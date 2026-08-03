Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Incendio en una fábrica de productos químicos al sur de Bogotá sigue sin ser controlado: esto dicen las autoridades sobre la emergencia

El incendio que inició en zona boscosa de Soacha se extendió hasta una planta de productos químicos en horas de la madrugada

Las unidades oficiales y voluntarias llegaron tras la primera alerta en el corredor vial del sur, y el personal de San Antonio se movilizó como apoyo para reforzar las labores de control - crédito Bomberos Cundinamarca

Guardar

El incendio que afectó el sector de El Charquito, Soacha en horas de la tarde del 2 de agosto, provocó la destrucción total de las instalaciones de una planta de químicos tras propagarse desde ña zona boscosa durante la madrugada del lunes 3 de agosto.

Las llamas se intensificaron debido a los fuertes vientos y alcanzaron la planta de Alicachín, ubicada en jurisdicción limítrofe entre Soacha y Sibaté. Desde las primeras horas, unidades de Bomberos de Soacha, Sibaté, Bogotá y San Antonio acudieron al llamado de emergencia.

La secretaria de Planeación de Sibaté, Ángela González, confirmó en entrevista con Blu Radio: “No tenemos pérdidas de vidas ni afectaciones en la vida humana, pero sí unas pérdidas totales en las instalaciones de la fábrica”. González detalló que la emergencia comenzó como un incendio forestal y terminó afectando la estructura. “Ambos incendios están controlados en un setenta por ciento”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sobre el origen, González mencionó: “Sus razones obedecen a un descuido también de las inmediaciones de la zona verde, donde hay basuras… y con el fenómeno del niño que estamos atravesando, pues cogió fuerza y se produjo este evento”. Aún continúan los trabajos de los bomberos para lograr la extinción completa.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

SoachaSibatéIncendio forestalPlanta QuímicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Periodistas de ‘Yo te creo colega’ publicaron nuevo video tras la polpemica por las acusaciones contra Rafael Poveda: “Tenemos varios aprendizajes”

En un video divulgado el 3 de agosto de 2026, las periodistas sostuvieron que el presentador recibió un cuestionario de más de 20 preguntas y contó con más de 48 horas para responder

Periodistas de ‘Yo te creo colega’ publicaron nuevo video tras la polpemica por las acusaciones contra Rafael Poveda: “Tenemos varios aprendizajes”

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refirió a una futura candidatura a la Presidencia de Colombia: “Seguramente lo haré”

El alcalde de Medellín aseguró que su prioridad es cumplir el mandato local, pero no descartó volver a buscar la presidencia si se presenta la oportunidad

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez se refirió a una futura candidatura a la Presidencia de Colombia: “Seguramente lo haré”

Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”

El despacho, representado por María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, informó que se encargará de la defensa técnica y del respaldo de las garantías constitucionales durante la imputación y etapas posteriores

Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el rey de España y 9 jefes de estado han sido confirmados para la investidura de De la Espriella

Además, en el evento harán presencia dos primeras damas y dos vicepresidentes

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el rey de España y 9 jefes de estado han sido confirmados para la investidura de De la Espriella

Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar a Iván Cepeda y a Gustavo Petro por anuncio de desobediencia civil: “Es un eufemismo para desestabilizar la democracia”

El mandatario electo respondió a las convocatorias del Pacto Histórico y prometió hacer valer el resultado electoral con respaldo jurídico en medio de una transición marcada por el choque político

Abelardo de la Espriella volvió a cuestionar a Iván Cepeda y a Gustavo Petro por anuncio de desobediencia civil: “Es un eufemismo para desestabilizar la democracia”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

ENTRETENIMIENTO

Westcol se negó a grabarle un saludo a una seguidora y Luisa Castro se burló: “Dejen de hacer eso”

Westcol se negó a grabarle un saludo a una seguidora y Luisa Castro se burló: “Dejen de hacer eso”

Jesús Arana sorprendió al revelar las fotografías de su boda frente al mar y las redes se llenaron de mensajes para la pareja

Karol G, Aria Vega, Feid, Charli XCX, The Strokes y más: estos son los lanzamientos destacados de julio

Juan Carlos Vargas puso a sus seguidores a pensar en una reconciliación con Paola Rey: “Doy la vida por ella”

Un mal olor en una sala de cine obligó a los fans de ‘Spiderman New Day’ a evacuar: el autor no alcanzó a llegar al baño

Deportes

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Fuertes medidas contra las barras tras los disturbios causados por los hinchas de Atlético Nacional: “Ningún niño tiene por qué ver eso”

Así va Colombia en el Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: agenda del día, 3 de agosto

América de Cali ganó 7-0 por primera vez en su historia: los datos que deja esta goleada ante Boyacá Chicó

Video | Así fue la presentación de Colombia para ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Teófilo Gutiérrez confirma su retiro: fecha, precios de boletería y detalles de su partido de despedida