Un cupo para tres equipos: así será el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina

Millonarios ganó a Santa Fe el segundo clásico del año en la Liga Femenina con un gol de Lina Marcela Gómez al 90+1 este martes en El Campín, por la fecha 16 del campeonato. El triunfo le dio aire al equipo dirigido por la técnica Angie Vega de cara al cierre de la fase regular.
La penúltima jornada también dejó definidas las cabezas de serie para los cuadrangulares: a Atlético Nacional se sumó Deportivo Cali, que llegó a la punta tras vencer 1-2 a Nacional en el estadio Cincuentenario de Medellín. En ese partido, la arquera Valentina González atajó un penalti a Stefany Cedeño, acción que evitó el empate en la última jugada y que se produjo después de la expulsión de Jessica Bermeo.
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En la misma fecha, Catalina Usme estableció una nueva marca al convertir su cuarto gol olímpico y el tercero en esta edición, durante la goleada de América 4-1 a Llaneros. El medio precisó que ya había anotado de esa manera ante Junior y Santa Fe.
Además de Cali y Nacional, ya están clasificados a los cuadrangulares Millonarios, América, Internacional de Bogotá, Santa Fe e Internacional de Palmira. Queda un cupo, que se disputarán Medellín (19 puntos, +2), Orsomarso (19, +1) y Fortaleza (16, -9). Los dos primeros serán cabeza de grupo y tendrán ventaja deportiva en la siguiente fase.
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Así va la tabla de posiciones de la Liga Femenina BetPlay 2026 a falta de una fecha
- Deportivo Cali: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (cabeza de grupo)
- Atlético Nacional: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (cabeza de grupo)
- Millonarios FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
- América de Cali: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
- Internacional de Bogotá: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
- Independiente Santa Fe: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
- Internacional de Bogotá: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (clasificadas)
- Independiente Medellín: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Orsomarso: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
- Llaneros FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
- Junior FC: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
- Real Santander: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
- Once Caldas: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
- Deportivo Pasto: 38 puntos / 25 diferencia de gol / 15 partidos jugados. (eliminadas)
Estos serán los partidos de la fecha 16 en la Liga Femenina BetPlay 2026
Sábado 8 de agosto
Llaneros FC vs. Atlético Nacional
Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé - Villavicencio
Hora: 3:30 p. m.
Domingo 9 de agosto
Internacional de Bogotá vs. Real Santander
Estadio: Olaya Herrera - Bogotá
Hora: 3:00 p. m.
Internacional de Palmira vs. Junior FC
Estadio: Francisco Rivera - Palmira
Hora: 3:00 p. m.
Lunes 10 de agosto
Atlético Bucaramanga vs. Once Caldas
Estadio: Álvaro Gómez Hurtado - Floridablanca
Hora: 3:00 p. m.
Martes 11 de agosto
Independiente Medellín vs. América de Cali
Estadio: Atanasio Girardot - Cali
Hora: 5:00 p. m.
Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC
Estadio: Olaya Herrera - Bogotá
Hora: 5:00 p. m.
Orsomarso vs. Deportivo Pasto
Estadio: Raúl Miranda - Palmira
Hora: 5:00 p. m.
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