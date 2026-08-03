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Westcol se negó a grabarle un saludo a una seguidora y Luisa Castro se burló: “Dejen de hacer eso”

El ‘streamer’ fue blanco de comentarios negativos en redes sociales por la manera en la que abordó la situación mientras hacía mercado en un supermercado de Medellín, dejando a su seguidora decepcionada

Luisa Castro se habría burlado de la situación y el paisa explicó por qué se negó a grabar el saludo - crédito @tuesdayclips06/TikTok

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El streamer Westcol se negó a grabar un saludo para una seguidora que se lo encontró en un supermercado, en un intercambio que circula en redes sociales y que reavivó el debate sobre cómo los creadores de contenido responden a sus seguidores en espacios públicos.

La joven hacía parte de un grupo de trabajadoras del establecimiento; se acercó con discreción mientras el influencer conversaba con otra mujer que también trabajaba en el lugar y con la que tenía, al parecer, una conversación más profunda, lo saludó y le pidió que le grabara un saludo para alguien de su familia.

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La negativa y el llamado a parar

Westcol rechazó la petición de su seguidora de inmediato: “El saludito ahorita no”, mientras al fondo se veía a su novia Luisa Castro reírse de la situación, interpretada por seguidores como una burla por lo ocurrido con su pareja.

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Westcol sostiene una relación con Luisa Castro desde finales de 2025, cuando compartieron la primera publicación juntos - crédito @luisacastro/IG

Pero no se quedó en el rechazo: fue más lejos y les habló directamente a quienes tienen esa costumbre. “Dejen de hacer eso, brother. Eso no sirve pa’ nada”, dijo, y describió cómo la dinámica termina en cadena: “Mandarle un saludo a mi primo y después me lo pide a la tía. Esas son las peores”.

Fue la mujer que acompañaba al streamer quien matizó la postura con una pregunta: “¿Por qué? Si de pronto hay alguien que te quiere conocer más a fondo y quizás puede ser el sueño de alguien”.

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El creador de contenido aclaró que sí graba saludos, pero bajo una condición distinta: “Si la persona viene y me pide una foto y después me da el saludo, se lo doy. Casi siempre es así, porque ya es fanática mía también”.

El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram
El 'streamer' explicó que busca innovar y no repetirse, adelantando que planea nuevos eventos de gran impacto - crédito @westcol / Instagram

La diferencia que trazó es entre quien pide un saludo para sí mismo tras un encuentro directo, y quien pide uno para enviárselo a un tercero que no está presente. La seguidora con la que conversaba escuchó la explicación y terminó el intercambio con una risa.

De inmediato, el video provocó varias reacciones de los usuarios de redes sociales, con mensajes de los cuales destacan: “Siempre terminamos haciendo famosos a las personas equivocadas”; “No endiosen a nadie”; “Qué vergüenza, por eso nunca le pido fotos a ninguno, para no pasar esa pena”; “La cara de la pelada cuando le dicen que no, lo es todo”, entre otros.

Yina Calderón opinó sobre Westcol y su relación con Luisa Castro

Las recientes declaraciones de Yina Calderón encendieron los rumores sobre una posible ruptura entre Westcol y Luisa Castro, dos creadores de contenido que oficializaron su relación hace pocos meses. Calderón afirmó que la pareja se habría separado y, además, animó a Westcol a retomar su vínculo con su expareja Aida Victoria Merlano, sugiriendo que ambos aún estarían enamorados.

En el programa Buen día Colombia, la empresaria digital expresó: “Se separaron Westcol y Luisa Castro. El motivo por el que Westcol siempre ha estado enamorado de Aida”. Su consejo fue directo: recomendó al streamer que intente regresar con la barranquillera.

Yina Calderón aseguró en televisión que la relación habría terminado, alentando a Westcol a volver con su expareja Aida Victoria Merlano - crédito @ann__823/ TikTok

Estas afirmaciones provocaron una ola de comentarios en redes sociales y reacciones de los seguidores. Calderón también criticó a Luisa Castro, acusándola de depender económicamente de su pareja y aludiendo a su orientación sexual.

Tras la viralización de estas palabras, Westcol desmintió en una transmisión en vivo que la relación haya terminado. El creador de contenido atribuyó los rumores a especulaciones y aclaró que siguen juntos.

En paralelo, Luisa Castro compartió su deseo de ser madre, dejando claro que para ella el matrimonio y la estabilidad emocional son condiciones esenciales antes de asumir la maternidad.

Las declaraciones de Calderón se convirtieron en tendencia y avivaron la conversación pública, aunque hasta el momento los involucrados mantienen su vínculo, según lo dicho por Westcol.

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