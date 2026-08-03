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Tras atentado terrorista en Cúcuta que dejó al menos 12 policías heridos, se tomaron drásticas medidas en el aeropuerto Camilo Daza

Solo los pasajeros con boleto o check in y los trabajadores pueden ingresar a la terminal aérea

Las medidas tomadas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, corresponden al incremento de la violencia en Cúcuta - crédito @AerocivilCol / X
Las medidas tomadas en el Aeropuerto Internacional Camilo Daza, corresponden al incremento de la violencia en Cúcuta - crédito @AerocivilCol / X
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La reciente ola de violencia en Cúcuta ha obligado al Aeropuerto Internacional Camilo Daza a reforzar sus protocolos de seguridad. Desde el 2 de agosto de 2026, solo se permite el ingreso a pasajeros con reserva confirmada y personal autorizado, una medida anunciada por Aeropuertos de Oriente S.A.S. tras el atentado con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander.

Las autoridades precisaron: “No se permitirá el ingreso de acompañantes mientras esta medida transitoria se encuentre vigente”. Esta política restringe temporalmente la presencia de personas no vinculadas oficialmente al sector aéreo, buscando limitar riesgos y agilizar la respuesta ante emergencias.

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El aeropuerto ha coordinado la ejecución de estas directrices con entidades oficiales. Desde la administración aseguraron: “Esta decisión obedece a una coordinación con la autoridad aeronáutica y busca fortalecer las condiciones de seguridad para nuestros usuarios al interior de la terminal, así como contribuir al desarrollo de la operación aérea”. Los viajeros deben llegar con anticipación y portar su reserva o tiquete para acceder sin contratiempos.

La medida responde directamente al ataque con carro bomba ocurrido la madrugada del 1 de agosto frente al Comando de Policía, hecho que dejó 12 patrulleros heridos, tres civiles lesionados y la muerte de un canino de la institución. El acto, calificado oficialmente como terrorista, generó preocupación en la comunidad y desencadenó la revisión de los protocolos aeroportuarios.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, identificó a los presuntos responsables como alias David y alias Nay o ‘Nike’, integrantes del frente ‘Carlos Germán Velasco Villamizar’ del Eln. El Gobierno ha ofrecido recompensas de 800 millones y 150 millones respectivamente, para quienes aporten información que conduzca a su captura.

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aeropuerto Camilo DazaAtentado en CúcutaCarrobombaAtentado a la policíaColombia-Noticias

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