Española provocó reacciones en redes por su experiencia con los plátanos en Colombia: “¿Siempre ha sido el mismo plátano?"

La influenciadora Raquel Carpe confesó que confundió el plátano verde con el maduro - crédito @raquel_carpe/tiktok

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La creadora de contenido española Raquel Carpe, que desde hace un tiempo reside en Colombia, volvió a provocar carcajadas entre sus seguidores tras compartir un video en el que confesó una duda culinaria que, para muchos colombianos, parecía impensable.

La influenciadora aseguró que durante varios días creyó que el plátano verde y el plátano maduro eran productos diferentes, hasta que descubrió que se trata del mismo alimento en distintas etapas de maduración.

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló cientos de comentarios de usuarios que aprovecharon para explicarle cómo cambia el uso del plátano dependiendo de su color y nivel de maduración. Otros, en cambio, confesaron que jamás habían pensado que alguien pudiera desconocer ese detalle, mientras varios extranjeros aseguraron haber pasado por la misma confusión al llegar al país.

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En el video, Raquel relató que inicialmente compró plátanos verdes creyendo que eran maduros, por lo que tuvo que cambiar por completo la receta que tenía planeada preparar.

Raquel Carpe descubrió en Colombia que el plátano verde y el maduro son el mismo, y su video se hizo viral - crédito @raquel_carpe/IG

“Yo compré los plátanos verdes y me equivoqué. Pensaba que eran maduros y eran verdes. Entonces no pude hacer plátano maduro, sino que pude hacer patacones. Ahora han pasado unos días y el plátano está maduro. O sea, ¿con esto puedo hacer bocadillo con queso? ¿El plátano verde con el que se hacen los patacones, cuando pasan unos días, se vuelve maduro? O sea... ¿él siempre ha sido el mismo plátano?”, preguntó entre risas.

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La sorpresa de la creadora de contenido aumentó a medida que una persona que la acompañaba en su casa confirmaba que, en efecto, el plátano verde y el maduro corresponden al mismo fruto, solo que en momentos distintos de su proceso de maduración.

Sin ocultar su asombro, Raquel continuó haciendo preguntas mientras intentaba comprender cómo funciona uno de los ingredientes más tradicionales de la cocina colombiana.

“¿Cómo que sí? ¿Siempre ha sido el mismo plátano y solo depende del tiempo? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿el plátano verde y el plátano maduro son iguales? Entonces con este ya no puedo hacer tostones, sino que puedo hacer plátano maduro. No... con el plátano verde no puedo hacer maduro. No sé”, comentó, provocando risas entre quienes la escuchaban.

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Los seguidores señalaron que el plátano pintón marca una etapa intermedia entre el plátano verde y el plátano maduro en la cocina colombiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la cantidad de mensajes que recibió, la española decidió aclarar por qué la situación le resultaba tan extraña. Explicó que en España el plátano prácticamente no se utiliza para preparar recetas saladas, por lo que nunca había tenido contacto con las distintas formas de cocinar este alimento.

“Para quien no entienda, en España no cocinamos con plátano. Entonces, como la gente me dice que compre plátano verde o plátano maduro para diferentes recetas, yo pensaba que eran diferentes. Tampoco es tan difícil de entender que no uso plátano para cocinar”, escribió en uno de los comentarios de la publicación.

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Las respuestas de los internautas no tardaron en aparecer. Muchos aprovecharon para darle una especie de “clase exprés” sobre las distintas etapas del plátano y las preparaciones típicas que se elaboran con cada una de ellas.

Entre los mensajes más destacados se leía: “Sí, Raquel, es el mismo plátano. El verde lo usamos para patacones, sancocho y fríjoles. Cuando está entre verde y amarillo le decimos pintón; a mí me gustan más los patacones así porque quedan un poquito dulces. Cuando ya está amarillo hacemos tajadas o plátano asado y, cuando la cáscara se pone casi negra, sirve para hacer plátano melado o hasta torta”.

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La explicación de Raquel Carpe apuntó a una diferencia con España en el uso del plátano en la cocina - crédito El País

Otro usuario añadió que incluso el plátano maduro también puede utilizarse para preparar patacones, aunque con un sabor diferente.

“Sí, así es. Con el plátano verde no puedes hacer tajadas de maduro, pero con el maduro sí puedes hacer patacones. Quedan muy ricos, aunque mucho más dulces. Eso sí, el que estás mostrando todavía no está completamente maduro, está pintón”, explicó otro seguidor.

La conversación también permitió conocer diferencias entre Colombia y España. Algunos usuarios residentes en territorio español comentaron que allí los plátanos verdes no suelen madurar de la misma manera, lo que explicaría la confusión de la influenciadora.

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Uno de ellos escribió: “Es que aquí en España el plátano verde nunca madura, simplemente se pone feo con los días. No entiendo por qué. Para mí es completamente normal que Raquel haya pensado que eran distintos”.

La publicación terminó convirtiéndose en un divertido intercambio cultural entre colombianos y españoles, quienes aprovecharon el video para compartir curiosidades gastronómicas y explicar por qué el plátano ocupa un lugar tan importante en la cocina colombiana. Mientras tanto, Raquel Carpe volvió a demostrar que las diferencias culturales siguen siendo una de las principales razones por las que sus experiencias en el país conectan con miles de seguidores dentro y fuera de Colombia.

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