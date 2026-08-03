Francia Márquez siguió con el trasteo por el fin del Gobierno Petro: devolvió el cuadro de Juan José Nieto, el único presidente afrodescendiente de Colombia

Francia Márquez entrega oleo de Juan José Nieto - crédito Vicepresidencia de Colombia

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A pocos días de culminar su periodo, la vicepresidenta Francia Márquez realizó la entrega del retrato de Juan José Nieto Gil a la Casa de Nariño en Bogotá, con el propósito de que vuelva a exhibirse en la galería presidencial.

El gesto fue catalogado por la vicemandataria saliente como una reivindicación de quien fue el primer y único presidente afrodescendiente en la historia del país sudamericano.

Durante el acto de entrega, la funcionaria sostuvo la obra estuvo en su despacho durante los últimos cuatro años, luego de que ella la encontrara en una bodega del edificio presidencial.

La Vicepresidencia informó que el retrato de Juan José Nieto Gil estaba en un sótano de la Casa de Nariño y que fue rescatado para volver a exhibirse - crédito Vicepresidencia de Colombia

“Estamos en un acto de justicia, retornando al Palacio de Nariño el cuadro del expresidente Juan José Nieto Gil, para que este país no olvide que fue un hombre negro que gobernó a Colombia y que la historia oficial ha querido borrar”, mencionó la vicepresidenta.

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Así mismo, la vicepresidenta vinculó la devolución del cuadro con una reparación simbólica. “Es el único presidente negro que ha tenido nuestro país. Me disculpan, nos demoramos mucho, pero aquí quedará en el Palacio de Nariño y estará donde recibimos a las grandes personalidades que vienen a visitarnos”, dijo.

Del mismo modo, Francia Márquez se refirió sobre el tiempo en que conservó la obra en su oficina. “Durante estos cuatro años el espíritu de Juan José Nieto Gil me acompañó para gobernar en favor de la dignidad del pueblo colombiano. Hoy, a una semana de terminar nuestro Gobierno, devuelvo el cuadro para que el presidente Gustavo Petro lo ponga en el lugar donde debe estar: al lado de todos los que han gobernado a Colombia”, señaló.

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Francia Márquez hizo la entrega acompañada por miembros de la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica.

Por último, la Vicepresidencia anunció en un comunicado que el presidente Gustavo Petro develará próximamente el retrato de Nieto Gil junto al de José María Melo. La entidad sostuvo que ese acto busca subsanar una deuda histórica con los pueblos étnicos de Colombia.

Develación de la obra

No es la primera vez que la obra de Juan José Nieto Gil se develará en la Casa de Nariño. En 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos develó la imagen como parte de sus últimos actos presidenciales, en la que había pedido disculpas por “157 años de olvido”.

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En esa ceremonia, el exmandatario y ganador del Premio Nobel de Paz 2016 definió a Nieto como “el único presidente negro que ha tenido nuestro país”.

Pese a esa develación, el retrato volvió a quedar fuera de la vista pública por razones desconocidas. Con la devolución, el retrato de Nieto Gil recuperará un lugar visible dentro del palacio presidencial. Así, la sede de gobierno volverá a incluirlo en la galería que reúne a los jefes de Estado colombianos.

La obra entregada al Palacio de Nariño es un óleo encargado en 2016 por el Ministerio de Cultura al pintor vallecaucano Justiniano Durán. El encargo surgió tras una iniciativa de miembros de la Academia de Historia en Cartagena, que pidieron a Santos una nueva versión de la pintura original conservada en el Museo de la Inquisición.

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¿Quién fue Juan José Nieto Gil?

Juan José Nieto Gil nació el 24 de junio de 1804 en la entonces región de Cibarco, lo que actualmente es conocido como el departamento del Atlántico, y murió en Cartagena en el año 1866.

De acuerdo con historiadores, fue militar, político, escritor y estadista. Así mismo, resaltaron que fue diputado de la Cámara Provincial de Cartagena. Además, participó en la guerra de los Supremos, donde cayó prisionero, vivió varios años en Kingston, Jamaica, y después fundó el periódico La Democracia.

Su paso por la Presidencia no tuvo una larga duración, ya que solo fue de un semestre, que comprendió del 25 de enero de 1861 al 18 de julio de 1861.

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Historiadores han señalado además que, después de su muerte, su imagen fue alterada para aclarar el tono de su piel, un hecho que alimentó el debate sobre el reconocimiento de su legado. Ese antecedente ayuda a explicar por qué la reaparición del cuadro en la Casa de Nariño fue presentada por la vicepresidenta y por el Gobierno como una corrección de la memoria oficial.