperidad Social

Así las cosas:

Un trabajador que cotiza 50 semanas adicionales puede obtener un aumento de 1,5 pp en la tasa de reemplazo.

Si suma 100 semanas extra, el alza será de 3 pp.

El que logre 200 semanas adicionales verá un incremento de 6 pp en su porcentaje de pensión.

Si bien el efecto final también depende del salario base cotizado, la norma asegura que cada bloque de semanas extra incide de forma directa y comprobable en el beneficio final.

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Topes legales y límites al incremento de la pensión

La normativa impone un límite esencial: el valor de la pensión no puede exceder el 80% del ingreso base de liquidación (IBL). El ingreso corresponde al promedio de los salarios que sirvieron de base para las cotizaciones y define el monto máximo del beneficio posible.

De esta manera, aunque las semanas adicionales mejoran la pensión, no permiten incrementar la mesada sin restricciones, ya que el máximo permitido es el 80% del salario base establecido.

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El incentivo permanece. Entonces, cotizar más semanas puede proporcionar un aumento real y significativo en la prestación, siempre que se respete el tope legal.

En Colombia, del total de personas afiliadas al sistema pensional, cerca de 5,5 millones cotizan de forma activa y permanente - crédito Luisa González/Reuters

Recomendaciones y errores frecuentes sobre las semanas cotizadas

Un error habitual es pensar que Colpensiones devuelve el dinero de las semanas cotizadas por encima del requisito mínimo. La ley es enfática al respecto y dice que “las semanas adicionales no generan una devolución de dinero; esos aportes pueden reflejarse en una pensión más alta, ya que influyen en el porcentaje utilizado para calcular la mesada pensional”.

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Los expertos en seguridad social recomiendan:

Revisar de forma regular la historia laboral registrada en Colpensiones para asegurar que todas las semanas estén correctamente consignadas. Dicha verificación es fundamental para que el cálculo del beneficio refleje con exactitud los aportes realizados a lo largo de la trayectoria profesional.

Cotizar semanas de más, incluso después de cumplir los requisitos legales, constituye una estrategia válida y útil para quienes buscan optimizar su pensión y alcanzar una jubilación más estable.

Cuidar el historial de cotizaciones y asegurarse de que esté completo puede marcar la diferencia en el proceso de retiro y garantiza aprovechar al máximo los beneficios ofrecidos por Colpensiones.