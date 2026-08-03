Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

El matrimonio de Jesús Arana y Fabián Hurtado generó conversación en redes sociales de Colombia tras la publicación de la boda en Instagram - crédito aranajesuofficial / Ig

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El matrimonio de Jesús Arana, reconocido en redes por su trabajo como médico estético y su presencia como influencer, generó conversación en las plataformas digitales de Colombia.

El evento, realizado frente al mar y difundido a través de su cuenta de Instagram, mostró a Arana junto a su esposo, el arquitecto Fabián Hurtado, acompañados de invitados cercanos y sus mascotas.

La publicación de las fotografías atrajo la atención de miles de usuarios, que comentaron y felicitaron a la pareja. Entre los mensajes destacaron los de figuras como Johana Velandia y Alfredo Redes, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

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“¡Felicidadessss! ¡Que viva el AMORRRR!”, escribió Velandia en la publicación, sumándose a una ola de reacciones positivas. Otros seguidores expresaron: “Que la felicidad los acompañe siempre, muchas felicidades en su vida”.

Quién es Jesús Arana y por qué es tendencia

Jesús Arana, médico estético e influencer de Cartagena, superó los 200.000 seguidores en Instagram con contenido sobre procedimientos de belleza y cuidado de la piel - crédito aranajesuofficial / IG

Originario de Cartagena, Jesús Arana se desempeña como médico estético y ha ganado notoriedad gracias a la difusión de contenido sobre procedimientos de belleza y el desarrollo de productos para el cuidado de la piel. Actualmente, su cuenta de Instagram supera los 200.000 seguidores, lo que lo posiciona como uno de los creadores de contenido más populares de la costa caribeña.

El interés por la figura de Arana no solo se debe a su vida personal. En las últimas semanas, el influencer enfrentó controversia luego de que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) retirara el registro sanitario de uno de los productos que promocionaba, el jabón facial “Arana”. Según reportes oficiales, el permiso fue cancelado el 13 de enero de 2026, lo que implicó que la comercialización del producto fuese considerada irregular.

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La alerta sanitaria emitida por el Invima advirtió sobre la falta de garantías en cuanto a la calidad y seguridad del jabón, pues no existía certeza sobre su composición ni sobre las condiciones bajo las que se elaboró y distribuyó. La entidad recomendó a los consumidores suspender de inmediato el uso del producto y reportar su venta en tiendas físicas o virtuales. Además, el organismo recordó que los cosméticos sin autorización vigente pueden representar un riesgo para la salud.

La boda frente al mar reunió a invitados cercanos y reactivó el interés público por la vida personal de Jesús Arana - crédito aranajesuofficial / IG

La reacción de los seguidores y el entorno digital

A pesar de la polémica, Jesús Arana mantuvo su actividad en redes sociales, en las que continuó promocionando otros productos de su línea y divulgando información sobre procedimientos estéticos. La celebración de su boda vino a cambiar el foco de la conversación, generando una ola de mensajes de apoyo tanto de seguidores como de colegas y personalidades del medio digital.

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El matrimonio con Fabián Hurtado fue interpretado por varios usuarios como un acto de visibilidad y afirmación en un contexto donde las figuras públicas que hablan abiertamente de su orientación sexual suelen recibir atención y debate.

La publicación de las imágenes de la boda, así como los mensajes de felicitación de otros influencers y participantes de realities, consolidaron la presencia de Arana como una figura relevante en la conversación pública.

La boda de Jesús Arana y Fabián Hurtado puso el foco en su historia de amor y en su peso en redes - crédito aranajesuofficial / IG

El caso del jabón Arana y la advertencia de las autoridades

El episodio del jabón facial “Arana” marcó un punto de inflexión en la carrera de Jesús Arana como empresario digital. La notificación de la Invima sobre la cancelación del registro sanitario del producto generó un debate sobre la regulación y promoción de cosméticos en plataformas digitales.

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El organismo advirtió que la comercialización de productos sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) representa un potencial riesgo para los consumidores, ya que no existen garantías sobre su calidad, seguridad o eficacia.

“Los productos cosméticos sin Notificación Sanitaria Obligatoria ponen en riesgo la salud de quienes los utilizan”, señaló el Invima en su comunicado oficial. A raíz de la alerta, la entidad instó a quienes hayan adquirido el jabón facial a suspender su uso y a consultar el registro correspondiente antes de comprar cualquier producto de este tipo.

Mientras tanto, el creador de contenido informó que se encuentra gestionando los permisos necesarios para regularizar la comercialización de sus productos.