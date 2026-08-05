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Piden la presencia del Esmad para evitar bloqueos y actos vandálicos durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali: esto dijo el ministro de Defensa

El jefe de cartera Pedro Arnulfo Sánchez reiteró la disposición para garantizar el orden durante la ceremonia de investidura que se realizará en Cali

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia saliente - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia saliente - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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A vísperas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, el ministro de Defensa saliente Pedro Arnulfo Sánchez se pronunció sobre las medidas desplegará todas las capacidades disponibles para blindar la ceremonia.

Incluso, no descartó que la fuerza pública pueda intervenir ante bloqueos o disturbios que se llegaran a presentar durante el acto oficial en la capital del Valle del Cauca.

El jefe de cartera, en declaraciones a La FM, recalcó que existe posibilidad de que, en medio de las movilizaciones convocadas por sectores de oposición al presidente electo, se pueden registrar pasos restringidos en corredores estratégicos como la vía al aeropuerto o en disturbios previos a la investidura.

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crédito Raúl Palacios / Colprensa - El País
crédito Raúl Palacios / Colprensa - El País

Ante ello, Sánchez marcó una diferencia entre el derecho a la manifestación y las acciones que alteren el orden público, por lo que advirtió la posible intervención de uniformados adscritos a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), conocidos anteriormente como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

“La respuesta no es de que uno quiera o no quiera, la respuesta es de lo que uno debe hacer. Si eso incluye el empleo de la UNDEMO, pues se empleará de acuerdo a los protocolos establecidos. Hay la garantía de emplear todas las capacidades que sean necesarias según cada evento”, indicó el ministro saliente al citado medio de comunicación.

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A su vez, Pedro Sánchez sostuvo que, aunque la amenaza sigue vigente, los riesgos identificados fueron mitigados mediante inteligencia y control territorial. Añadió que existe una reserva de fuerzas especiales lista para responder de inmediato si surge una situación extraordinaria durante la jornada.

“Nos comprometemos a emplear todas las capacidades que sean necesarias en el marco de la Constitución y la ley”, agregó.

Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks during a security summit with mayors and security secretaries from Colombia's main cities ahead of his inauguration on August 7 in Cali, in Barranquilla, Colombia, August 4, 2026. REUTERS/Charlie Cordero
Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks during a security summit with mayors and security secretaries from Colombia's main cities ahead of his inauguration on August 7 in Cali, in Barranquilla, Colombia, August 4, 2026. REUTERS/Charlie Cordero

Plan de seguridad para la posesión presidencial

Por otra parte, el ministro saliente de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, recalcó el dispositivo que se tendrá en Cali para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El dispositivo incluirá más de 11.000 integrantes de la fuerza pública para garantizar el orden y la tranquilidad de la ciudadanía ante el acto oficial que se desarrollará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Sánchez, en declaraciones a La FM, señaló que el plan de seguridad fue construido durante varias semanas entre la cúpula militar, la Policía Nacional y autoridades regionales. El despliegue no se limitará al sitio de la ceremonia, sino que cubrirá puntos estratégicos de la ciudad con un esquema de protección en profundidad.

A ese componente se suman aeronaves, vehículos blindados, sistemas antidrones, drones de vigilancia, unidades de Infantería de Marina sobre el río Cauca y grupos especializados de inteligencia.

La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps
La ceremonia de investidura de Abelardo De La Espriella se realizará en la Arena USC ante el Congreso de la República si el Congreso avala el traslado a Cali - crédito Francisco Cuartas/Google Maps

El ministro sostuvo que la prevención depende de anticipar amenazas y afirmó que las autoridades ya realizan allanamientos y seguimientos. “La clave siempre será la prevención y la clave de la prevención será la inteligencia”, mencionó el jefe de cartera.

Vale mencionar que el ministro ya había advertido de una amenaza con explosivos en Cali antes de la posesión presidencial, luego de que el presidente saliente Gustavo Petro también lanzara su alerta para el acto público.

“Aquí yo creo que más que decir la cantidad es que hay una amenaza con explosivos allá, allá en Cali (...) lo que tenemos en este momento, ya concretamente, más que decir alguna cantidad, es que sí hay una amenaza de explosivos y ya con el esquema de inteligencia, las capacidades, determinaremos qué cantidad sería”, declaró Sánchez a Blu Radio.

Sobre los posibles responsables, Sánchez señaló a las disidencias de alias Iván Mordisco y al “cartel del terrorismo” del ELN. Al ser consultado por la posibilidad de que la amenaza fuera dirigida a la ceremonia, el funcionario respondió: “Muy seguramente, o sea, porque es un evento trascendental”.

En Cali se desarrolla un consejo de seguridad para definir los detalles de la investidura y el despliegue de militares y policías - crédito Alcaldía Cali
En Cali se desarrolla un consejo de seguridad para definir los detalles de la investidura y el despliegue de militares y policías - crédito Alcaldía Cali

El ministro agregó que esos grupos “tienden a mostrar poder en eventos de este tipo” y que una posesión presidencial aumenta la exposición del acto. Esa lectura es la que sostiene el refuerzo extraordinario del dispositivo de seguridad en el suroccidente del país.

Como parte del componente preventivo, sigue vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quien entregue información que permita impedir acciones terroristas. El ministro pidió a la ciudadanía usar las líneas telefónicas dispuestas o acudir a unidades militares y de Policía para comunicar datos relevantes.

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