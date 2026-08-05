Melanie Pavola insistió en que tuvo una relación con J Balvin: estas serían las nuevas pruebas de sus encuentros con el cantante

La influenciadora mostró los diferentes eventos a los que asistió con el paisa como muestra de la cercanía con él - crédito @melaniepavola/IG

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La influenciadora mexicana Melanie Pavola desató una tormenta en redes sociales al publicar una serie de fotografías que tenía guardadas de hace años junto a J Balvin en lo que parece ser un camerino, acompañadas de una canción del artista y mensajes con doble sentido.

En las instantáneas, el paisa aparece abrazándola por la cintura y le da un beso en la frente, mientras ella mira a la cámara. Pero las que realmente llamaron la atención tienen que ver con el paisa sentado en el sofá del camerino y ella sentada casi sobre él mientras lo abraza como si lo consolara.

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Lo que comenzó como una publicación ambigua escaló rápidamente cuando la modelo confirmó, ante las preguntas de sus seguidores, que el cantante colombiano le fue infiel a su pareja durante el embarazo de ella.

Melanie Pavola encendió las redes sociales con publicación junto a J Balvin y una supuesta infidelidad - crédito @melaniepavola/IG

Aunque muchos pensaron que se trataba de un simple recuerdo de la creadora de contenido, las publicaciones en las que el reguetonero es el protagonista no terminaron ahí, pues otro video en el que da más detalles de su aparente relación con Balvin apareció en su cuenta de Instagram.

En el clip, Pavola muestra cómo acompañaba muy de cerca al colombiano en ruedas de prensa -en esa ocasión junto a los Tigres del Norte cuando fueron jurados en La Voz México-, conciertos desde el backstage con licor en sus manos, visitas a la ciudad de Cartagena, entre otros eventos.

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Sin embargo, teniendo en cuenta que el cabello verde del artista lo tuvo en 2018 y 2020, durante la pandemia, cuando promocionó su álbum Colores. Esto llevó a que los seguidores se preguntaran si realmente sucedieron las cosas en el embarazo de Valentina Ferrer o años atrás.

Esta era la apariencia de J Balvin en 2021 cuando Pavola asegura que tuvo un romance con el cantante - crédito Emma McIntyre/Getty Images

Los comentarios en la más reciente publicación de Melanie Pavola fueron severos: “No entiendo por qué las mozas ahora se sienten orgullosas de ser mozas”; “Mor, agarre su puesto de moza y quédese quietica, no pase pena”; “No entiendo qué es lo que gana con exponerlo”; “Qué más se puede esperar de una modelo de OnlyFans que necesita dar de qué hablar para su contenido”, entre otros.

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Qué más decía Melanie Pavola al respecto

La acusación de Pavola señala que el encuentro ocurrió en Nueva York, en algún momento entre 2020 y 2021, mientras Valentina Ferrer —modelo argentina y pareja de Balvin— esperaba a su hijo Río, nacido en junio de 2021. Según la versión de la influenciadora, fue el propio cantante quien le reveló el embarazo al terminar el encuentro íntimo, lo que la llevó a recoger sus cosas y marcharse de inmediato.

En un audio que circuló en redes sociales, Pavola detalló la secuencia con sus propias palabras: “Hacemos lo de nosotros, hacemos el amor, y cuando terminamos me dice: ‘Tengo a Valentina embarazada y también aquí en Nueva York’. En ese momento, agarré mis cosas y me fui”.

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La modelo e influenciadora Melanie Pavola compartió imágenes y declaraciones en redes sociales que sugieren una relación con el cantante colombiano, provocando reacciones divididas y un intenso debate entre seguidores y usuarios - crédito @soydanielah/ TikTok

Las reacciones de los usuarios fueron divididas. Mientras una parte de la audiencia cuestionó la veracidad del relato y señaló que algunas imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial, Pavola respondió con más fotografías y declaraciones directas. Ante quienes le pedían respetar a la pareja, escribió: “Ellos no estaban casados”. Más tarde añadió sin rodeos: “Es un infiel”.

Hasta el momento, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han emitido algún pronunciamiento respecto a las declaraciones de la creadora de contenido para adultos. Además, algunos seguidores han puesto en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de Pavola, pues afirman que esos encuentros pudieron haber ocurrido antes de que el paisa se conociera con Valentina por su apariencia física.

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Detalles como la vestimenta o el color de su cabello no han pasado desapercibidos para sacar algunas conclusiones.