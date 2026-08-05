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Creador de contenido reveló cuáles son las cinco cosas que se deberían comprar para el hogar sin importar el costo: “Valen cada centavo”

Las declaraciones de Camilo Triana incluyeron recomendaciones para la casa y para el cuidado diario, con productos de aseo, tecnología y accesorios que, por su durabilidad y uso frecuente, serían una inversión a largo plazo

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El creador de contenido Camilo Triana volvió a generar conversación entre sus seguidores tras publicar dos videos en los que compartió una lista de productos que, a su juicio, justifican completamente su precio por la utilidad y durabilidad que ofrecen.

En una primera entrega habló de artículos para el hogar y, posteriormente, recomendó algunos objetos de uso personal que considera inversiones inteligentes, una publicación que terminó dividiendo opiniones en redes sociales.

Con su característico estilo, el influenciador explicó que no se trata de comprar lo más costoso por apariencia, sino de destinar más presupuesto a elementos que se utilizan con frecuencia y que, según él, aportan comodidad y calidad de vida a largo plazo.

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En un primer video, enfocado en el hogar, Triana enumeró varios productos que, desde su experiencia, “valen cada centavo” por los beneficios que ofrecen en el día a día.

El influenciador Camilo Triana publica dos listas de compras que, según él, valen su precio - crédito @triannacamilo/IG
El influenciador Camilo Triana publica dos listas de compras que, según él, valen su precio - crédito @triannacamilo/IG

“Cosas que valen cada centavo, pero versión hogar: Suavitel, un ambientador, una colección de buenos cuchillos, unas toallas gruesas y de buena tela, un jabón de ducha corporal, unas sábanas de más de 250 hilos, una Airfryer y un AirTag para las llaves que uno maneje”, comentó el creador de contenido.

El listado despertó curiosidad entre sus seguidores, especialmente por incluir artículos de diferentes categorías, desde productos de aseo hasta accesorios tecnológicos.

Mientras algunos coincidieron en que invertir en elementos de buena calidad puede representar un ahorro a largo plazo, otros aprovecharon la publicación para compartir cuáles serían sus compras imprescindibles para el hogar.

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“Un valde. Gente, ustedes no saben lo infravalorados que están los valdes. O sea literas son sillas, un escalón, para echar la ropa percudida, para trapear, para la vomitada de la farra”, “Comprar un buen colchón”, “Para los que pierden las llaves o los despistados, pongan una cerradura inteligente”, “En vez de papel higiénico, pañitos”, “Una aspiradora, yo tengo esa de 100 mil pesos de Kalley y que vaina tan útil, especialmente para los pelos del gato”, “Guantes para que no se te agrieten las manos”, “Aquí anotando para cuando me vaya a vivir sola”, escribieron algunos usuarios.

Después, Triana publicó una segunda parte, esta vez enfocada en objetos de uso personal que, según explicó, también merecen una mayor inversión por el impacto que tienen en el bienestar y el cuidado diario.

Camilo Triana conmueve a sus seguidores al hablar sin filtros sobre sus problemas de salud - crédito @triannacamilo/IG
El creador de contenido sostuvo que invertir más en productos de uso frecuente puede aportar comodidad y calidad de vida a largo plazo - crédito @triannacamilo/IG

Entre sus recomendaciones destacó la importancia de proteger la piel, mantener una rutina de cuidado personal y adquirir accesorios que puedan durar varios años.

“Versión uso personal: un buen bloqueador solar, amigas. Skincare en general, sea coreano o cualquier buen skincare. Un cepillo eléctrico, una billetera de buena calidad, porque eso dura años. Unas gafas con protección UV o para pantallas, las necesites con aumento o no, y un perfume de buena calidad, ojalá de diseñador. Eso marca la diferencia”, aseguró.

La segunda publicación generó aún más debate entre los usuarios. Mientras muchos respaldaron la recomendación de invertir en protector solar, cuidado de la piel y gafas con filtro UV, otros cuestionaron que incluyera perfumes de diseñador como una compra indispensable, al considerar que existen opciones más económicas con resultados similares.

“Confirmo lo de la billetera”, “Los buenos bloqueadores con muy caros y no todos tienen para eso”, “El perfume de diseñador se lo puede saltar, puede ser uno de buena calidad y sin ser tan costoso”, “A mí sí me parece que tiene toda la razón en lo que recomienda”, mencionaron en los comentarios.

A pesar de las posturas divididas, los videos de Camilo Triana lograron abrir una conversación sobre los hábitos de consumo y las compras que realmente representan una inversión a largo plazo, un formato que cada vez gana más espacio entre los creadores de contenido que comparten consejos de estilo de vida con sus comunidades digitales.

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