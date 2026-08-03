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Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto

La gimnasia artística y el squash puede ser los deportes en donde la delegación cafetera suba a lo más alto del podio en un nuevo día de competencias

El equipo masculino de Colombia en la gimnasia artística se colgó la primera medalla de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
El equipo masculino de Colombia en la gimnasia artística se colgó la primera medalla de oro - crédito Comité Olímpico Colombiano
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Colombia sumó nuevas medallas de oro, plata y bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una cosecha que le permitió sostenerse en el segundo lugar del medallero general mientras amplió su protagonismo en disciplinas individuales y por equipos.

La jornada dejó uno de sus datos más sólidos en la gimnasia artística masculina: el equipo colombiano ganó el título con 239.350 puntos, por delante de Puerto Rico y México. El grupo estuvo integrado por Ángel Gabriel Barajas, Thomas Mejía, Yan Dairo Zabala, Keynher Camilo Vera y Jorman Andrés Álvarez.

Otra de las victorias del día llegó en el ciclismo de ruta, donde Nicolás Gómez se quedó con el oro en la prueba masculina de fondo tras resolver la competencia en un sprint final. En lucha grecorromana, Jair Cuero también fue campeón en los 77 kilogramos después de vencer en la final al venezolano Luis Medinas.

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Jair Cuero ganó la primera medalla de oro para Colombia en la lucha grecorromana de Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Jair Cuero ganó la primera medalla de oro para Colombia en la lucha grecorromana de Santo Domingo 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

El atletismo abrió la jornada con una plata de Eider Arévalo en la media maratón marcha masculina. En la misma disciplina de combate, Carlos González añadió otra plata en los 67 kilogramos.

Los clavados aportaron dos resultados más para la delegación. Daniela Zapata fue plata en el trampolín femenino de tres metros con 318.15 puntos, solo por detrás de la mexicana Zyanya Parra.

La dupla formada por Alejandro Solarte y Sebastián Villa consiguió el bronce en la plataforma sincronizada de 10 metros con 366.96 puntos, detrás de México y Cuba. En tiro deportivo, Sebastián Sánchez ganó el bronce en pistola de aire a 10 metros masculina con 212.1 puntos.

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En esa misma final, el mexicano David Valdez Mouet obtuvo el oro con 234.2 y el venezolano Diego Oduber Medina se quedó con la plata con 232.2. Alex Peralta, también colombiano, terminó octavo con 111.4 puntos tras la fase de eliminación.

En el boxeo, la delegación tuvo tres presentaciones. Alexander Rangel perdió por decisión dividida 3-2 ante el cubano Yusnier Sorsano en los 70 kilogramos masculinos, y Claudia Montoya cayó por decisión unánime 5-0 frente a la venezolana Youly Mena en los 65 kilogramos femeninos.

La victoria llegó en la categoría +90 kilogramos masculina, donde Juan Pablo Patiño derrotó por decisión unánime 5-0 al dominicano Daniel Guzmán en cuartos de final. Ese resultado lo metió en semifinales y le aseguró a Colombia una medalla.

Ángel Barajas y Miguel Ángel Rodríguez los candidatos a medalla de oro en Colombia

Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano
Ángel Barajas, medallista olímpico en París 2024, continúa su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde acumula una medalla - crédito Comité Olímpico Colombiano

En squash individual, la delegación aseguró presencia en las semifinales de ambas ramas. En el cuadro femenino, Laura Tovar venció 3-0 a Rachel Barnes en octavos y 3-2 a la mexicana Luz López en cuartos, mientras que Lucía Bautista derrotó 3-0 a Marion Faith Gillezeau y repitió el mismo marcador ante la guatemalteca Winifer Bonilla.

En la rama masculina, Juan Vargas superó 3-0 al británico Daniel Henderson y luego 3-1 al guatemalteco Josué Enríquez. Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, derrotó 3-0 al guyanés Daniel Ince y después 3-0 al barbadense Khamal Cumberbatch para meterse entre los cuatro mejores.

La gimnasia artística seguirá las competencias con Ángel Barajas como su carta de presentación, mientras que la esgrima y el atletismo pueden aumentar la cuenta en el medallero y mantener la ventaja en el segundo puesto.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Eider Arévalo se colgó la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros - crédito Comité Olímpico Colombiano
Eider Arévalo se colgó la medalla de plata en la prueba de marcha 20 kilómetros - crédito Comité Olímpico Colombiano
  1. México: 112 medallas de oro; 77 medallas de plata; 62 medallas de bronce.
  2. Colombia: 55 medallas de oro; 65 medallas de plata; 42 medallas de bronce.
  3. Cuba: 28 medallas de oro; 20 medallas de plata; 32 medallas de bronce.
  4. Venezuela: 19 medallas de oro; 32 medallas de plata; 61 medallas de bronce.
  5. Puerto Rico: 15 medallas de oro; 20 medallas de plata; 28 medallas de bronce.
  6. República Dominicana: 13 medallas de oro; 17 medallas de plata; 44 medallas de bronce.
  7. Guatemala: 10 medallas de oro; 19 medallas de plata; 20 medallas de bronce.
  8. El Salvador: 6 medallas de oro; 3 medalla de plata; 9 medallas de bronce.
  9. Costa Rica: 5 medalla de oro; 4 medallas de plata; 11 medalla de bronce.
  10. Trinidad y Tobago: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 8 medalla de bronce.

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