Colombia modernizará su sistema de donación y trasplante de órganos: proyecto de Paloma Valencia fue aprobado en último debate

La reforma busca fortalecer la cultura ciudadana y facilitar la manifestación de voluntad de los colombianos frente a este proceso de donación de órganos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley que busca modernizar el sistema nacional de donación y trasplante de órganos, tejidos, células y derivados en Colombia, una iniciativa impulsada por la senadora Paloma Valencia y respaldada por congresistas de diferentes sectores políticos.

La propuesta pretende actualizar la normatividad vigente para adaptarla a los avances científicos y tecnológicos de los últimos años, fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema de salud y aumentar las oportunidades de trasplante para miles de pacientes que permanecen en listas de espera.

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De convertirse en ley, la reforma representaría uno de los cambios más importantes en materia de donación de órganos en las últimas décadas, al introducir nuevas herramientas tecnológicas, fortalecer la infraestructura hospitalaria y promover una mayor cultura ciudadana sobre la importancia de donar.

Un sistema adaptado a los avances médicos

Uno de los principales objetivos del proyecto es actualizar los procedimientos relacionados con la donación y el trasplante de órganos para responder a las necesidades actuales del sistema de salud.

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La iniciativa establece que el Ministerio de Salud deberá mantener actualizados los criterios para determinar la muerte encefálica y la muerte por parada circulatoria irreversible, teniendo en cuenta los conceptos de las sociedades científicas especializadas.

Asimismo, fortalece el papel del Estado en la regulación y coordinación de toda la red de donación y trasplantes, otorgando mayores responsabilidades a las autoridades sanitarias para garantizar estándares técnicos, éticos y operativos en cada una de las etapas del proceso.

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La incorporación de nuevas tecnologías y mejores protocolos busca aumentar las probabilidades de éxito en los procedimientos médicos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más exigencias para hospitales y clínicas

El proyecto también impone nuevos requisitos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que deberán contar con los recursos humanos, tecnológicos, formativos y éticos necesarios para identificar potenciales donantes en tiempo real.

Según el texto aprobado, las IPS tendrán la obligación de disponer de personal especializado y protocolos que permitan detectar oportunamente posibles donantes, mantenerlos en condiciones adecuadas y optimizar los procedimientos para el rescate y traslado de órganos.

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La medida busca reducir pérdidas de oportunidades de donación y aumentar la disponibilidad de órganos para pacientes que requieren un trasplante.

Cédula de ciudadanía incluiría decisión sobre la donación

Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es la posibilidad de que los colombianos puedan dejar constancia de su decisión de aceptar o rechazar la donación de órganos directamente en su documento de identidad.

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Para ello, la Registraduría Nacional incorporaría en la cédula una acreditación, mediante microtexto, holograma o sistema de información, que permita conocer de forma clara la voluntad del ciudadano frente a la donación.

De acuerdo con el proyecto, esta manifestación tendría plena validez jurídica para facilitar los procedimientos médicos cuando sea necesario.

La Cámara de Representantes aprobó en último debate la iniciativa que actualiza la normativa sobre la red nacional de donación y trasplantes. - crédito @PrensaPalomaV/X

Creación de nuevos registros y sistemas de información

La reforma contempla una profunda modernización tecnológica del sistema nacional de donación y trasplantes.

Entre las herramientas que se crearían figura el Registro Nacional de Donantes Incompatibles y Pacientes Altamente Sensibilizados, una base de datos que permitirá mejorar los procesos de asignación y búsqueda de compatibilidades.

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Además, el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT) administrará un sistema de información nacional que integrará a hospitales, EPS, bancos de tejidos, laboratorios de inmunología, coordinaciones departamentales y demás actores de la red.

El objetivo es garantizar información actualizada, fortalecer la trazabilidad de los procesos y mejorar la transparencia en la gestión de los órganos disponibles.

Criterios técnicos para asignar órganos

La iniciativa también busca reforzar la transparencia en la distribución de órganos.

Para ello, establece que los criterios de asignación deberán ser definidos con base en parámetros técnicos y científicos, formulados por comisiones de expertos especializadas en cada órgano o tejido.

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La propuesta señala que el principal criterio deberá ser siempre el beneficio para el paciente, con el fin de garantizar procesos más equitativos y objetivos.

Educación y cultura de donación

Otro de los pilares del proyecto es el fortalecimiento de la educación ciudadana sobre la donación de órganos.

La iniciativa establece que el 15% del presupuesto destinado a pauta oficial de las entidades del sector salud deberá invertirse en campañas de promoción de la donación y trasplante de órganos y tejidos.

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Estas campañas deberán explicar el funcionamiento del sistema, difundir el Registro Nacional de Donantes y dar a conocer la posibilidad de manifestar la negativa a donar.

Además, las entidades del sector salud estarán obligadas a publicar informes trimestrales sobre las inversiones realizadas en estas estrategias de comunicación.

El proyecto también contempla la posibilidad de que las instituciones de educación superior incluyan formación técnica, legal, ética y psicosocial relacionada con la donación y el trasplante de órganos.

Nuevas tecnologías para aumentar el éxito de los trasplantes

La reforma abre la puerta a la incorporación de tecnologías avanzadas para la preservación, evaluación y transporte de órganos.

Entre ellas se encuentra la promoción de centros de perfusión dinámica y el uso de equipos especializados que permitan conservar mejor los órganos antes del trasplante.

Según los promotores de la iniciativa, estas herramientas podrían incrementar las probabilidades de éxito de los procedimientos y aprovechar de manera más eficiente los órganos disponibles.

Menores también podrán ser donantes bajo autorización

El proyecto establece que los menores de edad podrán ser donantes siempre que exista un consentimiento informado por parte de sus representantes legales.

La norma señala que un médico con experiencia en trasplantes deberá explicar a los familiares los derechos involucrados y los alcances del procedimiento antes de autorizar la donación.