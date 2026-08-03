Comunicado de la defensa de Jorge Alfredo Vargas a pocas horas de la audiencia donde se le imputarán cargos “No puede interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad”

La firma Riveros Bazzani asumió la representación judicial del periodista Jorge Vargas en el proceso por presunto acoso sexual - crédito @jorgeavargas67/Instagram

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La Fiscalía General de la Nación convocó a audiencia al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo para el lunes 3 de agosto a las 3:00 p. m., con el objetivo de imputarle cargos relacionados con presunto acoso sexual.

El proceso, que podría desarrollarse bajo reserva, busca proteger la identidad de las denunciantes y evitar su revictimización.

La investigación se originó tras las denuncias presentadas por cuatro jóvenes profesionales que trabajaron en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. Dentro de las pruebas recopiladas por la Fiscalía se incluyen chats y mensajes que, según los investigadores, tendrían un contenido de índole sexual.

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¿Qué dijo la firma de abogados?

La firma Riveros Bazzani comunicó: “Nos permitimos informar que Riveros Bazzani, en cabeza de sus socios fundadores María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, asumió la representación judicial de Jorge Alfredo Vargas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra. En desarrollo de esta actuación, la firma ejercerá la defensa técnica de sus derechos y garantías constitucionales, acompañándolo en la audiencia de imputación de cargos, así como en las demás etapas procesales que correspondan”.

La defensa de Jorge Vargas afirmó que no pidió la reserva de las audiencias y sostuvo que su silencio no implica reconocimiento de responsabilidad.- crédito Firma Riveros Bazzani

Este equipo legal será responsable de velar por las garantías constitucionales de Vargas durante toda la etapa judicial, incluyendo la audiencia de imputación y las siguientes fases procesales. La defensa técnica implica tanto la asesoría jurídica como la protección de los derechos fundamentales del procesado.

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Ante las versiones que circulan sobre una posible solicitud de reserva en las audiencias, la representación de Vargas aclaró: “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”.

En relación con la actitud pública del presentador, el comunicado enfatiza: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas”.

Investigación y pruebas contra Jorge Alfredo Vargas Angulo

El proceso penal contra el presentador ha sido asignado a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, lo que evidencia la trascendencia institucional del caso.

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El expediente de la Fiscalía incluye chats y mensajes con componente sexual, según el material reunido en el caso contra Jorge Alfredo Vargas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El equipo investigador, bajo la coordinación de la fiscal tercera delegada, fue conformado por orden directa de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien dispuso la creación de un grupo especial para la recolección y verificación de los elementos materiales.

De acuerdo con la información recopilada en el expediente, los hechos habrían ocurrido en contexto laboral. Según fuentes próximas al caso citadas por la revista Semana, las denunciantes relataron que Vargas les habría dirigido insinuaciones de tipo sexual de manera reiterada mientras trabajaban en el canal.

La Fiscalía sostiene que el acusado habría utilizado su posición, trayectoria y reconocimiento para ejecutar estos comportamientos.

En respuesta a la pregunta de por qué se citó a Jorge Alfredo Vargas Angulo, la Fiscalía lo convocó debido a las denuncias de cuatro excolaboradoras de Caracol Televisión, quienes lo señalaron por acoso sexual en el ámbito laboral, respaldando las acusaciones con mensajes y chats que la entidad considera relevantes para sustentar la imputación.

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La Fiscalía evalúa que la audiencia de imputación contra Jorge Vargas se realice bajo reserva para proteger la identidad de las denunciantes - crédito @jorgeavargas67/Instagram

La naturaleza de la diligencia judicial abre un debate legal sobre la publicidad de la audiencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional —reflejada en la Sentencia SU 141 de 2020— establece que los procesos penales son públicos, salvo que en ellos participen menores de edad como víctimas o testigos, o que la reserva sea indispensable por riesgos a la seguridad nacional.

Aunque el caso no involucra menores ni se relaciona con la seguridad nacional, la Fiscalía solicitará que la audiencia se realice de manera reservada. El motivo es la sensibilidad del asunto y la protección de la privacidad de las denunciantes, para evitar su revictimización.

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