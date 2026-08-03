Tras atentado terrorista en Cúcuta que dejó al menos 12 policías heridos, se tomaron drásticas medidas en el aeropuerto Camilo Daza

Las medidas tomadas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, corresponden al incremento de la violencia en Cúcuta - crédito @AerocivilCol / X

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La reciente ola de violencia en Cúcuta ha obligado al Aeropuerto Internacional Camilo Daza a reforzar sus protocolos de seguridad. Desde el 2 de agosto de 2026, solo se permite el ingreso a pasajeros con reserva confirmada y personal autorizado, una medida anunciada por Aeropuertos de Oriente S.A.S. tras el atentado con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander.

Las autoridades precisaron: “No se permitirá el ingreso de acompañantes mientras esta medida transitoria se encuentre vigente”. Esta política restringe temporalmente la presencia de personas no vinculadas oficialmente al sector aéreo, buscando limitar riesgos y agilizar la respuesta ante emergencias.

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El aeropuerto ha coordinado la ejecución de estas directrices con entidades oficiales. Desde la administración aseguraron: “Esta decisión obedece a una coordinación con la autoridad aeronáutica y busca fortalecer las condiciones de seguridad para nuestros usuarios al interior de la terminal, así como contribuir al desarrollo de la operación aérea”. Los viajeros deben llegar con anticipación y portar su reserva o tiquete para acceder sin contratiempos.

La medida responde directamente al ataque con carro bomba ocurrido la madrugada del 1 de agosto frente al Comando de Policía, hecho que dejó 12 patrulleros heridos, tres civiles lesionados y la muerte de un canino de la institución. El acto, calificado oficialmente como terrorista, generó preocupación en la comunidad y desencadenó la revisión de los protocolos aeroportuarios.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó a los presuntos responsables como alias David y alias Nay o ‘Nike’, integrantes del frente ‘Carlos Germán Velasco Villamizar’ del Eln. El Gobierno ha ofrecido recompensas de 800 millones y 150 millones respectivamente, para quienes aporten información que conduzca a su captura.