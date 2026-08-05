Mario Cimarro le envió fuerte mensaje a Caracol Televisión por segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’: “Borren todo eso”

El actor que interpretó a Juan Reyes publicó un video en Instagram en el que calificó de "aberración" la producción emitida por Caracol Televisión en 2023 - crédito @mariocimarro/IG

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Mario Cimarro lanzó una advertencia directa a Caracol Televisión: lo que se emitió como segunda temporada de Pasión de Gavilanes no merece ese nombre, y la continuación real de la historia nunca llegó a las pantallas.

El actor cubano-americano publicó en su cuenta de Instagram un video en el que calificó esa producción de “aberración” y reclamó que la cadena colombiana borre todo lo emitido bajo ese rótulo. “Pasión de gavilanes: la segunda temporada aún no se ha hecho”, afirmó con contundencia.

Qué pasó con la producción que Caracol llamó segunda temporada

La segunda entrega de Pasión de gavilanes se estrenó el 14 de febrero de 2022 en Telemundo, con el elenco original encabezado por Cimarro, Danna García, Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Natasha Klauss y Michel Brown.

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Meses después, en julio de ese año, la plataforma Netflix adquirió los derechos y la incluyó en su catálogo. Caracol Televisión la emitió a partir del 13 de septiembre de 2023, en el horario de las 9:30 p. m., con un total de 80 capítulos.

Juan Alfonso Baptista, Bernardo Flores, Mario Cimarro, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo en 'Pasión de gavilanes 2' - crédito @sebastianosmer/IG

La temporada incorporó una nueva generación de personajes: los hijos de las familias Reyes-Elizondo, interpretados por Juan Manuel Restrepo, Bernardo Flores, Sebastián Osorio, Yare Santana y Jerónimo Cantillo, entre otros actores jóvenes.

Las denuncias de Cimarro: cambios de elenco y escenas eliminadas

Pese a que su nombre figuró en los créditos, Cimarro reveló que el proceso fue todo menos fluido.

Según sus palabras, los productores intentaron reemplazarlo a él y a los demás actores originales: “Cada uno de los actores originales pasamos por cosas muy duras y difíciles, básicamente porque querían reemplazarnos”.

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El actor fue más lejos al señalar que se borraron escenas completas y que el sello colombiano que definió a la primera entrega quedó diluido. “Esta es una producción colombiana y en la primera temporada se usó todo un elenco de reparto con lo mejor y más folclórico de Colombia”, dijo, y exigió que cualquier nueva continuación respete ese origen.

El actor aseguró que por poco no lo tienen en cuenta para la segunda temporada - crédito Telemundo

Como prueba del borramiento de su figura, mencionó un detalle concreto: quien busca el hashtag #JuanReyes en Instagram no encuentra su imagen, sino la de otro actor.

El final que nunca se vio y el mensaje para Caracol

La parte más reveladora del video fue la descripción de un desenlace que, según Cimarro, fue filmado pero nunca transmitido. En esa escena, Juan Reyes enfrenta a un segundo tirador, lo vence y cierra la historia con un diálogo junto a un joven de ojos azules y pelo rubio al que le aconseja: “No le digas tu verdadero nombre. Que no te olvides siempre, Juan”.

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Con ese relato, el actor dejó en claro que la historia tiene un cierre pendiente que el público nunca pudo ver.

Cimarro pidió que eliminaran la versión que se entregó años atrás y hagan una nueva - crédito Getty Images

Su mensaje a la cadena fue directo: que descarten lo producido y arranquen de cero con una propuesta auténtica.

“Hagan algo nuevo, como una verdadera segunda parte. Hagan un recalque verdaderamente, con actores locales, como en la primera parte, con esa maravilla y flor de Colombia, ese talento fresco, campechano, que teníamos en la primera parte”, señaló.

La primera temporada de Pasión de gavilanes, estrenada en 2003, se convirtió en una de las telenovelas colombianas de mayor alcance internacional. Su mezcla de acción, romance y reparto regional construyó una base de seguidores que, más de dos décadas después, sigue reclamando una continuación a la altura del original.

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Las declaraciones de Cimarro generaron de inmediato opiniones entre sus seguidores: “Tiene toda la razón, esa versión fue un fiasco”; “Ojalá hicieran una verdadera segunda temporada porque eso que vimos no tiene ni pies ni cabeza”; “Ese afán de producir con la gente del momento le quitó el ADN a la novela”, entre otros.