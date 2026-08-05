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Policía interceptó un bus lleno de explosivos en la vía Panamericana: alias Iván Mordisco tendría como objetivo sabotear la posesión de Abelardo de la Espriella

El operativo permitió confiscar el autobús de placas SKM465, siete rampas de lanzamiento y los cilindros acondicionados como artefactos explosivos improvisados

Operativo en Vía Panamericana: frustran atentado previo a posesión presidencial - crédito Cauca Noticias, Radio y Televisión

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Fuentes le confirmaron a Infobae Colombia que la Policía Nacional desarticuló un atentado de gran escala que buscaba alterar la seguridad durante la posesión presidencial.

En la vía Panamericana, a la altura del kilómetro 87 en la vereda San Rafael de Santander de Quilichao, unidades especializadas interceptaron un autobús adaptado como “bus bomba” cargado con 420 kilos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros. El objetivo era atacar instalaciones militares y policiales en Cali.

El plan, dirigido por alias Max Max, experto en explosivos del Frente Jaime Martínez de las disidencias de “Iván Mordisco”, fue frustrado durante la operación “Prometeo”, en la que participaron la Dipol, Dijín, Diran, Ditra y el Bloque de Búsqueda para el Multicrimen en el Suroccidente. Los explosivos fueron trasladados a una zona segura para su destrucción controlada.

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El operativo permitió confiscar el autobús de placas SKM465, siete rampas de lanzamiento y los cilindros acondicionados como artefactos explosivos improvisados (AEI). Todo el material fue trasladado a la vereda San José para su eliminación segura.

Autoridades frustran atentado en vía Panamericana - crédito redes sociales
Autoridades frustran atentado en vía Panamericana - crédito redes sociales

Según la Policía, alias Iván Mordisco había ordenado la acción desde el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con la intención de mostrar “vigencia militar” y sabotear la transmisión de mando presidencial. La preparación del vehículo se realizó en zona rural de Buenos Aires, con apoyo de una red logística que facilitó la adquisición y traslado del autobús.

La intervención de las fuerzas del orden evitó una tragedia que habría afectado tanto a la seguridad como a la población civil, dada la capacidad destructiva del explosivo y la sensibilidad de la fecha.

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La neutralización del artefacto supuso un golpe a las capacidades logísticas del Frente Jaime Martínez. El plan incluía el uso de plataformas de lanzamiento ocultas en el vehículo, lo que elevaba la amenaza en la región.

La rápida respuesta policial frustró el ataque y evidenció la efectividad de las estrategias de inteligencia y control territorial implementadas en el suroccidente colombiano. Las autoridades reforzaron la vigilancia en actos oficiales y mantienen los esfuerzos para desarticular estructuras armadas que buscan desestabilizar la seguridad interna del país.

Ministro de Defensa confirmó amenaza de explosivos en Cali

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia saliente - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia saliente - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió en conversación con Blu Radio la existencia de una amenaza con explosivos en Cali a pocos días de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella, aunque no respaldó la afirmación de Gustavo Petro sobre “decenas de toneladas” de explosivos presentes en la ciudad.

El Gobierno organizó un operativo con más de 11 mil efectivos para garantizar la seguridad durante la transición del 7 de agosto. Sánchez explicó que la cúpula militar y autoridades policiales revisaron el dispositivo de seguridad en Cali y ajustaron el esquema junto a autoridades nacionales y locales.

Petro había declarado en X que existían “decenas de toneladas de explosivos en Cali”, relacionando el hecho con un presunto intento de generar una conmoción interior que favoreciera al presidente electo. Sánchez, por su parte, señaló: “más que decir la cantidad es que hay una amenaza con explosivos allá, allá en Cali”.

Petro afirmó en X que Iván Cepeda ganó la presidencia y denunció una supuesta manipulación de casi dos millones de votos en 1665 puestos electorales - crédito X
Petro afirmó en X que Iván Cepeda ganó la presidencia y denunció una supuesta manipulación de casi dos millones de votos en 1665 puestos electorales - crédito X

El ministro detalló que la seguridad se centró en tres riesgos principales: terrorismo, con posibles explosivos camuflados; ataques con drones, ante lo cual se reforzaron las capacidades antidrones; y actos de vandalismo asociados a protestas, destacando que la movilización social es legal pero no los hechos violentos.

Sánchez indicó que la amenaza estaría vinculada a disidencias de alias Mordisco y al ELN, quienes suelen buscar visibilidad en eventos trascendentales. Señaló que se desplegaron tres fuerzas de despliegue rápido en Valle del Cauca, superando el promedio habitual. La diferencia principal con Petro radicó en la magnitud de la amenaza, siendo la posición oficial que solo se confirmó la existencia de una amenaza, sin precisar cantidades.

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