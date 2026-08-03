Periodistas de ‘Yo te creo colega’ publicaron nuevo video tras la polpemica por las acusaciones contra Rafael Poveda: “Tenemos varios aprendizajes”

En su pronunciamiento, las integrantes del grupo calificaron esa conversación como infortunada, dijeron que el episodio dejó aprendizajes - crédito @yotecreocolega/IG

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El colectivo Yo te creo colega respondió a los audios difundidos por Rafael Poveda con una defensa documental de su actuación periodística y una admisión puntual de errores en el manejo de una llamada que calificó de “infortunada”.

En un video divulgado el 3 de agosto de 2026, las periodistas Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez sostuvieron que el presentador fue contactado antes de la publicación de las denuncias, recibió un cuestionario de más de 20 preguntas y tuvo más de 48 horas para responder.

La réplica llegó días después de un primer comunicado con capturas de pantalla y se concentró en un punto que Poveda había instalado en su versión pública: si tuvo o no la oportunidad de conocer los señalamientos y dar su versión antes de que los dos casos fueran divulgados por Brava News.

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El presentador manifestó su inconformidad con la publicación de las denuncias en su contra sin permitirle darle su versión de los hechos - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

El grupo afirmó que la publicación del primer caso se hizo el jueves 30 de julio a las 7:00 a. m., después de agotar ese contacto previo.

Las periodistas también incorporaron otro dato del conflicto: Laura Palomino leyó un documento atribuido a la Fiscalía General de la Nación que da cuenta de la radicación de la denuncia de Sofía Vela el 17 de julio. Según esa lectura, la entidad activó “protocolos de protección y debida diligencia” y dejó constancia de que el asunto fue remitido para su gestión.

Gómez, Palomino y Rodríguez plantearon así una doble línea de defensa: que sí buscaron la versión de Poveda y que, al mismo tiempo, el caso ya está en manos de la justicia. La tensión central de su pronunciamiento quedó en ese cruce: reivindicaron el trabajo hecho sobre las denuncias, pero reconocieron fallas en la forma de comunicar una parte del proceso.

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En el video, Palomino detalló una secuencia horaria para sostener que el presentador fue requerido antes de la publicación. “Primero, el lunes 27 de julio lo contactamos a las 6:14 a. m. vía WhatsApp contándole la situación y abriéndole el espacio para su respuesta. Y a las 6:21 a. m., vía correo electrónico, con la misma información”, dijo.

La periodista agregó que a las 8:47 a. m. de ese mismo día Poveda respondió por WhatsApp y dejó el número por el cual, según el colectivo, se mantuvo la comunicación. Más tarde, a las 2:02 p. m., el grupo le envió un documento con el resumen de los dos casos y un cuestionario de más de 20 preguntas.

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El colectivo 'Yo te creo colega' divulgó que al Rafael Poveda se le enviaron más de 20 preugntas y no respondió - crédito @yotecreocolega/IG

Palomino sostuvo que ese envío incluía la advertencia de que la denuncia sería publicada el miércoles, aunque el colectivo aseguró que esperó hasta el jueves para divulgarla.

“Esperamos las respuestas al cuestionario el lunes, el martes, el miércoles, es decir, más de cuarenta y ocho horas. Y no llegaron las respuestas por parte de Rafael Poveda, por lo que esperamos hasta el día jueves para hacer la publicación”, afirmó.

Gómez resumió la tesis del video en una frase dirigida a dejar constancia pública del procedimiento seguido. “Con esto queremos dejar documentado que el señor Rafael Poveda fue contactado antes de la publicación, recibió contexto sobre los dos testimonios y, además, un cuestionario detallado con las preguntas específicas y tuvo la oportunidad de responder”, señaló.

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Las periodistas admitieron errores en la llamada y hablaron de “aprendizajes”

Estos fueron los mensajes que se le enviaron a Poveda con las preguntas por parte del colectivo, como parte su derecho a la réplica - crédito @YOTECREOCOLEGA1/X

La defensa del procedimiento no excluyó una rectificación parcial sobre la forma. Rodríguez se refirió a la conversación telefónica divulgada por Poveda, ocurrida a las 10:39 a. m. del lunes 27 de julio, y la ubicó como uno de los puntos más delicados del caso.

“A propósito de la llamada, tenemos varios aprendizajes. Reconocemos que fue infortunada y que pudimos manejarlo de otra manera. Tomamos nota”, dijo.

Antes, Gómez había enmarcado el pronunciamiento en las críticas recibidas por el trabajo del colectivo: “Estos días hemos escuchado críticas importantes sobre nuestro trabajo. Algunas son violentas y hacen daño, y otras son necesarias y también se convierten en aprendizaje”.

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Rodríguez añadió que ese episodio reforzó para el grupo “la importancia de entender la forma en la que comunicamos temas de género y adoptar nuevas medidas con humildad”. Palomino completó esa idea con una precisión sobre el propósito del movimiento: escuchar a las denunciantes sin dejar de revisar sus propios métodos.

El colectivo invocó la ley de confidencialidad y la intervención de la Fiscalía

Este es el correo que se menciona al comienzo de la llamada que Poveda sostuvo con Gómez, Palomino y Rodríguez - crédito @YOTECREOCOLEGA1/X

Otro eje de la respuesta fue la explicación de por qué no se entregó a Poveda la identidad de las dos mujeres antes de la publicación. Rodríguez afirmó que esa reserva se sustentó en la Ley 2365 de 2024, que, según su descripción, establece la confidencialidad para quienes se declaran víctimas de acoso.

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La periodista explicó que esa justificación quedó consignada en el documento enviado al presentador. Según su relato, allí se le informó por qué no se le podía revelar previamente la identidad de las denunciantes.

Palomino vinculó ese resguardo con el trámite penal en curso y leyó un texto atribuido al canal habilitado por la Fiscalía para atender la denuncia de Sofía Vela. En esa lectura, la entidad le comunica a la denunciante que ya había leído los hechos puestos en su conocimiento, que activó protocolos de protección y reserva legal, y que la situación fue remitida a la dependencia pertinente para la creación de la denuncia.

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Sobre ese punto, Palomino fue explícita: “Es la justicia, en este caso la Fiscalía, en donde ya está radicada la denuncia de Sofía Vela, la que debe decidir cuál es la verdad de estos hechos”. El colectivo insistió además en que su papel es el de canal y no el de juez.

El grupo denunció amenazas y volvió a ofrecer espacio a Poveda

- crédito @catalinaboteroo/Instagram

En la parte final del pronunciamiento, Rodríguez afirmó que la controversia pública derivó en agresiones contra las denunciantes y contra las periodistas. “Confiamos en el debido proceso. Pedimos respeto por las víctimas e invitamos a desescalar el lenguaje. Sofía y nosotras hemos recibido amenazas de muerte que, por supuesto, ya están en manos de las autoridades”, dijo.

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Palomino reiteró que el espacio para una respuesta del presentador sigue abierto y fijó las condiciones de esa eventual intervención. “Al señor Rafael Poveda, los micrófonos de Yo te creo, colega, siguen abiertos para que pueda dar su versión. El mismo formato, el mismo tiempo y el mismo día de la semana en que publicamos”, afirmó.

El video cerró con una reafirmación del objetivo político y periodístico del colectivo fundado por Catalina Botero, Paula Bolívar, Laura Palomino y Mónica Rodríguez, impulsoras del movimiento Me too Colombia. “A las víctimas y a las mujeres las seguimos invitando a denunciar en Yo te creo, colega, en otros medios o en otras organizaciones que están listas también para escucharlas. No están solas”, dijo Gómez.