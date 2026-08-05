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Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

El partido se jugará desde las 8:30 p. m. y podría definir el nuevo líder de la Liga BetPlay jugadas tres jornadas del campeonato en el segundo semestre del año

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El Blanco Blanco rescató un punto en su visita al Pascual Guerrero - crédito @oncecaldas / X
Los dos equipos llevan campaña perfecta en el inicio de la Liga BetPlay II-2026 - crédito @oncecaldas / X

Bienvenidos al minuto a minuto de uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 en la Liga BetPlay II-2026 entre Once Caldas vs. América de Cali en el estadio Palogrande de Manizales. El partido está programado para iniciar a las 8:30 p. m. y el ganador podrá quedarse con el primer puesto en la tabla de posiciones.

Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Diablos Rojos y el Blanco Blanco.

11:44 hsHoy

Ficha del partido

  • Once Caldas vs. América de Cali - Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
  • Lugar: estadio Palogrande - Manizales, Colombia.
  • Fecha y hora: miércoles 5 de agosto - 8:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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