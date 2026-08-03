Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

El partido se suspendió a los 30 minutos del primer tiempo y se reanudó luego de evacuar a los violentos - crédito Colprensa

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El alcalde Hugo Kerguelén prohibió el ingreso de barras al estadio Jaraguay de Montería después de los desmanes del domingo 2 de agosto durante el partido entre Jaguares y Atlético Nacional, una decisión tomada tras una riña en la tribuna que obligó a suspender el encuentro, evacuar a los implicados y concentrar a cerca de 2 mil espectadores en la cancha.

El balance oficial dejó 20 personas con lesiones leves y un policía con una herida grave en una extremidad, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Montería, citada por La Razón. La intervención también permitió sacar del escenario a más de 300 personas que, según la información oficial, habrían participado en los disturbios o generado desórdenes en las tribunas.

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Kerguelén en su cuenta de X informó que instruyó a la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol para que no vuelva a permitirse el ingreso de “este tipo de barras” al Jaraguay, ni organizadas ni “disfrazadas de hinchada”. También ordenó endurecer los controles de acceso y reforzar la logística de los partidos.

Integrantes de Los Del Sur se enfrentaron a miembro de la Nación Verdolaga y posteriormente a las autoridades - crédito Colprensa

El mandatario sostuvo que lo ocurrido no debió pasar porque el miércoles anterior, en la Comisión Local de Fútbol, se había acordado que no se permitiría el ingreso colectivo de barras y que solo podrían entrar asistentes con boleta. Ese acuerdo, dijo, se incumplió.

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La alcaldía situó el punto crítico en el minuto 30, cuando se produjo una riña interna entre hinchas de Atlético Nacional en la gradería alta de occidente. La pelea obligó a detener temporalmente el partido mientras la Policía retiraba del estadio y de la ciudad a los involucrados en la confrontación masiva.

Durante los desórdenes también hubo sillas rotas y otras lanzadas de un lado a otro dentro del escenario. El alcalde rechazó lo sucedido con una frase que fijó el criterio de la medida: “Ninguna familia monteriana tiene por qué salir corriendo de un estadio. Ningún niño tiene por qué ver eso”.

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Este es el post completo del alcalde de Montería tras lo sucedido:

Familias y menores de edad tuvieron que resguardarse de los violentos en la gramilla del estadio Jaraguay - crédito Colprensa

“Lo que pasó hoy en el Jaraguay no se repite.

Los hechos, con claridad: el miércoles, en la Comisión Local de Fútbol, se acordó que no se permitiría el ingreso colectivo de barras. Solo asistentes con boleta. Ese acuerdo se incumplió.

En el minuto 30 se generó una riña interna entre hinchas de Nacional en la gradería alta de occidente. Sillas rotas. Intervención de la Policía. Partido suspendido.

Se activó el plan de emergencia del estadio. La cancha se habilitó como punto de encuentro y cerca de 2.000 personas salieron de las graderías sin un solo incidente adicional. Los implicados fueron retirados del estadio y acompañados fuera de la ciudad. El partido se reanudó.

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Que quede claro: ninguna familia monteriana tiene por qué salir corriendo de un estadio. Ningún niño tiene por qué ver eso.

Por eso he dado instrucción a la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol: no se permite más el ingreso de este tipo de barras al Jaraguay. Ni organizadas, ni disfrazadas de hinchada. Se endurece el control de acceso y se refuerza la logística del evento.

Al que venga a dañar la fiesta del fútbol en Montería, le cerramos la puerta. Sin dudarlo.

El estadio es de la gente. Y va a seguir siéndolo".

Silleteria del estadio fue arrancada por los hinchas de Atlético Nacional - crédito Colprensa

Los desmanes ocurrieron a pesar de un esquema que ya incluía varios anillos de seguridad en el estadio, sus accesos, las zonas de parqueo y las principales vías de movilidad. El operativo contemplaba controles de ingreso, verificación de antecedentes, acompañamiento a las barras y patrullajes permanentes alrededor del escenario deportivo.

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El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó al medio La Razón que los hechos ocurrieron en medio del encuentro, cuando un grupo de aficionados protagonizó desórdenes y agresiones dentro del estadio. La intervención, añadió, permitió restablecer las condiciones de seguridad para reanudar y terminar el compromiso sin nuevos episodios de violencia.

Pese a la suspensión temporal, el juego se reanudó y terminó con victoria de Atlético Nacional por 3-0 sobre Jaguares, el equipo local. Una vez finalizó el encuentro, la Policía mantuvo el dispositivo de seguridad para acompañar la salida de los asistentes y garantizar su retorno en condiciones de tranquilidad.

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