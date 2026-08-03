El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refirió a una futura candidatura a la Presidencia de Colombia: “Seguramente lo haré”

Federico Gutiérrez no descartó nueva candidatura presidencial en Colombia - crédito Alcaldía de Medellín

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dejó abierta la puerta a una posible candidatura presidencial en Colombia durante una entrevista concedida al programa Los Protagonistas de Caracol Radio.

Consultado sobre sus aspiraciones políticas, Gutiérrez respondió: “Seguramente lo haré”, refiriéndose a la opción de volver a postularse para la jefatura del Estado.

Durante la conversación, el mandatario local recalcó su compromiso con el servicio público y recordó su experiencia en el 2022 como candidato presidencial.

“Yo tengo una vocación de servicio. Ya intenté una vez ser presidente. Si en el futuro puedo volver a aspirar y trabajar por los colombianos, seguramente lo haré”, afirmó. Gutiérrez también subrayó que su gestión en la alcaldía tiene como prioridad el bienestar de su ciudad y el cumplimiento del mandato otorgado por los votantes.

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Federico Gutiérrez dejó abierta la posibilidad de postularse otra vez a la Presidencia - crédito Colprensa

El alcalde explicó que su decisión de volver a liderar Medellín surgió a partir de la situación adversa que enfrentaba la ciudad tras una administración señalada por corrupción.

“Recuerde que yo me lancé a la alcaldía de Medellín entendiendo la situación que vivía Medellín en ese momento, que la recibimos de un gobierno corrupto que la dejó en la peor de las situaciones”, sostuvo. Agregó que su regreso estuvo motivado por la necesidad de formar un equipo experimentado para sacar adelante a la capital antioqueña.

Durante la entrevista, el periodista recordó a Gutiérrez las críticas recibidas en la campaña, donde se especuló que su postulación a la alcaldía respondería a una estrategia para usar el cargo como plataforma rumbo a la Presidencia.

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“Muchos decían: usted lo que va a hacer es lanzarse a la alcaldía para utilizarla como trampolín político y renunciar en un año para ser candidato a la presidencia”, indicó el conductor del programa.

Gutiérrez enfatizó que no recurrió a ese tipo de tácticas y defendió su trayectoria con firmeza. “Y siempre dije: yo soy de palabra. Si yo les digo que voy a postularme a la alcaldía es para ganar con el apoyo de la gente, para quedarme los cuatro años de gobierno y termino. Y cumplí. Y cumplí”, recalcó el alcalde de Medellín.

Federico Gutiérrez habló sobre una posible postulación presidencial - Iván Valencia

Federico Gutiérrez advirtió riesgo de apagón y criticó la gestión energética de Gustavo Petro

El debate sobre el panorama energético en Colombia se intensificó en la misma entrevista tras las declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien criticó la gestión saliente del presidente Gustavo Petro en materia de infraestructura y suministro eléctrico.

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Durante la conversación en Caracol Radio, Gutiérrez se refirió al reciente decreto firmado por Petro para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, restando valor a su alcance.

“Lo que dejan es un desastre absoluto. Petro deja al país ad portas de un apagón en términos energéticos”, aseguró el mandatario local, quien enfatizó que durante la administración actual la demanda de energía, en varios momentos, superó la oferta disponible.

Según Gutiérrez, la suspensión o ralentización de proyectos estratégicos agravó la situación y pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Federico Gutiérrez cuestionó el legado energético de Gustavo Petro y exigió acciones urgentes al nuevo gobierno - crédito Colprensa - Presidencia

El alcalde resaltó que una de las tareas prioritarias para el presidente electo Abelardo de la Espriella será revertir la crisis. “Una de las cosas más importantes que tiene que llegar a hacer el presidente Abelardo y su equipo, a quien yo le deseo lo mejor y donde yo sí siento que Colombia se salvó. Colombia se salvó y lo de Abelardo fue muy importante, la victoria”, declaró.

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Gutiérrez también señaló supuestas irregularidades en los comicios más recientes, sugiriendo que el triunfo de De la Espriella significó superar el uso indebido de recursos públicos y otras prácticas cuestionadas durante la campaña oficialista.

“No se puede subestimar, porque es que se le ganó a la corrupción de Petro utilizando los recursos públicos de todos para esa campaña a favor de su candidato. Pero además el voto fusil en muchos territorios de Colombia”, advirtió.

Por último, el dirigente antioqueño sostuvo que el país afronta retos energéticos significativos y que el nuevo gobierno deberá tomar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento y evitar cortes generalizados.

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