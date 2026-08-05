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Luisa Fernanda W explicó por qué no cree en “los códigos de la amistad”: “Ya empezamos mal”

La empresaria conversó con el actor e influenciador Mattias Vega en una grabación que se viralizó y en la que plantearon que los vínculos se construyen con diálogo, respeto y acuerdos propios

Luisa Fernanda W y Mattias Vega reabren el debate sobre los códigos de la amistad con un video viral - crédito @luisafernandaw/IG

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La creadora de contenido Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un video que publicó junto al actor e influenciador Mattias Vega, en el que ambos reflexionaron sobre un tema que suele dividir opiniones: los llamados “códigos de la amistad”.

En la conversación, los dos coincidieron en que las relaciones personales no deberían regirse por reglas universales, sino por el conocimiento mutuo, la comunicación y el respeto por los límites de cada persona.

La grabación rápidamente comenzó a circular entre los usuarios de distintas plataformas, donde cientos de personas debatieron si realmente existen normas implícitas que todo amigo debe respetar o si, como sostienen los creadores de contenido, cada amistad construye sus propias dinámicas.

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Durante el diálogo, Mattias Vega cuestionó la idea de que exista una lista de comportamientos obligatorios para demostrar que alguien es un buen amigo, pues para él, la empatía y el interés genuino por la otra persona deberían ser suficientes para entender qué acciones pueden afectar una relación.

- crédito @luisafernandaw/X
El video de Luisa Fernanda W que reabre el debate sobre los códigos de la amistad - crédito @luisafernandaw/X

“Siempre hablan de los códigos de la amistad. Y es que si yo necesito una lista de cosas para tratarte bien... o sea, de verdad, ¿alguien tiene que decirme qué cosas te pueden doler?”, expresó el creador de contenido.

Luisa Fernanda W respaldó ese planteamiento y aseguró que, cuando existe una amistad verdadera, el interés por conocer al otro debería surgir de manera natural. En su opinión, si algo no está claro, lo correcto es preguntar antes que asumir.

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Yo nunca he entendido por qué una amistad tendría que tener códigos. Ya empezamos mal si necesitamos una lista para saber cómo tratar a alguien. Si eres un amigo, yo ya debería saberlo y, si no lo sé, te pregunto”, respondió la empresaria y creadora digital.

A lo largo de la conversación, ambos coincidieron en que no todas las personas perciben las situaciones de la misma manera y que aquello que para unos puede parecer insignificante, para otros puede convertirse en una profunda decepción.

El video de Luisa Fernanda W y Mattias Vega divide opiniones sobre las reglas entre amigos - crédito @luisafernandawIG
El video de Luisa Fernanda W y Mattias Vega divide opiniones sobre las reglas entre amigos - crédito @luisafernandawIG

En ese sentido, Luisa Fernanda W explicó que las relaciones personales no pueden medirse con una única regla, ya que cada vínculo tiene límites y acuerdos distintos construidos a partir de la confianza.

Lo que para unos da igual, para otros puede ser una traición impresionante. Por eso yo no creo que existan códigos universales. Existen las conversaciones incómodas, existe conocerse, entender cómo es la otra persona y hablar cuando algo no está bien”, afirmó la influenciadora.

Seguido a esto, Mattias Vega complementó la reflexión asegurando que la base de cualquier amistad sólida está en establecer límites claros y comprender las necesidades de quienes hacen parte del círculo cercano.

“Exacto, porque cada amistad es totalmente distinta. Existen los límites y eso vale mucho más que cualquier código. Lo importante es conocerse y entender qué necesita la otra persona, no seguir reglas que supuestamente aplican para todo el mundo”, agregó.

Luisa Fernanda W se viraliza con una reflexión sobre el amor propio y los límites en pareja - crédito @luisafernandaw/IG
Luisa Fernanda W cuestiona los códigos de la amistad: “Si no lo sé, te pregunto” - crédito @luisafernandaw/IG

Las declaraciones de ambos creadores de contenido no tardaron en generar reacciones divididas en redes sociales.

Mientras algunos usuarios coincidieron en que la comunicación es mucho más importante que cualquier regla no escrita, otros defendieron la existencia de ciertos principios básicos de lealtad, como no involucrarse sentimentalmente con exparejas o respetar determinados acuerdos dentro de los grupos de amigos.

Lo cierto es que el video abrió nuevamente el debate sobre la manera en que evolucionan las relaciones personales y si conceptos tan populares como los “códigos de la amistad” realmente siguen teniendo vigencia o si, por el contrario, cada vínculo debe construirse a partir del diálogo, el respeto y la confianza mutua, sin necesidad de normas universales que definan cómo actuar en todas las situaciones.

“Estoy totalmente de acuerdo”, “Amooo, así es completamente”, “Amén”, “Me encantó como lo explicaron, más claro no puede ser”, “Fanático de este tema”, “Conversar, inteligencia emocional, no muchos lo tienen”, “La lealtad en la amistad vale más que cualquier código”, “Para mí los códigos en una amistad si existen. Como por ejemplo que no se toca, ni si se coquetea con la mujer de tu amigo o el novio de tu amiga”, dicen algunos comentarios.

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