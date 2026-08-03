Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Lamine Yamal posó con la bandera de Colombia junto a sus mejores amigos y desató varios rumores

El campeón del mundo con la selección de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026 a los 19 años disfruta de vacaciones junto a su novia y sus mejores amigos

Lamine Yamal en repetidas oportunidades ha demostrado su admiración por Colombia - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Lamine Yamal en repetidas oportunidades ha demostrado su admiración por Colombia - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Guardar

Lamine Yamal volvió a dominar la conversación en redes después de publicar una foto con la bandera de Colombia tras consagrarse campeón del Mundial 2026 con España, un gesto que disparó especulaciones sobre unas posibles vacaciones en el país sudamericano y desató una oleada de mensajes de hinchas colombianos.

La imagen apareció en su cuenta oficial de Instagram y en la instantánea, el atacante del FC Barcelona posa sonriente mientras sostiene la bandera con el amarillo, azul y rojo. Junto a él aparecen Mohamed, primo de Yamal y Souhaib, su mejor amigo.

La publicación llegó poco después del título mundial que España ganó el 19 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección española obtuvo su segundo campeonato tras vencer a Argentina en un partido que se definió en el tiempo extra con un gol de Ferrán Torres.

PUBLICIDAD

Foto de Lamine Yamal y sus dos mejores amigos junto a la bandera de Colombia - crédito Lamineyamal/Instagram
Foto de Lamine Yamal y sus dos mejores amigos junto a la bandera de Colombia - crédito Lamineyamal/Instagram

No hay precisión sobre dónde habría sido tomada la fotografía; sin embargo, algunos usuarios en redes sociales aseguran que fue en Colombia. El futbolista aún no ha regresado a los entrenamientos con el cuadro español y su novia, Inés García, a través de los Stories de Instagram aseguró que estuvieron unos días de vacaciones, pero evitó revelar el sitio por seguridad.

La hipótesis de que estuvo por el país tomó fuerza por la imagen compartida y por otro detalle de la publicación: el delantero eligió una canción del artista colombiano Ryan Castro. Por ahora, el único destino confirmado que visitó Lamine fue Saint-Tropez, de acuerdo con la prensa española.

PUBLICIDAD

Mohabed Abde, identificado como primo de Lamine Yamal, es mencionado como una de las personas más cercanas al extremo español. Tanto él como el jugador crecieron en el barrio obrero de Rocafonda, en Barcelona. Souhaib, por su parte, es señalado como el mejor amigo de la infancia del delantero. También creció con Yamal en Rocafonda.

La pretemporada del FC Barcelona inició el 24 de julio y el pasado 31 de julio jugó un partido amistoso contra el Birmingham City, equipo en el que juega el colombiano Jhon Solis y marcó el gol del empate 2-2.

El día que Lamine Yamal estrenó su canal de YouTube con camiseta de Luis Díaz

Lamine Yamal presentó su canal de YouTube el 22 de diciembre de 2025 con un gesto que puso el foco sobre Luis Díaz: en su primer video apareció con la camiseta visitante de la selección Colombia, una prenda negra con detalles naranjas y el número siete del delantero colombiano, en una señal de admiración que desató reacciones en redes y coincidió con el cierre de año del atacante del Bayern Múnich con 23 goles.

La referencia no pasó inadvertida por el momento que atraviesa Díaz. El colombiano volvió a jugar tras dos semanas de ausencia en la victoria por 0-4 ante Heidenheim en la fecha 15 de la Bundesliga y marcó de cabeza a cinco minutos del final para firmar su octavo tanto de la temporada.

Yamal eligió esa camiseta para todo el metraje de “Mi primer video”, una grabación en la que recorre su casa en medio de una mudanza y muestra trofeos, objetos personales y recuerdos familiares. El futbolista español no menciona la prenda en ningún momento, pero la mantiene visible durante toda la publicación.

El delantero colombiano Luis Díaz enfrenta a los españoles Mikel Merino y Pablo Sarabia en un partido amistoso internacional de Colombia frente a España en el estadio de Londres, Inglaterra, 22 de marzo, 2024 - crédito Matthew Childs/Reuters
El delantero colombiano Luis Díaz enfrenta a los españoles Mikel Merino y Pablo Sarabia en un partido amistoso internacional de Colombia frente a España en el estadio de Londres, Inglaterra, 22 de marzo, 2024 - crédito Matthew Childs/Reuters

La indumentaria corresponde al modelo visitante de 2024 de Colombia, diseñada en negro con líneas naranjas. Esa camiseta fue utilizada por la selección en el amistoso ante España del 22 de marzo de 2024.

Aquel partido terminó 1-0 para Colombia con gol de Daniel Muñoz. Yamal integró la convocatoria del conjunto español en ese encuentro, lo que abre la posibilidad de que haya recibido la camiseta entonces, aunque ese punto no fue confirmado por el propio jugador.

Temas Relacionados

Lamine YamalSelección EspañaColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

El partido entre Jaguares y el cuadro verdolaga en el estadio Jaraguay se suspendió al minuto 30 luego de que violentos barristas del equipo visitante se enfrentaran entre ellos

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto

La gimnasia artística y el squash puede ser los deportes en donde la delegación cafetera suba a lo más alto del podio en un nuevo día de competencias

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Los dobletes de Yeison Guzmán, Daniel Rosero, Kevin Ángulo y la anotación de Luis Quiñones certificaron el histórico resultado para el equipo caleño

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La disciplina en cuestión es la gimnasia artística y los responsables fueron Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Zabala, Thomás Mejía y Jorman Álvarez

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida

Teófilo Gutiérrez ha marcado un total de 229 goles como futbolista profesional, 103 de esas anotaciones, las hizo como jugador del Junior de Barranquilla

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Luis Alfonso reveló que tomó importante decisión sobre el alcohol por un llamado de Dios: “Sentí una cosa que me ungió”

Westcol se negó a grabarle un saludo a una seguidora y Luisa Castro se burló: “Dejen de hacer eso”

Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Deportes

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida