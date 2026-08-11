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Terremoto en Colombia: en video quedó tragedia de una mujer que murió cuando huía por las escaleras de un conjunto residencial de Cali

Una residente perdió la vida de manera instantánea cuando las escaleras del edificio colapsaron durante la evacuación generada por el reciente temblor que sacudió a varias ciudades del país

Emergencia en la Torre G de Cali: fallece residente al ceder escaleras durante la evacuación - crédito @cristiancrespoj/X

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El lunes 10 de agosto de 2026, un fuerte sismo sacudió a Colombia, generando daños significativos y más de 180 muertos en varias ciudades como Quibdó, Pereira, Armenia y Cali.

En la capital vallecaucana, la emergencia cobró la vida de una residente de la unidad Chiminangos 2, ubicada en la Torre G, luego del colapso repentino de las escaleras del edificio. El incidente ocurrió durante la evacuación del inmueble, cuando la víctima, sorprendida por el temblor, intentó huir para buscar resguardo.

El movimiento telúrico motivó a los habitantes a salir rápidamente de sus viviendas. La mujer afectada descendía por las escaleras cuando, de forma abrupta, la estructura cedió y la aprisionó bajo una pesada losa de concreto, provocando su fallecimiento de manera instantánea.

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El hecho fue presenciado por vecinos y familiares, quienes rápidamente solicitaron ayuda e intentaron socorrer a la víctima, aunque los esfuerzos resultaron infructuosos debido a la gravedad del colapso.

Tragedia en Cali: una mujer fallece tras derrumbe durante evacuación por el temblor - crédito @cristiancrespoj/X
Tragedia en Cali: una mujer fallece tras derrumbe durante evacuación por el temblor - crédito @cristiancrespoj/X

Equipos de rescate y voluntarios acudieron al lugar para coordinar las labores de auxilio y remover los escombros, mientras la comunidad permanecía consternada por el desenlace.

El temor y la incertidumbre se extendieron entre los residentes del conjunto residencial, quienes manifestaron su preocupación ante los riesgos que representan las afectaciones estructurales derivadas del sismo.

Las autoridades locales siguen en investigaciones para determinar las condiciones de seguridad del edificio y evaluar la magnitud de los daños en la infraestructura.

El caso puso en evidencia la vulnerabilidad de ciertas construcciones frente a movimientos sísmicos y la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en zonas de riesgo. La tragedia dejó una profunda huella en la comunidad de Chiminangos 2, que pide acciones concretas para garantizar la seguridad de los habitantes ante futuras emergencias.

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Así está la situación en Cali tras sismo del 10 de agosto: “Aquí estamos trabajando”

La emergencia de grandes proporciones sacudió a Cali tras el colapso total de un edificio en el sector de Torres de Li-de Limonar, en el barrio Capri.

El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, confirmó en la zona del desastre que al menos 25 personas permanecen atrapadas entre los escombros, mientras los equipos de rescate continúan sus labores con apoyo de diferentes regiones del país.

Alejandro Eder lidera operaciones de rescate en Cali tras colapso de edificio - crédito @alejoeder/X
Alejandro Eder lidera operaciones de rescate en Cali tras colapso de edificio - crédito @alejoeder/X

El despliegue de auxilio movilizó a 80 bomberos procedentes de Yumbo, Jamundí, Bogotá y la propia Cali. En palabras del mandatario local, “agradezco mucho al alcalde Carlos Fernando Galán, a la ciudad de Bogotá y a los bogotanos por este apoyo, esta solidaridad con nosotros en este momento”.

Las tareas de rescate no se han detenido, con refuerzos que arribaron desde distintos puntos del país y la colaboración de las Fuerzas Armadas.

La magnitud de la tragedia quedó reflejada en el balance actualizado por Eder, quien reportó que la emergencia afecta a 24 zonas de la ciudad. Según sus declaraciones, “tenemos 40 edificios completamente colapsados”.

El alcalde también lamentó la cifra de víctimas: más de 80 personas han perdido la vida y 885 ciudadanos presentan lesiones derivadas del desastre.

Una multitud de personas, incluyendo personal de emergencia, adelantó un operativo de rescate en una notaría de Cali - crédito @OrlvndoA / X

Las autoridades continúan recibiendo refuerzos. El jefe del gobierno local precisó que “al momento nos han llegado alrededor de 120 rescatistas, principalmente de Bogotá y de las Fuerzas Armadas. Esperamos unos de Bucaramanga, de Yopal, de Pasto y de otros lugares”. La llegada de estos equipos busca acelerar la búsqueda y el rescate de quienes siguen atrapados.

El apoyo ciudadano ha sido destacado por el propio Eder, quien hizo un llamado a la colaboración ordenada: “Quiero agradecer mucho a las personas que han estado voluntariando. Es muy importante estar coordinados con los bomberos y los equipos de rescate”.

El mandatario resaltó el trabajo conjunto entre rescatistas y vecinos, aunque insistió en la necesidad de mantener la organización para evitar riesgos mayores.

En medio de la conmoción, el alcalde transmitió un mensaje a la población: “Tranquilos, caleños, aquí estamos trabajando, estamos al frente del tema. De esta vamos a salir bien. La prioridad es rescatar a todas las personas que podamos”.

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