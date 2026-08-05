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Un cupo para tres equipos: así será el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina

Deportivo Cali, vigentes bicampeonas, son las líderes tras su victoria contra Atlético Nacional, mientras que Independiente Medellín, octavas en la tabla, tienen en riesgo su presencia en las finales

Liga Femenina
Este es el trofeo que se le entregará a la campeona de la Liga Femenina 2024, entre Santa Fe y Deportivo Cali - crédito Dimayor
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Millonarios ganó a Santa Fe el segundo clásico del año en la Liga Femenina con un gol de Lina Marcela Gómez al 90+1 este martes en El Campín, por la fecha 16 del campeonato. El triunfo le dio aire al equipo dirigido por la técnica Angie Vega de cara al cierre de la fase regular.

La penúltima jornada también dejó definidas las cabezas de serie para los cuadrangulares: a Atlético Nacional se sumó Deportivo Cali, que llegó a la punta tras vencer 1-2 a Nacional en el estadio Cincuentenario de Medellín. En ese partido, la arquera Valentina González atajó un penalti a Stefany Cedeño, acción que evitó el empate en la última jugada y que se produjo después de la expulsión de Jessica Bermeo.

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Usme expresó admiración por las colombianas que migran y deseó que logren éxitos representando a la selección nacional - crédito América de Cali Femenino
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En la misma fecha, Catalina Usme estableció una nueva marca al convertir su cuarto gol olímpico y el tercero en esta edición, durante la goleada de América 4-1 a Llaneros. El medio precisó que ya había anotado de esa manera ante Junior y Santa Fe.

Además de Cali y Nacional, ya están clasificados a los cuadrangulares Millonarios, América, Internacional de Bogotá, Santa Fe e Internacional de Palmira. Queda un cupo, que se disputarán Medellín (19 puntos, +2), Orsomarso (19, +1) y Fortaleza (16, -9). Los dos primeros serán cabeza de grupo y tendrán ventaja deportiva en la siguiente fase.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina BetPlay 2026 a falta de una fecha

América de Cali superó a Deportivo Pasto para avanzar a las finales de la Liga - crédito América de Cali
América de Cali superó a Deportivo Pasto para avanzar a las finales de la Liga - crédito América de Cali
  1. Deportivo Cali: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (cabeza de grupo)
  2. Atlético Nacional: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (cabeza de grupo)
  3. Millonarios FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
  4. América de Cali: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
  5. Internacional de Bogotá: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
  6. Independiente Santa Fe: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
  7. Internacional de Bogotá: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
  8. Independiente Medellín: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  9. Orsomarso: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  10. Fortaleza FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  11. Atlético Bucaramanga: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
  12. Llaneros FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
  13. Junior FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
  14. Real Santander: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
  15. Once Caldas: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
  16. Deportivo Pasto: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)

Estos serán los partidos de la fecha 16 en la Liga Femenina BetPlay 2026

Deportivo Cali han sido campeonas en las dos últimas ediciones de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali
Deportivo Cali han sido campeonas en las dos últimas ediciones de la Liga Femenina - crédito Deportivo Cali

Sábado 8 de agosto

Llaneros FC vs. Atlético Nacional

Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé - Villavicencio

Hora: 3:30 p. m.

Domingo 9 de agosto

Internacional de Bogotá vs. Real Santander

Estadio: Olaya Herrera - Bogotá

Hora: 3:00 p. m.

Internacional de Palmira vs. Junior FC

Estadio: Francisco Rivera - Palmira

Hora: 3:00 p. m.

Lunes 10 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado - Floridablanca

Hora: 3:00 p. m.

Martes 11 de agosto

Independiente Medellín vs. América de Cali

Estadio: Atanasio Girardot - Cali

Hora: 5:00 p. m.

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC

Estadio: Olaya Herrera - Bogotá

Hora: 5:00 p. m.

Orsomarso vs. Deportivo Pasto

Estadio: Raúl Miranda - Palmira

Hora: 5:00 p. m.

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