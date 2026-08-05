Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

Tras la muerte de Alfonso Lizarazo, Colombia recuerda el secuestro que estremeció al país - crédito archivos Colprensa

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El fallecimiento de Alfonso Lizarazo la noche del 4 de agosto de 2026 reavivó el recuerdo del día en que fue secuestrado por guerrilleros de las Farc mientras encabezaba una labor social en el Valle del Cauca.

El creador y presentador de Sábados Felices estuvo cinco días en cautiverio en noviembre de 1994, en un hecho que impactó al país y puso de manifiesto la vulnerabilidad de las figuras públicas frente al conflicto armado.

La mañana del 13 de noviembre de 1994, el elenco de Sábados Felices se encontraba en Florida, Valle del Cauca, para inaugurar la escuelita número 254 de la campaña “Lleva una escuelita en tu corazón”.

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Alfonso Lizarazo permaneció cinco días en poder de la guerrilla, hecho que evidenció los riesgos para figuras públicas durante el conflicto en Colombia - crédito Colprensa

La jornada incluyó un partido de fútbol benéfico y un espectáculo humorístico ante cerca de 5.000 habitantes, con el fin de recaudar fondos para la comunidad. El grupo, integrado por 15 artistas y dos bailarinas, había llegado el sábado y permaneció en el municipio realizando actividades sociales. Según información de El Tiempo publicada en 1994, la noche anterior los humoristas compartieron con los pobladores y celebraron los resultados de la campaña.

Tras una pausa, la delegación se dividió para regresar a Bogotá: el grueso del elenco subió a un bus intermunicipal, mientras Lizarazo abordó un carro particular junto con el presidente del Club de Leones, Miguel Ángel Sandoval, el contralor municipal, Diego Germán Carabalí, el secretario del club y otro acompañante. A tres kilómetros de la cabecera municipal, un retén armado del sexto frente de las Farc interceptó la caravana. Los subversivos, armados con fusiles y subametralladoras, retuvieron el vehículo y permitieron que el bus continuara hacia el aeropuerto de Palmira.

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El 13 de noviembre de 1994, el elenco de Sábados Felices llegó a Florida, Valle del Cauca, para inaugurar una escuela dentro de una campaña educativa - crédito Colprensa

El conductor del bus relató que cerca de 25 vehículos se encontraban detenidos en el retén. Los guerrilleros optaron por llevarse a Lizarazo y sus acompañantes tras identificar al presentador. Los vehículos de los secuestrados fueron abandonados posteriormente en el sector de El Llanito, y el resto del grupo solo advirtió la ausencia del líder del programa al llegar al aeropuerto.

La noticia del secuestro de Alfonso Lizarazo se propagó con rapidez. El elenco y la familia de los otros retenidos hicieron llamados públicos a los captores para exigir respeto por la vida de los secuestrados y su pronta liberación. El Club de Leones calculó que la visita de los humoristas había recaudado 12 millones de pesos para la comunidad, subrayando el carácter netamente social de la actividad. Las autoridades desplegaron operativos inmediatos en la región, mientras crecía la presión mediática y social.

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Versiones citadas por El Tiempo indicaban que el secuestro buscaba enviar un mensaje al gobierno nacional, justo días antes de la presentación de un informe sobre paz. El episodio acaparó la atención de medios y opinión pública, y durante cinco días mantuvo en vilo a millones de colombianos.

Lizarazo y sus acompañantes recuperaron la libertad cinco días después, tras operativos y presión social; no se reportaron daños físicos graves - crédito captura de pantalla redes sociales / X

Finalmente, Lizarazo y sus acompañantes recuperaron la libertad gracias a la presión social y a las gestiones de las autoridades. El secuestro no dejó secuelas físicas graves, pero sí marcó el ánimo del presentador y evidenció el riesgo al que estaban expuestas incluso las figuras dedicadas al entretenimiento y la labor solidaria.

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Con 22 años al frente de Sábados Felices para ese momento, Lizarazo era un referente del humor y la televisión, pero también del compromiso social en Colombia. Su historia profesional, que comenzó en la radio y consolidó en la pantalla chica, incluyó la creación de campañas educativas, la formación de generaciones de humoristas y la vocación por ayudar a las comunidades más vulnerables.

El secuestro de Alfonso Lizarazo quedó registrado como un caso emblemático de la afectación del conflicto armado a figuras reconocidas de la vida pública en Colombia - crédito Colprensa

La vida de Alfonso Lizarazo se entrelazó con la historia de la televisión y el conflicto colombiano. Su secuestro, lejos de eclipsar su legado, reforzó la imagen del animador inclaudicable, cercano a la gente y capaz de sobreponerse a la adversidad.

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Aquí tienes un cierre informativo para la nota, basado en el contenido de Infobae y redactado de manera original:

El deceso de Alfonso Lizarazo a los 85 años cerró una trayectoria emblemática en la televisión colombiana. Según reportes de medios nacionales, el presentador enfrentaba problemas cardíacos desde hacía varios años y había sido sometido a intervenciones quirúrgicas tras sufrir un infarto.

Alfonso Lizarazo fue el creador y primer presentador de Sábados Felices, programa que marcó la historia del humor en la televisión colombiana. - crédito Universidad de los Andes

Aunque la familia no ha comunicado oficialmente la causa del fallecimiento, allegados confirmaron que su salud se vio afectada progresivamente, lo que motivó su retiro paulatino de la vida pública. En sus últimos años, Lizarazo optó por mantener un perfil bajo y residió en Barranquilla, acompañado de su familia, lejos de los escenarios y los medios que lo hicieron famoso.

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Su última aparición pública fue en 2023, durante el homenaje por los 50 años de Sábados Felices, evento en el que se destacó su aporte al humor y a la televisión nacional.