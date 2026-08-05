Continúa la alerta naranja por actividad del volcán Puracé: así se ve la caída de ceniza cerca a Cali

El registro difundido en redes sociales ubicó la caída de ceniza en Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca. - crédito X

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Las comunidades rurales del departamento del Cauca enfrentan las consecuencias directas de la persistente actividad del volcán Puracé. Las emisiones de ceniza volcánica han comenzado a afectar cultivos y actividades cotidianas, generando inquietud entre quienes dependen del campo para su sustento.

El volcán Puracé, situado a solo 27 kilómetros de Popayán, permanece bajo alerta naranja. Esta clasificación indica que las autoridades han detectado cambios internos preocupantes, como variaciones en la sismicidad y parámetros geoquímicos, lo que obliga a mantener medidas de vigilancia estricta en la zona.

En la mañana del miércoles 5 de agosto, la inquietud traspasó los límites del Cauca. Desde Jamundí, en Valle del Cauca, una ciudadana compartió un video en redes sociales mostrando la acumulación de ceniza en su patio y piscina.

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En el registro, se escucha la pregunta: “Buenos días. ¿Alguien sabe por qué está como estas cositas como si fuera ceniza por todos lados y esta piscina amaneció así? Lo he visto desde ayer ¿Qué es?”. Este testimonio refleja cómo la preocupación se extiende más allá del área inmediata del volcán.

Las autoridades han reiterado la urgencia de permanecer atentos a los comunicados oficiales y han recordado que el monitoreo del volcán es constante. El riesgo de nuevas emisiones de ceniza o incluso de una erupción mayor sigue latente, y las medidas de precaución son indispensables para reducir el impacto sobre las familias y la economía regional.

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