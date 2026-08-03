Incendio en una fábrica de productos químicos al sur de Bogotá sigue sin ser controlado: esto dicen las autoridades sobre la emergencia

Las unidades oficiales y voluntarias llegaron tras la primera alerta en el corredor vial del sur, y el personal de San Antonio se movilizó como apoyo para reforzar las labores de control - crédito Bomberos Cundinamarca

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El incendio que afectó el sector de El Charquito, Soacha en horas de la tarde del 2 de agosto, provocó la destrucción total de las instalaciones de una planta de químicos tras propagarse desde ña zona boscosa durante la madrugada del lunes 3 de agosto.

Las llamas se intensificaron debido a los fuertes vientos y alcanzaron la planta de Alicachín, ubicada en jurisdicción limítrofe entre Soacha y Sibaté. Desde las primeras horas, unidades de Bomberos de Soacha, Sibaté, Bogotá y San Antonio acudieron al llamado de emergencia.

La secretaria de Planeación de Sibaté, Ángela González, confirmó en entrevista con Blu Radio: “No tenemos pérdidas de vidas ni afectaciones en la vida humana, pero sí unas pérdidas totales en las instalaciones de la fábrica”. González detalló que la emergencia comenzó como un incendio forestal y terminó afectando la estructura. “Ambos incendios están controlados en un setenta por ciento”, afirmó.

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Sobre el origen, González mencionó: “Sus razones obedecen a un descuido también de las inmediaciones de la zona verde, donde hay basuras… y con el fenómeno del niño que estamos atravesando, pues cogió fuerza y se produjo este evento”. Aún continúan los trabajos de los bomberos para lograr la extinción completa.

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