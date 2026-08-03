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Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

El cantante reveló que una experiencia espiritual lo llevó a frenar el licor, justo cuando el desorden ya le estaba pasando factura en su relación y en su nueva vida de abundancia

El cantante de música popular habló del cómico momento que tuvo con su esposa en la intimidad
El cantante de música popular habló del problema que le estaba generando el licor con su pareja - crédito @luisafdapv / Instagram
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Luis Alfonso contó que redujo de forma drástica su consumo de alcohol después de un episodio que definió como un llamado de Dios, en medio de problemas en su casa y del impacto que le produjo pasar de la escasez a una etapa de bonanza.

La confesión del cantante del género popular se dio en medio de una entrevista con la emisora La Kalle, donde el cantante dijo que el cambio nació cuando sintió una señal mientras se bañaba.

El artista vinculó ese proceso con el efecto que tuvo sobre su vida el ascenso acelerado de su carrera. Dijo que no le resultó fácil asimilar el paso de “aguantar hambre” a poder gastar “cincuenta” o “cien palos” en lo que quisiera, una transformación que, según admitió, puede deslumbrar a cualquiera.

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Luis Alfonso afirmó que venía “muy desjuiciado” y que el consumo de alcohol ya le estaba causando problemas con su pareja. En ese tramo de la conversación, planteó además una equivalencia entre el trago y otras drogas que suelen recibir mayor condena social: sostuvo que todas responden al mismo patrón destructivo y cuestionó que el licor siga siendo visto con normalidad.

El cantante sorprendió a sus seguidores con el evento que se llevará a cabo en la capital del país - crédito Luis Alfonso / Instagram
El cantante sorprendió con sus declaraciones sobre el llamado que le hizo Dios para dejar el trago - crédito Luis Alfonso / Instagram

“Sentí que me dijeron: ‘Aquí estoy, parcero, ánimo y demuestre que usted es capaz’”, relató sobre el momento que ubicó como un quiebre. Aseguró que después de eso apenas ha tenido dos o tres episodios en los que se pasa de tragos con lapsos de tiempo considerables, y que incluso esas últimas borracheras quiere eliminarlas por completo.

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El éxito le cambió el entorno

El cantante también describió el costo personal de su crecimiento y dijo que la fama alteró sus vínculos. Explicó que, cuando estaba en la peor etapa, tenía a “poquitos (amigos) sinceros” cerca, mientras que ahora, con su presente favorable, aparecieron amigos, familiares y conocidos que antes no estaban.

Esa lectura del éxito quedó asociada a una regla que dice haberse impuesto: conservar en los buenos momentos a quienes estuvieron en los malos. Según planteó, la vida puede obligar a volver a necesitar de esa gente aunque pasen años.

El reconocimiento del público en el Valle

Durante la conversación con el medio citado inicialmente, Luis Alfonso ubicó en una presentación en el Valle el primer recuerdo nítido de validación artística. Contó que actuó en una discoteca de tres pisos con la tarima en una especie de terraza y que allí descubrió que el público ya no solo coreaba versiones ajenas, sino sus propias canciones.

El artista sigue abriéndose camino a nivel mundial - crédito @luisalfonso/Instagram
Recordó que sintió el peso de la fama tras una presentación en una discoteca en el Valle del Cauca - crédito @luisalfonso/Instagram

“Comienza esa discoteca a corear esas hijueputas (canciones), pero no los covers, las mías. Yo me quedé en shock”, recordó. Dijo que se le salieron las lágrimas mientras seguía cantando y que, al mirar a sus músicos, vio a todo su grupo llorando con él.

A partir de esa noche, explicó, entendieron qué significaban los aplausos, las fotos al final de un show y el inicio de un sello propio. Aunque aseguró que ya pasó por “miles de tarimas”, remarcó que esa presentación no se le borra de la memoria y que incluso quiere averiguar el nombre exacto del lugar para enmarcar una foto.

El origen en la plaza de mercado

Cuando le preguntaron qué le diría al niño que soñaba con cantar, Luis Alfonso respondió que tenía razón en insistir. Asoció ese mensaje a las “camelladas”, las trasnochadas, las humillaciones, el frío y las puertas cerradas que, según dijo, terminaron por llevarlo al lugar en el que está hoy junto a su familia y sus amigos.

El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso
El Coliseo MedPlus será transformado en una fonda colombiana para una experiencia inmersiva en concierto de Luis Alfonso - crédito cortesía equipo de prensa Luis Alfonso

Ese mismo hilo apareció cuando habló de quienes hoy lo escuchan desde una plaza de mercado como antes lo hacía él. Su consejo fue que sueñen mientras trabajan, que imaginen una carrera propia y que conviertan esas canciones en una forma de recorrer el mundo.

El cantante dijo además que hace pocos días pasó “por fuerita” de la plaza de mercado del barrio y que se le aguaron los ojos. En ese tramo de la charla recordó que allí tuvo novia y que ese espacio conserva una carga emocional directa en su historia.

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