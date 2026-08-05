Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Bienvenidos al minuto a minuto de uno de los partidos más atractivos de la fecha 3 en la Liga BetPlay II-2026 entre Once Caldas vs. América de Cali en el estadio Palogrande de Manizales. El partido está programado para iniciar a las 8:30 p. m. y el ganador podrá quedarse con el primer puesto en la tabla de posiciones.
Siga aquí todas las incidencias del partido entre los Diablos Rojos y el Blanco Blanco.
11:44 hsHoy
Ficha del partido
- Once Caldas vs. América de Cali - Fecha 3 de la Liga BetPlay II-2026
- Lugar: estadio Palogrande - Manizales, Colombia.
- Fecha y hora: miércoles 5 de agosto - 8:30 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.