Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo que le reiteró Donald Trump a su campaña presidencial: “Juntos libraremos una guerra frontal”

Abelardo de la Espriella consolidó su alianza con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para las elecciones presidenciales de Colombia - crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/Reuters

A pocos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella, respondió con dureza y orgullo al mensaje de respaldo público que le reiteró el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a su aspiración.

El pronunciamiento de Donald Trump se registró a través de su plataforma digital Truth Social, en la que insistió en respaldar al aspirante de la derecha radical, conocido como el “Tigre”. El mensaje retomó declaraciones pasadas del mandatario estadounidense tras la primera vuelta del 31 de mayo, en la que De la Espriella obtuvo una victoria inicial.

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“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘el Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió Trump en su red social.

Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del 31 de mayo - crédito @realDonaldTrump

El presidente de Estados Unidos explicó las razones de su apoyo al aspirante de la extrema derecha en la carrera presidencial, en contraste con Iván Cepeda, líder de la izquierda en los comicios: “Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América. Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”.

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Así respondió Abelardo de la Espriella al importante respaldo del líder republicano

La respuesta de Abelardo de la Espriella no se hizo esperar y por medio de su cuenta oficial en la red social X, el aspirante presidencial selló lo que consideró una alianza indestructible entre Colombia y Estados Unidos (país del que tiene nacionalidad desde 2023) que tiene para combatir las estructuras criminales en el continente.

“Querido y respetado presidente Trump: Gracias por su apoyo irrestricto. Con el respaldo de los Estados Unidos y una alianza sólida y estratégica entre nuestras naciones, retomaremos el camino de la seguridad, la prosperidad, el desarrollo y la esperanza para millones de colombianos”, escribió el candidato tanto en inglés como en español.

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Abelardo de la Espriella agradeció a Donald Trump por su apoyo en las elecciones presidenciales de Colombia de cara a la segunda vuelta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En su respuesta al mandatario estadounidense, De la Espriella enfatizó la necesidad de blindar las instituciones y la seguridad regional, al asegurar que “nuestros países comparten valores fundamentales de libertad, democracia y respeto por la ley. Juntos libraremos una guerra frontal y sin concesiones contra el narcoterrorismo, el crimen organizado y todas las estructuras que amenazan la libertad, la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”.

Con este planteamiento, el aspirante presidencial busca consolidar un bloque binacional sólido que redefina la cooperación judicial y militar entre los dos países en caso de llegar a la Casa de Nariño.

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Por otra parte, el abogado cerró su postura frente a las organizaciones delincuenciales al advertir de manera tajante que, bajo su eventual gobierno, “no habrá espacio para la impunidad ni para quienes pretenden someter a nuestras naciones mediante la violencia y el miedo”. De esta forma, el discurso del ‘Tigre’ no solo ratifica su sintonía ideológica con la agenda de la Casa Blanca, sino que trazó una línea roja insalvable frente a cualquier posibilidad de negociación con los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional.

De ganar la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella tiene asegurado el respaldo y la alianza con Estados Unidos, de la mano de Donald Trump - crédito Alex Brandon/AP Foto

Con este fuerte respaldo por parte de Donald Trump, Abelardo de la Espriella vislumbra un escenario propicio para la diplomacia nacional, ya que un eventual triunfo suyo en las elecciones presidenciales del 21 de junio le otorgaría la posibilidad real de restaurar a plenitud las relaciones con los Estados Unidos.

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Es imperativo señalar que este vínculo estratégico entre Bogotá y Washington sufrió fuertes fisuras y distanciamientos durante el gobierno de Gustavo Petro debido a las marcadas diferencias ideológicas y de enfoque en temas clave como la lucha antidrogas y la migración.