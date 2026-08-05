Supuesto chamán habría abusado de una mujer durante un ritual esotérico: la había citado para una limpieza espiritual

Imagen de referencia - La Fiscalía General de la Nación imputó a Dante Jhons Martínez Valencia por acceso carnal violento agravado y el investigado no aceptó los cargos - crédito VisualesIA

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Un juez envió a prisión a un hombre identificado como Dante Jhons Martínez Valencia, investigado por el delito de acceso carnal violento agravado.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el hombre fue vinculado a un presunto abuso sexual contra una mujer durante una supuesta limpieza energética en Pereira, departamento de Risaralda.

Durante la audiencia judicial, el procesado no aceptó los cargos y permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso.

Detalles de la investigación

De acuerdo con el reporte del ente acusatorio, citado por El Tiempo, los hechos se remontan al 10 de marzo de 2026 cuando la mujer se contactó con el procesado por la aplicación de mensajería WhatsApp, al considerar que el hombre era un especie de experto en actividades esotéricas.

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En su conversación, la dama había acordado un ritual de liberación y limpieza energética. Incluso, se conoció que él ya le había practicado ese procedimiento en dos ocasiones anteriores en la vivienda de la mujer.

Sin embargo, para el tercer encuentro, Martínez Valencia le había propuesto a la víctima que se encontraran en un motel para hacer el ritual; no obstante, la mujer rechazó esa opción. Después, el encuentro se pactó en una vivienda del barrio Villa Colombia de la capital de Risaralda, lugar donde residiría una familiar de la mujer.

La Fiscalía mencionó que, una vez las dos personas se encontraron en el inmueble, el investigado le habría dado una bebida o brebaje y unos jabones para que se bañara como parte del supuesto ritual.

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Igualmente, la investigación recopilada por el medio local El Diario agrega que, mientras ella seguía esas indicaciones, él organizaba mantas hindúes para la ceremonia.

La investigación sostiene que, cuando la mujer estaba desnuda, el procesado entró al baño y presuntamente accedió a ella sin su consentimiento, aprovechando el estado de vulnerabilidad que habría provocado la bebida.

Posterior a ello, la mujer dijo haber quedado en estado de shock porque no entendía lo que ocurría. Después de la supuesta sesión, añadió la denunciante, el hombre le pidió guardar silencio y le advirtió que, si hablaba, recaería sobre ella una maldición.

Sin embargo, el hombre fue detenido el 24 de julio, en un operativo liderado por investigadores del CTI de la Fiscalía, cuyo procedimiento se realizó en vía pública, diagonal al Bulevar del Café, zona comercial de Pereira. La orden de captura fue emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Balboa.

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Sobre el perfil del procesado, la Fiscalía General de la Nación describió a Dante Jhons Martínez Valencia como una persona dedicada a actividades esotéricas. La investigación, revelada por los diarios mencionados, señalaron que este hombre ofrecía lectura de tarot, venta de productos vinculados con ese ámbito y rituales o limpiezas energéticas en Pereira.

Capturan a ‘El Chamán’ que abusaba y extorsionaba a sus víctimas

El caso de Pereira se suma a otros episodios con hombres vinculados a prácticas esotéricas. Entre ellos se destaca una captura en Cúcuta en 2026 por denuncias de delitos sexuales y extorsión.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el victimario fue identificado como Renzo Alcides Rodríguez, conocido con el alias de “El Chamán”, ofrecía sus servicios de esoterismo por redes sociales.

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Sin embargo, tras estos encuentros donde abusaba de sus víctimas, exigía pagos de entre cinco y 10 millones de pesos a cambio de no difundir el material en internet.

El operativo fue realizado por agentes del Gaula de la Policía Nacional junto con la Policía Metropolitana de Norte de Santander. La captura se produjo tras varias denuncias recibidas por ese grupo especializado en secuestro y extorsión.

El coronel Édgar Correa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, explicó que el acusado “engañaba a sus víctimas ofreciéndoles supuestos trabajos de hechicería, logrando que acudieran a su lugar de atención, donde posteriormente las abusaba sexualmente”.

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La Policía hizo un llamado a la ciudadanía, y en especial a las mujeres, para identificar a otras posibles afectadas que hubieran caído en las maniobras de Rodríguez. El objetivo es reunir más pruebas dentro de la investigación y avanzar hacia una eventual condena.