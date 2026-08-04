El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Información de inteligencia señala a alias Pablito como el principal responsable del posible ataque antes, durante y después de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito AFP/Colprensa

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría detrás de un posible plan terrorista que se efectuaría antes, durante y después de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto de 2026 en la ciudad de Cali.

De acuerdo con un documento de inteligencia conocido por Caracol Radio, el supuesto entramado había sido ordenado por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido como alias Pablito, señalado como líder del Frente de Guerra Oriental y uno de los máximos comandantes del grupo guerrillero.

Según el informe, los posibles objetivos incluyen peajes, bases militares y de Policía, infraestructura crítica, la rutina de desplazamiento de las tropas sobre las vías y empresas de diferentes regiones. La misma alerta también menciona la intención de secuestrar o asesinar integrantes activos y retirados de la fuerza pública.

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La inteligencia también advirtió que los ataques no se limitarían a las fuerzas de seguridad. También tendrían como blanco instalaciones civiles y otras consideradas críticas.

La alerta surge después de una escalada reciente de acciones atribuidas a esa guerrilla. El 2 de agosto, un carro bomba explotó frente al comando del Departamento de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejó 11 policías heridos y causó la muerte de un canino antiexplosivos.

Se espera que Abelardo de la Espriella se posesione en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en donde las autoridades han mencionado que se cuenta con varias medidas de seguridad para evitar cualquier acto de violencia.

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