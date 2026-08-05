Técnico de Santa Fe se refirió al duelo ante River Plate por la Sudamericana: "Es una motivación especial"

El técnico argentino resaltó que pese al momento que vive el cuadro dirigido por Eduardo Coudet no hay que subestimarlos-crédito @DSportsCO/X

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El 4 de agosto de 2026, en entrevista con Johanna Moreno en el programa De Fútbol Se Habla Así Argentina, el técnico uruguayo Pablo Repetto afirmó que River Plate será el favorito en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Santa Fe y sostuvo que la posibilidad del equipo bogotano pasa por ganar el partido de ida para trasladar presión al cruce de vuelta en Buenos Aires.

La eliminatoria comenzará el 12 de agosto de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá a las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se cerrará una semana después, el 19 de agosto, en el estadio Más Monumental, también a la misma hora. El ganador avanzará a cuartos de final y enfrentará al vencedor de la llave entre Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil.

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Pablo Repetto afirmó que el cruce entre Independiente Santa Fe y River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana representa una motivación especial para su equipo-crédito Cristian Bayona/Colprensa

A una semana de lo que será el juego ante River Plate en el estadio El Campín, Pablo Repetto se mostró con expectativa y motivación de lo que será el juego ante el equipo dirigido por Eduardo Coudet en Bogotá

“Siempre cualquier partido de Copa es motivante y jugar con un grande de América como River es una motivación especial. Hay que ganar al rival que sea, sabemos que va a ser dura la serie, pero confiamos en que podemos”, dijo.

También descartó que el momento del conjunto argentino altere la jerarquía previa de la serie. Su planteo, a poco más de una semana del primer encuentro, fue que el favoritismo sigue del lado de River y que la ventaja debe construirse en Bogotá.

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“No vi el último partido de River Plate, la verdad, porque no me quiero distraer; todavía tenemos dos partidos antes de enfrentar a River. Pero sí vi el anterior y River estuvo cerca de empatarlo, pelotas cerca en la línea, creo que no mereció perder”, dijo Repetto al medio.

El técnico también explicó que el escenario que imagina depende del resultado del primer cruce.

“Falta el partido aquí en Bogotá, que intentaremos ganar para que se dé ese escenario que sería en ese caso que es a favor nuestro. No tengo la menor duda; el momento de River Plate no nos hace ni más favoritos ni menos”, señaló.

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Repetto cree que la presión del Monumental puede jugar en contra de River Plate

El entrenador sostuvo que el momento futbolístico de River Plate no altera el favoritismo en la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Para Repetto, una parte de la serie puede definirse por el efecto del entorno en el partido de vuelta. Su lectura es que, si Santa Fe llega con ventaja o mantiene el marcador cerrado durante varios minutos en Buenos Aires, la exigencia del público local puede convertirse en un factor de tensión para River Plate.

“Todo eso que se genera afuera influye, en la medida en que nosotros podamos conseguir un resultado acá (Bogotá), y pasen los minutos en el Monumental y ellos no encuentren el gol, todo eso se les puede ir en contra”, afirmó el entrenador.

La explicación del uruguayo apunta al impacto emocional sobre el rendimiento. “Lo que genera el público y la tensión en el jugador; el futbolista necesita de un estado óptimo para estar fino y cuando no hay un estado óptimo, cuando hay presiones y tensiones, están con las pulsaciones en otro nivel que no te hace ser fino, ser impreciso. Eso sí les puede jugar en contra”, agregó.

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Santa Fe llegó a octavos tras eliminar a Caracas FC

Santa Fe accedió a esta fase después de superar a Caracas FC en la serie de play-off, cerrando la serie con un 5-0 global y se clasificó a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Santa Fe resolvió la eliminatoria en el segundo tiempo después de una primera mitad sin goles. El equipo colombiano se impuso con un tanto de Nahuel Bustos, un autogol de Ángel Figueroa y una definición de Franco Fagúndez.

El primer gol llegó en un contragolpe comandado por Bustos, que se asoció con Jader Obrian y recibió de vuelta dentro del área para definir ante Frankarlos Benítez. Más tarde, un centro rastrero de Maximiliano Lovera no encontró a Hugo Rodallega, pero Figueroa desvió el balón hacia su propia portería y el VAR confirmó la acción.

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El tercero nació en una secuencia de pases de Santa Fe. Alexis Zapata asistió a Fagúndez, que se acomodó y definió con precisión para sellar la goleada.

El desarrollo del partido mostró a Caracas con más tiempo de posesión en varios tramos del inicio, empujado por la necesidad de descontar rápido la serie. El local buscó profundidad por las bandas y recurrió a centros, sobre todo desde el costado izquierdo, pero encontró respuesta en el bloque defensivo visitante.

La intervención más exigente de Andrés Mosquera Marmolejo en el arranque llegó ante un remate de Jeriel de Santis. Más adelante, el arquero de Santa Fe volvió a responder frente a Wilfred Correa, primero dentro del área y luego con un disparo de media distancia en el cierre del encuentro.

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En el primer tiempo, Santa Fe tuvo pocas opciones claras, aunque Hugo Rodallega probó desde media distancia y obligó a Benítez a desviar la pelota. El equipo colombiano no logró instalarse con continuidad en el último cuarto de cancha, pero mantuvo el orden que necesitaba para defender la diferencia obtenida en la ida.

Tras la pausa de rehidratación de la primera parte, el conjunto visitante mostró una reacción, aunque el tramo final antes del descanso volvió a ser cerrado. Caracas recompuso rápido su bloque cada vez que perdía el balón y evitó espacios, por lo que el 0-0 se mantuvo hasta el entretiempo.

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En la segunda parte, Santa Fe encontró la eficacia que no había tenido antes. El ingreso de Alexis Zapata y Franco Fagúndez, sumado al de Maximiliano Lovera, fortaleció el ataque del equipo colombiano en un momento en el que Caracas seguía sin romper la estructura defensiva rival.