Alcaldía de Cali suspendió las clases presenciales en los colegios de la ciudad por la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: cuando opera la medida

Los estudiantes tendrán actividades virtuales y guías para la casa - Secretaría de educación de Cali

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La Secretaría de Educación de Santiago de Cali comunicó que el jueves 6 de agosto de 2026 se suspenderán las clases presenciales en las Instituciones Educativas Oficiales. Esta medida responde a la jornada previa a la toma de posesión presidencial, un evento que requiere un despliegue logístico fuera de lo habitual en la ciudad.

La decisión busca garantizar que la operación institucional relacionada con el acto presidencial transcurra sin contratiempos. Según la administración distrital, la suspensión de actividades académicas permitirá un funcionamiento ordenado de Cali durante ese día.

La Secretaría dispuso que los rectores y cuerpos directivos organicen dinámicas pedagógicas para aplicar desde el hogar. Los estudiantes desarrollarán talleres, guías y actividades adaptadas a las condiciones de cada institución, empleando tanto materiales impresos como herramientas digitales.

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La secretaria de Educación, Sara Mercedes Rodas Soto, subrayó el valor formativo de la jornada: “Educar implica también orientar para que los jóvenes comprendan la relevancia de las instituciones democráticas”. Invitó a las familias a aprovechar la ocasión para dialogar sobre el funcionamiento del país y el papel de la ciudadanía en la democracia.

El fundamento legal de la medida se apoya en la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 y el Decreto 1075 de 2015, que facultan a las autoridades para tomar acciones destinadas a proteger el bienestar de la comunidad escolar y asegurar la prestación educativa.

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Se planteó que las propuestas de aprendizaje no supongan una carga excesiva para padres o acudientes. El objetivo es que los estudiantes mantengan su proceso educativo mediante ejercicios autónomos y adecuados a sus circunstancias.

La Secretaría ordenó a los equipos docentes a informar con antelación a las familias sobre las actividades previstas y agradeció la colaboración de la comunidad en la formación de una ciudadanía crítica y participativa.