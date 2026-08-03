Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar a Iván Cepeda y a Gustavo Petro por anuncio de desobediencia civil: “Es un eufemismo para desestabilizar la democracia”

El presidente electo de Colombia aseguró que hará respetar desde el 7 de agosto el resultado de las urnas con la Constitución y la ley - crédito Captura de Video De La Espriella Style - YouTube/Colprensa/Presidencia de Colombia

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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, realizó su última alocución antes de su posesión como nuevo mandatario de los colombianos, acto que se desarrollará el 7 de agosto de 2026 en Cali.

En su intervención al público, el futuro jefe de Estado se refirió a la iniciativa de la bancada opositora a su Gobierno, encabezada por el presidente Gustavo Petro, el senador y excandidato Iván Cepeda y los congresistas del Pacto Histórico, en la que expresaron el desconocimiento de su victoria en las elecciones presidenciales de junio, y anunciaron su declaratoria de desobediencia civil.

Ante ello, el presidente electo dijo que esa reacción, tanto del mandatario saliente como del excandidato presidencial, no debe normalizarse porque, a su juicio, prepararía una desestabilización del país.

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“El detalle que les estoy relatando no es menor y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano, porque no podemos normalizar, queridos compatriotas, que quienes participaron en democracia, así sea combinando todas las formas de lucha y perdieron, estén preparando la desestabilización del país”, manifestó De la Espriella.

Así mismo, el abogado remarcó que, a su entender, es la primera vez que un presidente saliente, el candidato derrotado y una bancada del Congreso deciden no reconocer el triunfo en las urnas, y enfatizó en que su mandato se basará en lo estipulado en la legislación colombiana.

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“De mi parte, yo les digo: soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme”, mencionó.

Del mismo modo, De la Espriella desestimó la protesta ejercida por el sector opositor e hizo un llamado a la ciudadanía para, según él, no caer en los argumentos de la izquierda para el desconocimiento de su elección.

“El llamado a toda la patria es que no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido. Llamemos las cosas por su nombre y vamos a enfrentarlas como lo que son. La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia, y no lo voy a permitir”, sentenció el presidente electo.

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La respuesta directa de De la Espriella se produjo después de que el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunciara actos de oposición para el mismo día de la investidura.

Según el congresista, los actos se realizarán en las ciudades de Barranquilla, Cali y Bogotá, agregando que la oposición que ejercerán será “pacífica, no violenta, organizada y responsable para que se dé en condiciones de democracia”.