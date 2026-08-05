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Un hombre atacó a su abuela con un ventilador en medio de una discusión por dinero en Medellín: la Alcaldía se pronunció

El video ha generado indignación en redes sociales y la comunidad ha exigido acciones inmediatas

La comunidad de Medellín ha manifestado su indignación tras la difusión de un video en el que un hombre agrede a su abuela al negarse ella a darle dinero, un hecho que ha sido denunciado como reiterado por los vecinos y que ha puesto en evidencia la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, quienes ahora buscan medidas urgentes de protección para la víctima - crédito Entre Ceja y Ceja Noticias / Facebook

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El caso de violencia intrafamiliar en Medellín ha provocado una ola de indignación entre los habitantes, después de que se difundiera un video en el que un hombre agrede a su abuela porque ella se negó a entregarle dinero.

En el video compartido en redes sociales, se puede escuchar al hombre exigirle a la mujer: “A ver los 400.000 pesos que tenés, a ver los hijos de puta 400.000 pesos”. La negativa de la adulta mayor desencadenó la agresión, cuando el agresor utilizó un ventilador como arma para golpearla.

En medios digitales se asegura que vecinos de la zona han denunciado que no es la primera vez que el hombre maltrata a la mujer, y han asegurado que las autoridades no han dado una respuesta efectiva. Los internautas insistieron en la necesidad de medidas urgentes de protección para la víctima y reclama una actuación rápida por parte de las instituciones responsables.

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Frente a la conmoción provocada por el video, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, se pronunció con contundencia en su cuenta de X: “¿Cómo puede alguien golpear a quien debería cuidar y proteger? Me indigna ver este video, donde un hombre agrede presuntamente a su propia abuela porque ella se negó a darle dinero. Esto no puede pasar. Es una barbaridad”.

Las autoridades ya se encuentran tras la pista del presunto agresor, que tras el ataque se retiró del lugar con el ventilador en la mano y, aparentemente, sin conseguir el dinero que buscaba. Hasta el momento, no se ha revelado la ubicación precisa donde ocurrieron los hechos.

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Alcaldía de MedellínVideo viralHombre agrediendo a abuelaViolencia intrafamiliarColombia-Noticias

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