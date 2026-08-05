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Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City: hora y dónde ver en Colombia los partidos de pretemporada de los clubes de Europa

Luis Díaz con el Bayern Múnich tendrá un partido amistoso en Hong Kong antes de regresar a Alemania para terminar la pretemporada con dos partidos amistosos más

Soccer Football - Pre Season Friendly - Coupang Play Series - Manchester City v Team K-League - Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea - August 5, 2026 Manchester City's Rayan Ait Nouri celebrates scoring their first goal with Antoine Semenyo REUTERS/Kim Soo-Hyeon
Soccer Football - Pre Season Friendly - Coupang Play Series - Manchester City v Team K-League - Seoul World Cup Stadium, Seoul, South Korea - August 5, 2026 Manchester City's Rayan Ait Nouri celebrates scoring their first goal with Antoine Semenyo REUTERS/Kim Soo-Hyeon
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Entre el 5 y el 9 de agosto de 2026, los principales clubes europeos disputarán sus amistosos de pretemporada antes del inicio de las ligas. los partidos podrán verse en Colombia por DSports, ESPN y Claro Sports, con algunos encuentros disponibles también en plataformas digitales.

El calendario se encamina al primer título oficial del curso: la Supercopa de Europa entre Aston Villa y París Saint-Germain, prevista para el miércoles 12 de agosto en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. El partido comenzará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión oficial por ESPN.

El miércoles 5 se jugarán K-League All Stars vs. Manchester City a las 6:00 a. m. por ESPN y Disney+; AC Milan vs. Inter de Milán a las 6:00 a. m. por DSports; Chelsea vs. Juventus a las 6:30 a. m. por Claro Sports y YouTube Claro Sports; Arsenal vs. Real Betis a la 1:30 p. m. por Claro Sports y su canal en YouTube; y Real Mallorca vs. PSG a las 2:00 p. m. por DSports.

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Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich

El viernes 7 habrá Aston Villa vs. Bayern Múnich a las 7:00 a. m. por Claro Sports y YouTube Claro Sports. El sábado 8, Juventus vs. Inter de Milán irá a las 6:00 a. m. por DSports; Chelsea vs. Milan a las 7:00 a. m. por Claro Sports y YouTube Claro Sports; PSG vs. Manchester United a las 10:00 a. m.; Real Madrid vs. Ferencváros a las 12:00 m. por DSports y Disney+; y FC Barcelona disputará dos amistosos por Barça Play: ante Nottingham Forest a las 2:00 p. m. y contra Udinese a las 3:00 p. m., con partidos de 45 minutos.

El domingo 9 se enfrentarán Chelsea vs. Johor Tigers a las 7:00 a. m. y Liverpool vs. AS Monaco a las 8:30 a. m., ambos por Claro Sports y YouTube Claro Sports. La publicación señaló que la semana siguiente continuarán los amistosos con cruces como Juventus vs. Palermo, Deportivo La Coruña vs. Real Madrid y Manchester United vs. Leeds United, junto con fases previas de Champions League, Europa League y Conference League.

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